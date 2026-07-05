Ofensa à mãe de Deschamps... O técnico do Paraguai responde à acusação infame

Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, deu a entender que algumas declarações durante a partida contra o Paraguai, nas oitavas de final da Copa do Mundo, ultrapassaram todos os limites, dando a entender que sua mãe havia sido insultada vindo do banco de reservas do time adversário.

A França chegou às quartas de final da Copa do Mundo após uma vitória difícil sobre o Paraguai, por 1 a 0, com gol de Kylian Mbappé, marcado de pênalti.

A rede RMC Sport informou que Deschamps disse durante a coletiva de imprensa: “Eu gostaria de não ter ouvido os insultos vindos do banco de reservas, especialmente alguns deles”.

A rede destacou que a declaração de Deschamps deu a entender que ele foi alvo de insultos da parte da delegação paraguaia durante a partida, e que algumas dessas palavras podem ter se referido, mesmo que de forma indireta ou não intencional, à sua mãe, que faleceu recentemente.

A pergunta foi feita diretamente ao técnico do Paraguai, Gustavo Álvaro, poucos minutos depois, e ele respondeu: “A primeira coisa que fiz após o apito final foi ir até Deschamps. Desejei que ele chegasse à final e conquistasse a Copa do Mundo. E eu já havia dito a ele antes da partida que ele tem uma seleção maravilhosa”.

Álvaro continuou: “É uma batalha em que cada lado usa suas armas”, mas, mesmo assim, o técnico do Paraguai defendeu o estilo adotado por seus jogadores.

Ele destacou: “O futebol é um esporte baseado no confronto e nos duelos individuais. Mas tudo começa e termina dentro de campo. É natural que haja atritos, entradas e tensões, pois isso faz parte do jogo. Mas não demonstramos nenhuma hostilidade”.

Ele acrescentou: “Talvez tenham ocorrido alguns incidentes com Mbappé ou com outros jogadores. E talvez ele também tenha dito algumas coisas durante a partida. Para mim, o campo é um campo de batalha onde cada lado usa suas próprias armas. Tudo nasce dentro do campo, tudo morre nele, e, ao final, tudo acaba”.