O Torino vira a página: apesar de Roberto D'Aversa ter alcançado o objetivo pelo qual foi contratado para substituir o demitido Marco Baroni, ou seja, a permanência na série A, o clube granata decidiu não renovar o contrato do ex-técnico do Empoli e do Parma.
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Oficial: D'Aversa não é mais o técnico do Torino. Comunicado do clube granata
O COMUNICADO
O Torino Football Club e Roberto D’Aversa não continuarão juntos na próxima temporada. O presidente Urbano Cairo deseja, mais uma vez, agradecer a Roberto D’Aversa e à sua comissão técnica pelo empenho, pela determinação e pela qualidade do trabalho realizado nestes meses à frente do Toro. O clube se despede de D’Aversa e de todos os seus colaboradores, desejando-lhes o melhor para o futuro de suas carreiras.
ORA ABATE
Já está definido o nome do sucessor de D'Aversa, com quem o Torino pretende iniciar uma nova etapa: trata-se de Ignazio Abate, técnico que teve uma excelente temporada 2025/26 no comando da Juve Stabia, da qual já se despediu, na Série B.