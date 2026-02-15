Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-NED-EREDIVISIE-AJAX-FORTUNAAFP

Traduzido por

Oleksandr Zinchenko fora pelo resto da temporada após sofrer lesão devastadora aos dois minutos de sua estreia em casa pelo Ajax

Oleksandr Zinchenko foi afastado pelo resto da temporada após sofrer uma lesão grave em sua primeira partida em casa pelo Ajax, gigante holandês. Zinchenko foi escalado como titular pela primeira vez desde sua chegada do Arsenal, no início de fevereiro, mas sua estreia foi interrompida quando ele foi forçado a sair de campo poucos minutos após o início da partida.

  • Fulham v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que aconteceu com Zinchenko?

    Zinchenko lesionou o joelho esquerdo aos dois minutos e meio do jogo, na vitória do Ajax por 4 a 1 sobre o Fortuna Sittard, no sábado à noite, após uma colisão com Dimitrios Limnios. O jogador precisou de atendimento médico em campo antes de ser retirado para o vestiário. A equipe de Fred Grim conquistou a vitória com facilidade após a saída de Zinchenko, graças aos gols de Jorthy Mokio, Rayane Bounida e dois de Mika Godts.

    No entanto, a saída precoce do jogador de 29 anos manchou o retumbante sucesso em casa, com Grim admitindo após a vitória que não sabia a gravidade da lesão.

    “No momento, não está claro a gravidade da lesão de Oleksandr Zinchenko”, disse o técnico do Ajax. “Ele fará uma ressonância magnética amanhã ou depois de amanhã. Esperamos saber mais em breve e que não seja nada muito grave.”

    Zinchenko teria aceitado uma redução salarial significativa para assinar com o Ajax, na tentativa de manter vivas suas esperanças de disputar a Copa do Mundo, já que ele espera ser o capitão da Ucrânia na América do Norte neste verão, mas há preocupações de que ele agora perca completamente o torneio, caso a Ucrânia chegue à competição.

    • Publicidade
  • Oleksandr ZinchenkoESPN

    Ajax divulga atualização sobre Zinchenko

    O Ajax divulgou uma atualização sobre a lesão de Zinchenko e confirmou que ele será submetido a uma cirurgia: “Oleksandr Zinchenko ficará afastado dos gramados por um longo período. O zagueiro sofreu uma lesão no joelho no último fim de semana, no início da partida em casa contra o Fortuna Sittard, na Johan Cruijff ArenA. Exames realizados no hospital indicaram que será necessária uma cirurgia, que será realizada em breve. O jogador de 29 anos, que integra a seleção da Ucrânia, enfrentará então um longo período de reabilitação, o que significa que não voltará a jogar nesta temporada.”

  • A mudança para o Ajax encerrou uma parceria de três anos e meio com o Arsenal.

    Zinchenko deixou o Arsenal para se transferir para o Ajax com um contrato de curto prazo, após ter enfrentado dificuldades para obter tempo de jogo durante um período de empréstimo pouco memorável ao Nottingham Forest no início desta temporada. O jogador da seleção ucraniana disputou apenas quatro jogos da liga pelo Tricky Trees devido a lesões, sendo o mais recente deles na derrota por 2 a 0 em casa para o Everton, no final de dezembro.

    A transferência para o Ajax encerrou a passagem de três anos e meio de Zinchenko pelo Arsenal, clube para o qual ele havia se transferido do Manchester City em 2022. Na época de sua transferência para o gigante de Amsterdã, Zinchenko postou uma mensagem de despedida aos torcedores em sua página oficial no Instagram.

    “Aos Gunners”, começou Zinchenko. “Nunca esquecerei a forma como me receberam. Ainda me lembro dos arrepios que senti no primeiro jogo depois de ouvir o seu ‘Always beliiiiiieeeve’.

    Eu nem poderia sonhar com isso. Do fundo do meu coração, gostaria de agradecer imensamente por tudo o que vocês fizeram por mim e pela minha família. À comissão técnica, obrigado pela oportunidade de fazer parte deste clube incrível.

    Aos jogadores, obrigado pela experiência inestimável, pelas memórias fantásticas e por se tornarem amigos para a vida toda. A todos os funcionários, obrigado pela ajuda e por cuidarem de mim e da minha família.

    E, claro, aos torcedores, pelo amor, apoio e críticas que nós, jogadores, precisamos aceitar e trabalhar ainda mais. Só quero desejar tudo de bom a todos vocês e espero que conquistem tudo o que desejam.

    Uma vez Gunner, sempre Gunner. Obrigado. @arsenal [emoji de coração]."

  • O que vem a seguir para Zinchenko?

    Zinchenko será submetido a uma cirurgia e ficará afastado dos gramados por um longo período, o que significa que sua passagem pelo Ajax chegou ao fim e que ele também perderá a repescagem da Ucrânia contra a Suécia no próximo mês. O vencedor da partida enfrentará a Polônia ou a Albânia na disputa por uma vaga na Copa do Mundo dos Estados Unidos.

0