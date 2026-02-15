AFP
Oleksandr Zinchenko fora pelo resto da temporada após sofrer lesão devastadora aos dois minutos de sua estreia em casa pelo Ajax
O que aconteceu com Zinchenko?
Zinchenko lesionou o joelho esquerdo aos dois minutos e meio do jogo, na vitória do Ajax por 4 a 1 sobre o Fortuna Sittard, no sábado à noite, após uma colisão com Dimitrios Limnios. O jogador precisou de atendimento médico em campo antes de ser retirado para o vestiário. A equipe de Fred Grim conquistou a vitória com facilidade após a saída de Zinchenko, graças aos gols de Jorthy Mokio, Rayane Bounida e dois de Mika Godts.
No entanto, a saída precoce do jogador de 29 anos manchou o retumbante sucesso em casa, com Grim admitindo após a vitória que não sabia a gravidade da lesão.
“No momento, não está claro a gravidade da lesão de Oleksandr Zinchenko”, disse o técnico do Ajax. “Ele fará uma ressonância magnética amanhã ou depois de amanhã. Esperamos saber mais em breve e que não seja nada muito grave.”
Zinchenko teria aceitado uma redução salarial significativa para assinar com o Ajax, na tentativa de manter vivas suas esperanças de disputar a Copa do Mundo, já que ele espera ser o capitão da Ucrânia na América do Norte neste verão, mas há preocupações de que ele agora perca completamente o torneio, caso a Ucrânia chegue à competição.
Ajax divulga atualização sobre Zinchenko
O Ajax divulgou uma atualização sobre a lesão de Zinchenko e confirmou que ele será submetido a uma cirurgia: “Oleksandr Zinchenko ficará afastado dos gramados por um longo período. O zagueiro sofreu uma lesão no joelho no último fim de semana, no início da partida em casa contra o Fortuna Sittard, na Johan Cruijff ArenA. Exames realizados no hospital indicaram que será necessária uma cirurgia, que será realizada em breve. O jogador de 29 anos, que integra a seleção da Ucrânia, enfrentará então um longo período de reabilitação, o que significa que não voltará a jogar nesta temporada.”
A mudança para o Ajax encerrou uma parceria de três anos e meio com o Arsenal.
Zinchenko deixou o Arsenal para se transferir para o Ajax com um contrato de curto prazo, após ter enfrentado dificuldades para obter tempo de jogo durante um período de empréstimo pouco memorável ao Nottingham Forest no início desta temporada. O jogador da seleção ucraniana disputou apenas quatro jogos da liga pelo Tricky Trees devido a lesões, sendo o mais recente deles na derrota por 2 a 0 em casa para o Everton, no final de dezembro.
A transferência para o Ajax encerrou a passagem de três anos e meio de Zinchenko pelo Arsenal, clube para o qual ele havia se transferido do Manchester City em 2022. Na época de sua transferência para o gigante de Amsterdã, Zinchenko postou uma mensagem de despedida aos torcedores em sua página oficial no Instagram.
“Aos Gunners”, começou Zinchenko. “Nunca esquecerei a forma como me receberam. Ainda me lembro dos arrepios que senti no primeiro jogo depois de ouvir o seu ‘Always beliiiiiieeeve’.
Eu nem poderia sonhar com isso. Do fundo do meu coração, gostaria de agradecer imensamente por tudo o que vocês fizeram por mim e pela minha família. À comissão técnica, obrigado pela oportunidade de fazer parte deste clube incrível.
Aos jogadores, obrigado pela experiência inestimável, pelas memórias fantásticas e por se tornarem amigos para a vida toda. A todos os funcionários, obrigado pela ajuda e por cuidarem de mim e da minha família.
E, claro, aos torcedores, pelo amor, apoio e críticas que nós, jogadores, precisamos aceitar e trabalhar ainda mais. Só quero desejar tudo de bom a todos vocês e espero que conquistem tudo o que desejam.
Uma vez Gunner, sempre Gunner. Obrigado. @arsenal [emoji de coração]."
O que vem a seguir para Zinchenko?
Zinchenko será submetido a uma cirurgia e ficará afastado dos gramados por um longo período, o que significa que sua passagem pelo Ajax chegou ao fim e que ele também perderá a repescagem da Ucrânia contra a Suécia no próximo mês. O vencedor da partida enfrentará a Polônia ou a Albânia na disputa por uma vaga na Copa do Mundo dos Estados Unidos.
