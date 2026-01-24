+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
city wolves ratings gfxGetty
Richard Martin

Omar Marmoush aproveita chance, enquanto Erling Haaland esquenta o banco; a avaliação da vitória do Manchester City sobre o Wolverhampton

O Manchester City conquistou sua primeira vitória no Campeonato Inglês no ano de 2026, com gols de Marmoush e Semenyo, garantindo o triunfo de 2 a 0 sobre o Wolves, em casa. Haaland foi a ausência mais notável no time titular, já que Guardiola fez seis alterações em relação à equipe que perdeu por 3 a 1 para o Bodo/Glimt na Champions League

Foi a primeira vez nesta temporada que Haaland não foi titular em um jogo do campeonato, mas, de fato, o City se beneficiou com a mudança de jogadores no ataque, e Marmoush, que começou como titular pela primeira vez na liga desde agosto, precisou de apenas seis minutos para colocar os donos da casa em vantagem, aproveitando um cruzamento preciso de Matheus Nunes.

O City reclamou de um pênalti por toque de mão, que foi para o VAR, mas o árbitro Farai Hallam manteve sua decisão de não penalizar Yerson Mosquera pelo chute de Marmoush que atingiu seu braço à queima-roupa.

Pouco importou, já que o City ampliou a vantagem pouco antes do intervalo. Rodri, Rayan Cherki e Bernardo Silva contribuíram para uma jogada coletiva fluida que terminou com Semenyo marcando seu terceiro gol em quatro jogos pelo City desde sua transferência em janeiro.

  • Goleiro e Defesa

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Apagado no primeiro tempo, ele precisou ficar atento no segundo, quando o Wolves melhorou. Falhou em um escanteio, mas acabou se beneficiando, pois seu braço estava no ar e bloqueou a trajetória de uma cobrança de Mosquera.

    Matheus Nunes (7/10):

    Retornou à equipe muito bem após perder o dérbi de Manchester e a partida contra o Bodo/Glimt devido a uma gripe. Mostrou muita qualidade pelo lado direito contra seu ex-clube e fez um cruzamento preciso para Marmoush.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Uma atuação muito organizada, beneficiando-se de um ritmo de jogo mais lento e de ter um parceiro experiente como Guéhi para se apoiar. Mesmo com essas vantagens, ele defendeu com autoridade.

    Marc Guéhi (7/10):

    Uma estreia bastante tranquila. Absorveu com facilidade os raros momentos de perigo no primeiro tempo. Teve um momento de tensão quando quase perdeu a bola, mas o perigo foi rapidamente afastado. Conquistou ainda mais a simpatia de seus novos torcedores com um bloqueio corajoso nos acréscimos.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Uma atuação sólida na defesa, apesar de parecer um pouco cansado da viagem à Noruega. Não criou muitas oportunidades de ataque, além de um chute sem muita esperança que passou por cima do travessão.

  • Meio-campo

    Bernardo Silva (7/10):

    Retornou de forma positiva após ter feito muita falta em Bodo durante o período de suspensão. Deu proteção a Rodri e avançou com velocidade para servir Semenyo.

    Rodri (6/10):

    Após sua atuação irregular e expulsão em Bodo, ele optou por uma postura mais criativa, graças à estratégia cautelosa do Wolves.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Não houve muito o que elogiar, já que ele não conseguiu influenciar o jogo apesar do domínio do City, e foi o primeiro jogador a sair, dando lugar a Foden.

  • Ataque

    Antoine Semenyo (8/10):

    Continuou com o excelente início no City. Sua objetividade desestabilizou o Wolves e ele marcou um gol impressionante, dando ao City uma enorme vantagem no intervalo. Não diminuiu o ritmo no segundo tempo e quase marcou novamente, quando acertou a trave.

    Omar Marmoush (7/10):

    Aproveitou a grande oportunidade e, além de marcar logo no início, jogou com objetividade e liberdade, o que o tornou uma ameaça constante durante todo o tempo em que esteve em campo. Acertou a trave no segundo tempo. Seu único momento decepcionante foi um passe muito longo para Semenyo, que certamente teria resultado em gol.

    Rayan Cherki (7/10):

    Deu mais ritmo e vivacidade ao ataque do City depois de ter ficado no banco no dérbi. Quase marcou em duas ocasiões e sua movimentação imprevisível ajudou Marmoush e Semenyo a fazerem a diferença.

  • Substituições e Treinador

    Phil Foden (6/10):

    Executou algumas jogadas de bola parada que pareciam perigosas, mas não causou o impacto necessário.

    Erling Haaland (6/10):

    Quase não participou do jogo quando substituiu Marmoush.

    Jeremy Doku (6/10):

    Entrou na área do Wolves e fez um bom passe para Foden, embora não tenha sido tão incisivo quanto os atacantes que começaram jogando.

    Pep Guardiola (7/10):

    Deu uma demonstração de força com as várias mudanças, em particular ao deixar Haaland e Foden de fora. Não ficará satisfeito com a forma como a sua equipa relaxou no final do jogo, mas ainda assim é uma grande melhoria em relação às duas últimas partidas.

