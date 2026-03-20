Segundo uma reportagem da Sky, o zagueiro central Edmond Tapsoba também está pensando em deixar o Leverkusen.
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Objetivo claro definido: o próximo craque do Bayer 04 Leverkusen parece querer sair
Segundo essas informações, o jogador de 27 anos estaria decidido a deixar o Werkself ao final da temporada atual. O B04 estaria aberto a essa possibilidade, desde que um clube interessado pague a quantia de transferência correspondente.
A Premier League é apontada como o destino preferido de Tapsoba. Já no verão passado, surgiram rumores sobre uma saída, mas na época a transferência fracassou devido à quantia de 50 milhões de euros exigida pelo Bayer como valor de transferência.
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O Leverkusen parece estar pedindo 40 milhões de euros pelo Tapsoba
Entretanto, o Leverkusen estaria pedindo cerca de 40 milhões de euros pelo zagueiro central, cujo contrato com o clube vai até 30 de junho de 2028. Esse valor deve ser entendido como o limite mínimo, abaixo do qual o clube não pretende deixar o jogador de 27 anos sair.
Tapsoba se transferiu do Vitória de Guimarães para o Leverkusen em janeiro de 2020 e se estabeleceu rapidamente como titular indispensável. Na temporada 2023/24, quando o B04 conquistou a dobradinha de Campeonato e Copa da Alemanha, ele foi um dos principais responsáveis pelo sucesso.
Nesta temporada, Tapsoba soma até o momento 36 partidas em todas as competições. Ele marcou quatro gols e deu duas assistências.
Edmond Tapsoba: Estatísticas da temporada 2025/2026
Jogos
Gols
Assistências
36
4
2