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Oitavas de final da Copa do Mundo de 2026: Brasil x Noruega AO VIVO

Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo

Acompanhe conosco AO VIVO as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Oitavas de final


Brasil x Noruega

Gols:


O Brasil de Carlo Ancelotti e Vinícius Júnior enfrenta a Noruega de Stale Solbakken e Erling Braut Haaland. A terceira partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a classificação de Marrocos e da França — que se enfrentarão nas quartas de final —, acontece hoje à noite, às 22h (horário italiano), no Meadowlands Stadium, em East Rutherford, Nova York, e pode definir quem enfrentará o vencedor da partida entre México e Inglaterra, marcada para as 2h da madrugada, na próxima fase. A seleção brasileira busca o quinto título mundial, mas teve bastante dificuldade para superar o Japão nas oitavas, enquanto os escandinavos, que estão invictos contra o Brasil e nunca chegaram às quartas de final em toda a sua história, eliminaram a Costa do Marfim.






  • OS OBJETIVOS E OS DESTAQUES

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  • O RELATÓRIO DA PARTIDA.

    Brasil x Noruega

    Gols:



    BRASIL (4-3-3): Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius. Técnico: Ancelotti.


    NORUEGA (4-3-3): Nyland; Moller Wolfe, Heggem, Ajer, Pedersen; Odegaard, Berge, Berg; Nusa, Sorloth, Haaland. Técnico: Solbakken.


    Árbitro: Elfath (EUA)

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    Assistências:

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