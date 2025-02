Onde assistir a CSA x ASA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Alagoano 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

CSA e ASA fazem clássico na tarde deste sábado (1), às 16h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela sexta rodada do Campeonato Alagoano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Pajuçara (Record), na TV aberta. (veja a programação completa).

Líder com 13 pontos, já garantiu classificação à próxima fase do estadual. No entanto, o time quer manter a invencibilidade.

Do outro lado, o ASA é o terceiro colocado, com 9 pontos. A equipe busca um novo triunfo para também encaminhar a sua qualificação.