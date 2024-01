Onde assistir a Blackburn Rovers x Wrexham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Inglaterra

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (29) pela quarta rodada da competição nacional; veja como acompanhar na TV e internet

Blackburn Rovers e Wrexham se enfrentam na tarde desta segunda-feira (29), às 16h30 (horário de Brasília), no Ewood Park, em Blackburn - Inglaterra, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. A partida será transmitida pela ESPN 2 , na TV fechada, e Star+ , no streaming (veja a programação completa aqui).

Para chegar até aqui, o Blackburn venceu de goleada, em casa, o Cambridge United por 5 a 2, enquanto o time do Wrexham, conhecido principalmente por ter Ryan Reynolds (ator que interpreta o personagem Deadpool nos cinemas) como proprietário ao lado de Rob McElhenney, superou o Shrewsbury Town, fora de casa, por 1 a 0.

No histórico de confrontos, foram 16 partidas disputadas, com pequena vantagem para o Wrexham na série, sendo quatro vitórias contra duas derrotas, além de impressionantes 10 empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com o Wrexham balançando as redes 17 vezes e o Blackburn anotando 14.