Omar Marmoush tem o número do Newcastle, mas o egípcio precisa aliviar consistentemente a pressão sobre Erling Haaland no Manchester City

Marmoush anunciou sua chegada ao City com um hat-trick impressionante na goleada por 4 a 0 sobre o Newcastle, em apenas sua terceira partida após sua transferência de 63 milhões de libras do Eintracht Frankfurt há um ano. e ele foi igualmente implacável na partida de volta da semifinal da Carabao Cup no início deste mês, marcando duas vezes em 22 minutos para tirar o empate do alcance do Magpies e garantir a viagem do City a Wembley para enfrentar o Arsenal.

Mas, deixando de lado seu impressionante histórico contra o Newcastle, Marmoush ainda precisa justificar seu preço. Ele foi titular em apenas quatro partidas da Premier League nesta temporada, e embora esse número baixo tenha muito a ver com a chegada do Egito às semifinais da Copa Africana das Nações e com a ausência de mais de um mês devido a uma lesão no joelho, também é um sinal de como é difícil competir por uma vaga no time titular do City com Erling Haaland.

Marmoush agora enfrenta mais concorrência por sua vaga após a chegada de Antoine Semenyo em janeiro, e o ex-atacante do Bournemouth começou com tudo, marcando mais gols em seu primeiro mês no City do que Marmoush conseguiu em toda a temporada. Portanto, com o fim da temporada se aproximando, é hora do verdadeiro Marmoush se levantar e começar a contribuir com os gols de que o City precisa para garantir o título.