Omar Berrada fala sobre a “transformação fora do campo” no Manchester United, à medida que se revela o impacto da limpeza feita por Ruben Amorim nas transferências de verão

O United comemorou vários ganhos ao anunciar seus resultados financeiros do segundo trimestre na quarta-feira. O clube anunciou um lucro operacional de £ 32,6 milhões, em comparação com um prejuízo operacional de £ 3,9 milhões no mesmo período de 2025, como resultado da redução de custos e da demissão de mais de 450 funcionários.

Houve também um aumento de 9,2% no EBITDA (uma medida de lucratividade considerada a melhor forma de avaliar o desempenho empresarial), de £ 94,2 milhões para £ 102,9 milhões.

No entanto, a receita total diminuiu de £ 198,7 milhões para £ 190,3 milhões devido ao fracasso da equipe masculina em se classificar para as competições europeias. Apesar disso, o lucro operacional cresceu de £ 3,1 milhões para £ 19,6 milhões. O United reiterou que espera que a receita total alcance entre £ 640 milhões e £ 660 milhões em 2026.