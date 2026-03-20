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Tapsoba AndrichGetty Images
Christian Guinin

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Objetivo claro definido: o próximo craque do Bayer 04 Leverkusen parece querer sair

No Bayer 04 Leverkusen, os últimos remanescentes da equipe campeã da temporada 2023/24 estão, lenta mas seguramente, deixando o clube.

Segundo uma reportagem da Sky, o zagueiro central Edmond Tapsoba também está pensando em deixar o Leverkusen.

  • Segundo essas informações, o jogador de 27 anos estaria decidido a deixar o Werkself ao final da temporada atual. O B04 estaria aberto a essa possibilidade, desde que um clube interessado pague a quantia de transferência correspondente.

    A Premier League é apontada como o destino preferido de Tapsoba. Já no verão passado, surgiram rumores sobre uma saída, mas na época a transferência fracassou devido à quantia de 50 milhões de euros exigida pelo Bayer como valor de transferência.

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  • Bayer 04 Leverkusen v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    O Leverkusen parece estar pedindo 40 milhões de euros pelo Tapsoba

    Entretanto, o Leverkusen estaria pedindo cerca de 40 milhões de euros pelo zagueiro central, cujo contrato com o clube vai até 30 de junho de 2028. Esse valor deve ser entendido como o limite mínimo, abaixo do qual o clube não pretende deixar o jogador de 27 anos sair.

    Tapsoba se transferiu do Vitória de Guimarães para o Leverkusen em janeiro de 2020 e se estabeleceu rapidamente como titular indispensável. Na temporada 2023/24, quando o B04 conquistou a dobradinha de Campeonato e Copa da Alemanha, ele foi um dos principais responsáveis pelo sucesso.

    Nesta temporada, Tapsoba soma até o momento 36 partidas em todas as competições. Ele marcou quatro gols e deu duas assistências.

  • Edmond Tapsoba: Estatísticas da temporada 2025/2026

    Jogos

    Gols

    Assistências

    36

    4

    2


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