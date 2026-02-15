Oleksandr Zinchenko fora pelo resto da temporada após sofrer lesão devastadora aos dois minutos de sua estreia em casa pelo Ajax

Zinchenko deixou o Arsenal para se transferir para o Ajax com um contrato de curto prazo, após ter enfrentado dificuldades para obter tempo de jogo durante um período de empréstimo pouco memorável ao Nottingham Forest no início desta temporada. O jogador da seleção ucraniana disputou apenas quatro jogos da liga pelo Tricky Trees devido a lesões, sendo o mais recente deles na derrota por 2 a 0 em casa para o Everton, no final de dezembro.

A transferência para o Ajax encerrou a passagem de três anos e meio de Zinchenko pelo Arsenal, clube para o qual ele havia se transferido do Manchester City em 2022. Na época de sua transferência para o gigante de Amsterdã, Zinchenko postou uma mensagem de despedida aos torcedores em sua página oficial no Instagram.

“Aos Gunners”, começou Zinchenko. “Nunca esquecerei a forma como me receberam. Ainda me lembro dos arrepios que senti no primeiro jogo depois de ouvir o seu ‘Always beliiiiiieeeve’.

Eu nem poderia sonhar com isso. Do fundo do meu coração, gostaria de agradecer imensamente por tudo o que vocês fizeram por mim e pela minha família. À comissão técnica, obrigado pela oportunidade de fazer parte deste clube incrível.

Aos jogadores, obrigado pela experiência inestimável, pelas memórias fantásticas e por se tornarem amigos para a vida toda. A todos os funcionários, obrigado pela ajuda e por cuidarem de mim e da minha família.

E, claro, aos torcedores, pelo amor, apoio e críticas que nós, jogadores, precisamos aceitar e trabalhar ainda mais. Só quero desejar tudo de bom a todos vocês e espero que conquistem tudo o que desejam.

Uma vez Gunner, sempre Gunner. Obrigado. @arsenal [emoji de coração]."