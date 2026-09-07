Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-U20-2025-MAR-FRAAFP

Traduzido por

Oficial: transferência inédita do Campeonato Marroquino para a Premier League

Mercado da bola
Crystal Palace
Crystal Palace x Ipswich
Ipswich
Premier League
Union Touarga Sport
Union Touarga
T. Majni
Marrocos
England

Zagueiro multifuncional

O clube inglês Crystal Palace anunciou, na noite desta segunda-feira, uma transferência "inédita" que conseguiu concretizar através do Campeonato Marroquino.

O clube londrino divulgou um comunicado oficial em seu site oficial, no qual afirmou: "A academia do Crystal Palace tem o prazer de confirmar a contratação do jogador marroquino Taha Majni, do clube marroquino Union Touarga".

E ressaltou que se trata de uma transferência inédita, pois "o jogador de 18 anos se tornou o primeiro atleta a se transferir diretamente do Campeonato Marroquino para um dos clubes da Premier League inglesa".



  • Taha Mejni: começo promissor para a joia do Marrocos

    Mejni foi promovido das categorias de base do Ittihad Touarga antes de disputar sua primeira partida com a equipe principal em junho de 2025, quando participou da vitória na semifinal da Copa de Excelência sobre o Wydad Fès.

    O clube inglês afirmou que ele é "versátil, capaz de atuar como zagueiro central ou lateral-direito, tendo disputado 17 partidas com a equipe principal de seu clube marroquino, 15 delas na última temporada, incluindo 13 como titular. Também fez parte da conquista histórica do Marrocos na Copa do Mundo Sub-20 no Chile no ano passado, quando ajudou seu país a levantar o título pela primeira vez".

    Aos dezessete anos, participou do elenco do Marrocos que superou Brasil, Espanha, França e Argentina no caminho até o título. Desde então, Mejni se juntou à seleção do Marrocos Sub-23 e disputou duas partidas internacionais em março, incluindo sua participação como titular no empate por 2 a 2 com a Costa do Marfim.

    Leia também: Ferdinand revela o "superpoder" do Arsenal após o clássico contra o Chelsea

    • Publicidade

  • Zagueiro multitalentoso

    O comunicado prosseguiu: "Mejni se descreve como um zagueiro com qualidades técnicas, além de gostar do aspecto físico, e agora vai se juntar à equipe sub-21 de Darren Powell, para disputar a Premier League 2, a Premier League International Cup e a Copa da EFL".

    Após assinar o contrato, Mejni afirmou: "O Crystal Palace é um dos maiores clubes da Premier League e do mundo. Eles conquistaram muito nos últimos anos, por isso estou muito animado para começar essa nova aventura com o clube".

    Por sua vez, o diretor da academia do Crystal Palace, Gary Issott, disse: "Taha teve uma excelente temporada 25-26, adquiriu uma valiosa experiência na primeira divisão do Marrocos e ajudou o Marrocos a vencer a Copa do Mundo Sub-20 com apenas 17 anos".

    E concluiu: "Ele é um zagueiro multitalentoso que nos impressionou com sua atuação, e acreditamos que o Crystal Palace é o ambiente ideal para ele continuar seu desenvolvimento. Bem-vindo, Taha!".

    Leia também: Vídeo: "Vou expor essa liga": Félix provoca a fúria dos sauditas

  • A mensagem de despedida: "A história continua"

    Taha Majni se despediu de seu clube, o Union Touarga, com uma mensagem emocionante através do Instagram, onde escreveu em sua conta: "Depois de 5 anos maravilhosos, chegou a hora de começar um capítulo novo e importante na minha vida".

    E acrescentou: "Agradeço ao clube pela confiança em mim, pelas oportunidades que me proporcionou e por todas as memórias que me ajudaram a crescer, tanto dentro quanto fora de campo. Também agradeço aos meus treinadores pelos conselhos, pela paciência e pela confiança que me ajudaram a crescer como jogador e como pessoa".

    E prosseguiu: "Muito obrigado aos meus companheiros de equipe e amigos. Compartilhamos momentos inesquecíveis, e alguns de vocês se tornaram como irmãos para mim".

    E enfatizou: "Vou embora sentindo muita gratidão, orgulho e belas lembranças. Obrigado a todos que acreditaram em mim e que continuam mantendo viva a alma do clube diariamente".



    Taha Majni concluiu sua mensagem dizendo: "Obrigado por tudo, Ittihad Tanger. Sempre terei orgulho de vestir essas cores. Uma nova página se abre, mas a história continua. Grato para sempre".

    Leia também: O tempo de sua ausência é chocante: El Kaabi passa por cirurgia bem-sucedida

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Ipswich crest
Ipswich
IPS