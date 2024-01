Onde assistir a Brasil x Colômbia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Pré Olímpico

Equipes se enfrentam nesta sexta (26) pela segunda rodada da fase de grupos da competição que leva às Olimpíadas de Paris; veja como acompanhar na TV

Brasil e Colômbia se enfrentam na noite desta sexta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), no Estadio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas - Venezuela, pela segunda rodada da fase de grupos do Pré Olímpico. A partida será transmitida pelo SporTV , no canal fechado (veja a programação completa aqui).

O torneio é de extrema importância para o Brasil poder assegurar uma vaga nas Olimpíadas de Paris, que será disputada entre junho e julho deste ano. A classificação mantém vivo o sonho da conquista do tricampeonato olímpico, algo inédito na história.

Na última rodada, o Brasil estreou com vitória sobre a Bolívia com o placar de 1 a 0, terminando em segundo lugar no grupo A, enquanto a Colômbia é a lanterna após perder para o Equador por 3 a 0.

No histórico de confrontos na categoria olímpica, foram cinco partidas disputadas, com a seleção brasileira invicta na série, sendo quatro vitórias e um empate. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com a amarelinha balançando as redes 11 vezes e os colombianos anotando apenas um.