Onde assistir a Senegal x Costa do Marfim ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas da Copa Africana de Nações

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (29) pela primeira fase do mata-mata do torneio continental; veja como acompanhar na internet

Senegal e Costa do Marfim se enfrentam na tarde desta segunda-feira (29), às 17h (horário de Brasília), no Stade Charles Konan Banny , em Yamoussoukro - Costa do Marfim, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações. A partida será transmitida pelo Esporte na Band , no Youtube (veja a programação completa aqui).

Para chegar até aqui, a equipe liderada por Sadio Mané foi a única 100% com três vitórias, fechando o grupo C em primeiro lugar e franca favorita para erguer a taça na edição 2024. Enquanto as donas da casa não tiveram vida fácil na fase de grupos, terminando na terceira colocação do grupo A e se classificando por ser uma das melhores colocadas em sua posição, com uma vitória e duas derrotas.

No histórico de confrontos, foram 21 partidas disputadas, com grande domínio da Costa do Marfim na série, sendo 10 vitórias contra cinco derrotas, além de outros seis empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com os elefantes laranjas balançando as redes 27 vezes e os leões anotando 18.