Omar Berrada fala sobre a “transformação fora do campo” no Manchester United, à medida que se revela o impacto da limpeza feita por Ruben Amorim nas transferências de verão
A United reduz custos e aumenta lucros
O United comemorou vários ganhos ao anunciar seus resultados financeiros do segundo trimestre na quarta-feira. O clube anunciou um lucro operacional de £ 32,6 milhões, em comparação com um prejuízo operacional de £ 3,9 milhões no mesmo período de 2025, como resultado da redução de custos e da demissão de mais de 450 funcionários.
Houve também um aumento de 9,2% no EBITDA (uma medida de lucratividade considerada a melhor forma de avaliar o desempenho empresarial), de £ 94,2 milhões para £ 102,9 milhões.
No entanto, a receita total diminuiu de £ 198,7 milhões para £ 190,3 milhões devido ao fracasso da equipe masculina em se classificar para as competições europeias. Apesar disso, o lucro operacional cresceu de £ 3,1 milhões para £ 19,6 milhões. O United reiterou que espera que a receita total alcance entre £ 640 milhões e £ 660 milhões em 2026.
O que Berrada disse
Berrada afirmou: “Estamos agora a ver o impacto financeiro positivo da nossa transformação fora do campo materializar-se tanto nos nossos custos como na nossa rentabilidade. Continuamos a adotar uma abordagem que dá prioridade ao futebol e a investir nas nossas equipas principais masculina e feminina.
Em campo, a nossa equipa masculina ocupa o 4.º lugar na Premier League e a nossa equipa feminina ocupa o 2.º lugar na Superliga Feminina, além de ter chegado à final da Taça da Liga e aos quartos de final da Liga dos Campeões Feminina da UEFA.
Os resultados de hoje demonstram a força subjacente do nosso negócio, à medida que continuamos a lutar pelos melhores resultados possíveis para as nossas equipas masculina e feminina.”
Empréstimo de Rashford ajuda clube a reduzir custos salariais
Os resultados não mostram os custos da demissão de Amorim pelo United nem da contratação de Michael Carrick até o final da temporada. No entanto, Amorim pode receber algum crédito por reduzir a folha salarial, pois insistiu que o clube expulsasse Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho e Antony, que foram colocados em seu “esquadrão bomba” no verão e proibidos de treinar com o resto do time principal enquanto procuravam novos clubes.
Acredita-se que o United ter emprestado Rashford ao Barcelona, depois de passar a primeira metade de 2025 no Aston Villa, represente a maior economia para o clube, já que o atacante teria recebido £ 17 milhões por ano após assinar um novo contrato em 2023. O clube também obteve grandes economias com o empréstimo de Jadon Sancho ao Aston Villa, o empréstimo de Rasmus Hojlund ao Napoli e a ida de Andre Onana para o Trabzonspor por empréstimo. Sancho deve deixar o clube definitivamente, pois seu contrato expira em junho, embora Rashford e Onana tenham contrato até 2027 e 2028. Hojlund deve se juntar ao Napoli definitivamente no próximo verão.
O clube economizou ainda mais dinheiro com a venda de Alejandro Garnacho para o Chelsea por £ 40 milhões e de Antony para o Real Betis por £ 21,6 milhões, com as taxas de transferência causando um grande impacto no lucro operacional do clube. Victor Lindelof também saiu após o término de seu contrato.
O que vem a seguir?
Apesar de ter obtido alguns ganhos financeiros sem o futebol europeu, a saúde financeira futura do United depende da participação regular do clube na Liga dos Campeões e da obtenção de uma parte do lucrativo contrato de direitos televisivos da competição. O United também está calculando o custo de ter menos jogos no Old Trafford devido ao fracasso em se classificar para qualquer competição europeia e à eliminação da FA Cup e da Carabao Cup nas primeiras rodadas. Isso apesar do clube ter relatado um aumento de 45% na receita por jogo devido ao aumento dos preços dos ingressos.
No mês passado, o United caiu para o oitavo lugar na Deloitte Money League, sua pior posição de todos os tempos, devido ao fato de ter chegado pela última vez à Liga dos Campeões em 2023. Carrick elevou as esperanças do clube de retornar à principal competição da Europa ao vencer cinco de seus seis jogos na Premier League desde que sucedeu Amorim, levando-o ao quarto lugar na tabela, com três pontos de vantagem sobre Chelsea e Liverpool.
