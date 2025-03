Onde assistir a Avaí x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Catarinense 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (22), na Ressacada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Avaí e Chapecoense se enfrentam na tarde deste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), na Ressacada, pelo jogo de volta da final do Campeonato Catarinense 2025. As equipes ficaram no 2 a 2 no primeiro confronto. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do NSports, no streaming (veja a programação completa).

Apesar da vantagem de jogar pelo empate devido ao regulamento, o Avaí promete brigar pela vitória. O time terá o apoio de sua torcida para buscar mais uma taça estadual.

Do outro lado, só a vitória interessa para a Chapecoense. O técnico Gilmar dal Pozzo tem todo o elenco à disposição para o duelo.