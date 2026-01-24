Omar Marmoush aproveita chance, enquanto Erling Haaland esquenta o banco; a avaliação da vitória do Manchester City sobre o Wolverhampton

Foi a primeira vez nesta temporada que Haaland não foi titular em um jogo do campeonato, mas, de fato, o City se beneficiou com a mudança de jogadores no ataque, e Marmoush, que começou como titular pela primeira vez na liga desde agosto, precisou de apenas seis minutos para colocar os donos da casa em vantagem, aproveitando um cruzamento preciso de Matheus Nunes.

O City reclamou de um pênalti por toque de mão, que foi para o VAR, mas o árbitro Farai Hallam manteve sua decisão de não penalizar Yerson Mosquera pelo chute de Marmoush que atingiu seu braço à queima-roupa.

Pouco importou, já que o City ampliou a vantagem pouco antes do intervalo. Rodri, Rayan Cherki e Bernardo Silva contribuíram para uma jogada coletiva fluida que terminou com Semenyo marcando seu terceiro gol em quatro jogos pelo City desde sua transferência em janeiro.