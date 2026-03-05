O zagueiro do Manchester United, Harry Maguire, teria se recusado a pagar um suborno de £ 50.000 à polícia grega “para que a acusação de agressão em Mykonos fosse retirada”

Maguire passou duas noites sob custódia policial após o incidente ocorrido durante uma noite de diversão na ilha de Mykonos. Seus advogados alegam que dois homens injetaram em sua irmã, Daisy, uma substância desconhecida que a fez desmaiar.

Maguire disse à BBC em 2020: “Dois homens se aproximaram da minha irmã mais nova. Eles perguntaram de onde ela era e ela respondeu. Minha noiva Fern viu os olhos da minha irmã mais nova se voltando para trás. Ela estava desmaiando. Ela estava perdendo e recuperando a consciência.”

Desde então, sua equipe de defesa afirmou que, quando Maguire e seu grupo de familiares e amigos chamaram um transporte para levar Daisy a um hospital próximo, eles foram levados a uma delegacia de polícia e supostamente agredidos por policiais à paisana.

Maguire disse sobre essa saga: “Meu pensamento inicial foi que estávamos sendo sequestrados. Ajoelhamo-nos. Colocamos as mãos para cima. Eles simplesmente começaram a nos bater. Eles estavam batendo nas minhas pernas, dizendo que minha carreira tinha acabado. Não haveria mais futebol: ‘Você não jogará mais’. Nesse momento, pensei que não havia chance. Eles eram policiais, ou eu não sabia quem eram. Então, tentei fugir. Fiquei em pânico, com medo, temendo pela minha vida durante todo o tempo.”

Maguire considerou “ridículas” as acusações de que ele empurrou um policial que tentava algemá-lo — causando ferimentos nas pernas e nas costas — e que ele ofereceu suborno aos policiais.

Ele acrescentou sobre o infeliz episódio: “Foi horrível. Não é algo que eu queira fazer novamente. É a primeira vez que estou dentro de uma prisão e não desejo isso a ninguém. Não sinto que devo desculpas a ninguém. Desculpas são para quando você faz algo errado.

“Se me arrependo de ter passado por essa situação? Obviamente, a situação tornou tudo mais difícil, e eu jogo por um dos maiores clubes do mundo, então me arrependo de ter feito os torcedores e o clube passarem por isso. Mas acho que isso poderia ter acontecido em qualquer lugar. Eu amo a Grécia. Acho que os jogadores de futebol são um pouco criticados por tentarem ficar longe de tudo que está sob os holofotes. Não é assim que quero viver minha vida.

Tenho muita fé na lei grega. Um novo julgamento nos dará mais tempo para reunir as provas, permitir que as testemunhas compareçam ao tribunal, e estou realmente confiante de que a verdade será revelada e virá à tona.”