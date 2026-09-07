Oficial: transferência inédita do Campeonato Marroquino para a Premier League

O clube inglês Crystal Palace anunciou, na noite desta segunda-feira, uma transferência "inédita" que conseguiu concretizar através do Campeonato Marroquino.

O clube londrino divulgou um comunicado oficial em seu site oficial, no qual afirmou: "A academia do Crystal Palace tem o prazer de confirmar a contratação do jogador marroquino Taha Majni, do clube marroquino Union Touarga".

E ressaltou que se trata de uma transferência inédita, pois "o jogador de 18 anos se tornou o primeiro atleta a se transferir diretamente do Campeonato Marroquino para um dos clubes da Premier League inglesa".







