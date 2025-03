Onde assistir a Ceará x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Cearense 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (22), no Castelão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Ceará e Fortaleza entram em campo na tarde deste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de volta da final do Campeonato Cearense 2025. O Vozão ganhou por 1 a 0 no primeiro confronto. A partida terá transmissão ao vivo da Globo e da TV Brasil, na TV aberta, da FCF TV Internacional, no pay-per-view, do Canal GOAT, no streaming, da TVC, no Youtube, e do GE.globo, na internet (veja a programação completa).

Em desvantagem, o Fortaleza sabe que precisa ganhar por dois gols de diferença para ficar com a taça. Caso vença por um gol a mais, a decisão do título será nas penalidades.

Do outro lado, o Ceará entra em campo podendo empatar. No entanto, o Vozão promete lutar por mais um triunfo para garantir a conquista.