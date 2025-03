Onde assistir a ABC x América-RN ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Potiguar 2025

Equipes chegam em igualdade, após empate em 1 a 1 no primeiro jogo; veja tudo o que você precisa saber

ABC e América-RN se enfrentam neste sábado (29), às 16h (de Brasília), no Estádio Frasqueirão, em Natal, pelo jogo de volta da final do Campeonato Potiguar 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Tropical, afiliada da Record, na TV aberta, e do Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa).

As equipes ficaram no 1 a 1 no primeiro ato da decisão. O ABC saiu na frente com Wallyson, ainda no primeiro tempo, ma viu o Alvirrubro igualar os tentos na etapa final. Agora, a matemática é simples: quem vencer o confronto de volta fica com o título, enquanto um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

Uma polêmica acerca do jogo de volta aconteceu durante a semana, após a Polícia Militar enviar à Federação Norte-rio-grandense de Futebol um ofício recomendando a alteração do local do jogo para a Arena das Dunas. Nesta quinta-feira (27), porém, o comandante-geral da PM, coronel Alarico Azevedo, afirmou: "Está garantida a segurança do clássico e de qualquer jogo, em qualquer estádio aqui do Rio Grande do Norte".