Onde assistir a ABC x CRB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (7), no Estádio Frasqueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

ABC e CRB se enfrentam na tarde desta quinta-feira (7), no Estádio Frasqueirão, em Natal, a partir das 15h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. A partida não terá transmissão oficial (veja a programação completa).

O ABC garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil sub-17 ao superar o Vitória nos pênaltis, com um placar de 4 a 3. Da mesma forma, o CRB avançou após uma disputa de penalidades, vencendo o Picos por 4 a 3, após um empate por 1 a 1 no tempo normal.