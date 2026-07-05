Oitavas de final da Copa do Mundo de 2026: Brasil x Noruega AO VIVO

Oitavas de final
Brasil x Noruega
Gols:
O Brasil de Carlo Ancelotti e Vinícius Júnior enfrenta a Noruega de Stale Solbakken e Erling Braut Haaland. A terceira partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a classificação de Marrocos e da França — que se enfrentarão nas quartas de final —, acontece hoje à noite, às 22h (horário italiano), no Meadowlands Stadium, em East Rutherford, Nova York, e pode definir quem enfrentará o vencedor da partida entre México e Inglaterra, marcada para as 2h da madrugada, na próxima fase. A seleção brasileira busca o quinto título mundial, mas teve bastante dificuldade para superar o Japão nas oitavas, enquanto os escandinavos, que estão invictos contra o Brasil e nunca chegaram às quartas de final em toda a sua história, eliminaram a Costa do Marfim.