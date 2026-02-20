Goal.com
Omar Marmoush tem o número do Newcastle, mas o egípcio precisa aliviar consistentemente a pressão sobre Erling Haaland no Manchester City

Se o Manchester City quiser ter as melhores chances de derrotar o Newcastle no sábado, há uma medida muito simples que Pep Guardiola pode tomar: escalar Omar Marmoush. O atacante egípcio marcou cinco gols em suas duas partidas como titular contra os Magpies, sendo que seus gols contra a equipe de Eddie Howe representam 41% do seu total desde que chegou ao Etihad Stadium em janeiro passado.

Marmoush anunciou sua chegada ao City com um hat-trick impressionante na goleada por 4 a 0 sobre o Newcastle, em apenas sua terceira partida após sua transferência de 63 milhões de libras do Eintracht Frankfurt há um ano. e ele foi igualmente implacável na partida de volta da semifinal da Carabao Cup no início deste mês, marcando duas vezes em 22 minutos para tirar o empate do alcance do Magpies e garantir a viagem do City a Wembley para enfrentar o Arsenal.

Mas, deixando de lado seu impressionante histórico contra o Newcastle, Marmoush ainda precisa justificar seu preço. Ele foi titular em apenas quatro partidas da Premier League nesta temporada, e embora esse número baixo tenha muito a ver com a chegada do Egito às semifinais da Copa Africana das Nações e com a ausência de mais de um mês devido a uma lesão no joelho, também é um sinal de como é difícil competir por uma vaga no time titular do City com Erling Haaland.

Marmoush agora enfrenta mais concorrência por sua vaga após a chegada de Antoine Semenyo em janeiro, e o ex-atacante do Bournemouth começou com tudo, marcando mais gols em seu primeiro mês no City do que Marmoush conseguiu em toda a temporada. Portanto, com o fim da temporada se aproximando, é hora do verdadeiro Marmoush se levantar e começar a contribuir com os gols de que o City precisa para garantir o título.

    Impacto imediato

    Marmoush foi uma escolha óbvia para impulsionar o ataque fraco do City em meio à péssima sequência de resultados na primeira parte da última temporada, tendo marcado 19 gols e dado 11 assistências pelo Eintracht Frankfurt. Ele foi colocado diretamente na escalação do City, sendo titular em 14 dos 16 jogos restantes da temporada, além de ter participado de quatro das cinco partidas da FA Cup, incluindo as semifinais e a final.

    Na maior parte do tempo, ele dividiu o ataque com Haaland, exceto durante as cinco semanas em que o norueguês ficou afastado devido a uma lesão no tornozelo. Além do hat-trick contra o Newcastle, Marmoush marcou contra Brighton, Leicester City, Crystal Palace e duas vezes contra o Bournemouth, marcando o gol da vitória nas quartas de final da FA Cup contra o Cherries, antes de marcar um gol espetacular em maio, que foi eleito o Gol da Temporada da Premier League.

    A única nota negativa veio quando Marmoush teve um pênalti defendido por Dean Henderson na derrota para o Crystal Palace na final da FA Cup, embora Haaland tenha recebido mais críticas por se esquivar da responsabilidade em Wembley.

    “Inacreditável por três meses”

    “Na última temporada, quando ele chegou, foi incrível durante dois ou três meses”, disse Guardiola sobre o impacto de Marmoush ao falar em janeiro. “Sem ele, teria sido impossível conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões ou chegar à final da FA Cup. Ele é um jogador especial, nem velho, nem jovem, mas tem margem para melhorar e um senso de gol [com] energia dinâmica em suas corridas, o que é muito bom.”

    Guardiola, não pela primeira vez, foi brutalmente honesto em sua avaliação, e é justo dizer que Marmoush tem lutado para corresponder ao seu emocionante início de carreira na Inglaterra. Ele marcou apenas um gol na Premier League nesta temporada, contra o Wolves, com seus outros três gols sendo marcados na Carabao Cup.

    Lutando para ganhar oportunidades

    O que deve ser mais preocupante para o atacante é que ele tem sido escalado com pouca frequência. Marmoush ficou mais de quatro meses sem ser titular em um jogo do campeonato, só tendo sua chance quando Guardiola fez mudanças radicais na escalação, enquanto, nas outras ocasiões, teve que se contentar com alguns minutos saindo do banco.

    Enquanto na temporada passada o técnico não viu problema em escalar Marmoush ao lado de Haaland, durante grande parte desta campanha parecia que ele escolheria um ou outro. E com o norueguês marcando 25 gols entre agosto e dezembro, só poderia haver um vencedor nessa disputa.

    De parceiro de ataque a substituto

    Mas enquanto Marmoush estava na AFCON, Haaland ficou exausto por ser o único atacante disponível do City, passando nove partidas sem marcar em jogadas abertas. O desempenho da equipe também caiu, pois não conseguiu vencer nenhuma das quatro primeiras partidas do campeonato em 2026.

    Marmoush ganhou importância desde que voltou da seleção, jogando em todas as oito partidas do City em todas as competições, incluindo cinco como titular. Ele foi surpreendentemente escalado como titular no Liverpool ao lado de Haaland e também começou com ele contra o Galatasaray, embora não tenha se destacado em nenhuma das duas partidas e tenha sido substituído em ambas.

    Suas melhores atuações nesta sequência ocorreram quando jogou sozinho no ataque, contra o Wolves e o Newcastle.

    Impressionado com Semenyo

    Foi revelador que, quando Guardiola elogiou Marmoush após o jogo contra o Wolves, ele enfatizou que via o egípcio como “mais um atacante do que um ala propriamente dito”. Marmoush, no entanto, tem tendido a atuar pela esquerda na formação 4-1-4-1 do City quando joga com Haaland, enquanto só lidera o ataque quando o norueguês fica de fora.

    Suas esperanças de garantir uma vaga na lateral foram abaladas por Semenyo, que começou os últimos cinco jogos na Premier League e está em excelente forma, marcando cinco gols e duas assistências em suas nove partidas até agora. O atacante ganês pode jogar na esquerda e na direita, além de ter atuado na dupla de ataque com Haaland contra o Fulham.

    Isso diz muito sobre a crueldade do City, que Marmoush foi substituído por outro recém-contratado apenas um ano após sua chegada, enquanto os retornos iminentes de Savinho e Jeremy Doku, que se recuperaram de lesões, devem criar mais competição nas áreas de ataque. Essa é uma ótima notícia para o City, que disputa quatro troféus nos próximos três meses e meio, mas levanta a questão de se Marmoush poderá se destacar ou se ficará no banco, o que poderia levá-lo a seguir os passos de Julian Alvarez e se tornar um reserva de Haaland que deseja sair do clube.

    Troféus ou papel principal?

    Tudo dependerá se a principal ambição de Marmoush é fazer parte de uma equipe ultracompetitiva que luta por todos os títulos ou se ele quer fazer seu nome. Dada a abundância de talentos ofensivos do City, ele terá muito trabalho pela frente se quiser alcançar o segundo objetivo, mas conquistar títulos ainda pode satisfazê-lo.

    “Não posso negar que quero ganhar troféus”, disse ele ao chegar ao Etihad. “O City é o clube mais bem-sucedido da Inglaterra há muitos e muitos anos, então sei que estou entrando em um ambiente vencedor e com uma cultura de vitórias. Quero aprender com a comissão técnica e meus companheiros de equipe, e quero me tornar um membro valioso desse time vencedor.”

    Marmoush teve a infelicidade de se juntar ao City durante uma das duas únicas temporadas sem troféus sob o comando de Guardiola, mas há uma renovada ambição na equipa e uma clara convicção de que podem continuar a perseguir o Arsenal na corrida pelo título. E o Newcastle, o próximo obstáculo do City nessa jornada, é precisamente o adversário favorito de Marmoush.

