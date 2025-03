Onde assistir a Atlético-BA x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Baiano 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pelo jogo de ida; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-BA recebe o Vitória na noite deste sábado (1), às 18h30 (de Brasília), no Carneirão, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal da TVE no Youtube (veja a programação completa aqui).

O Atlético-BA chegou à semifinal depois de encerrar a primeira fase na quarta posição, com 13 pontos. Diante do forte rival, os atleticanos querem aproveitar o fator casa para conseguir vantagem na disputa.

Já o Vitória foi o líder da fase inicial, com 21 pontos marcados. O Rubro-Negro acumula seis vitórias e três empates até o momento e quer dar um passo positivo a caminho da final.