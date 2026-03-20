Objetivo claro definido: o próximo craque do Bayer 04 Leverkusen parece querer sair

Entretanto, o Leverkusen estaria pedindo cerca de 40 milhões de euros pelo zagueiro central, cujo contrato com o clube vai até 30 de junho de 2028. Esse valor deve ser entendido como o limite mínimo, abaixo do qual o clube não pretende deixar o jogador de 27 anos sair.

Tapsoba se transferiu do Vitória de Guimarães para o Leverkusen em janeiro de 2020 e se estabeleceu rapidamente como titular indispensável. Na temporada 2023/24, quando o B04 conquistou a dobradinha de Campeonato e Copa da Alemanha, ele foi um dos principais responsáveis pelo sucesso.

Nesta temporada, Tapsoba soma até o momento 36 partidas em todas as competições. Ele marcou quatro gols e deu duas assistências.