Oficial: D'Aversa não é mais o técnico do Torino. Comunicado do clube granata

O Torino Football Club e Roberto D’Aversa não continuarão juntos na próxima temporada. O presidente Urbano Cairo deseja, mais uma vez, agradecer a Roberto D’Aversa e à sua comissão técnica pelo empenho, pela determinação e pela qualidade do trabalho realizado nestes meses à frente do Toro. O clube se despede de D’Aversa e de todos os seus colaboradores, desejando-lhes o melhor para o futuro de suas carreiras.