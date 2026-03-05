Getty
Traduzido por
O zagueiro do Manchester United, Harry Maguire, teria se recusado a pagar um suborno de £ 50.000 à polícia grega “para que a acusação de agressão em Mykonos fosse retirada”
O novo julgamento de Maguire foi adiado quatro vezes.
Maguire foi inicialmente condenado a 21 meses de prisão, mas essa condenação foi anulada em recurso, nos termos da lei grega. O novo julgamento foi adiado quatro vezes: inicialmente em maio de 2023, porque o advogado de defesa do homem de 33 anos não estava disponível; novamente em fevereiro de 2024, devido a uma greve dos advogados na Grécia; e mais duas vezes em março e outubro de 2025.
Maguire — que estava de férias com outras oito pessoas, incluindo sua irmã, seu irmão e sua esposa, na época da suposta agressão — deve entrar com um recurso no Supremo Tribunal da Grécia depois que um juiz o considerou inocente e outros dois proferiram veredictos de culpado. Ele classificou a última decisão como “uma bagunça”.
- Getty
A polícia grega alegou ter feito uma oferta de acordo
Enquanto continua com a tentativa de limpar seu nome, o jornal The Sun relata que Maguire foi informado de que um pagamento de £ 50.000 resolveria o caso, com uma fonte alegando que “os advogados dos policiais à paisana envolvidos no confronto noturno” “ofereceram repetidamente o acordo extrajudicial”.
A fonte do The Sun afirma que: “Eles se ofereceram para fazer o caso desaparecer se ele pagasse £ 50.000. Ele prefere ser considerado culpado a pagar um suborno. Nenhum pedido de desculpas ou pagamento será feito e Harry limpará seu nome. Ele não vai parar de lutar até que isso aconteça e irá à Suprema Corte se for necessário.”
Eles continuaram dizendo: “Isso sempre foi uma questão de pagar dinheiro. Ele não pagou um único centavo e nunca pagará. Ele manteve suas convicções e seus valores e não cederá. Por seis anos, eles nos disseram repetidamente que isso poderia ser resolvido se ele pagasse £ 50.000. A razão pela qual chegou a esse ponto é porque Harry não fará isso. Tudo será revelado em seu próximo documentário.”
Ao questionar as autoridades gregas, a fonte do The Sun disse: “As declarações traduzidas da polícia eram de nível primário. Era pura suposição apenas tentar descobrir o que eles diziam que tinha acontecido.”
O que Maguire disse sobre o incidente
Maguire passou duas noites sob custódia policial após o incidente ocorrido durante uma noite de diversão na ilha de Mykonos. Seus advogados alegam que dois homens injetaram em sua irmã, Daisy, uma substância desconhecida que a fez desmaiar.
Maguire disse à BBC em 2020: “Dois homens se aproximaram da minha irmã mais nova. Eles perguntaram de onde ela era e ela respondeu. Minha noiva Fern viu os olhos da minha irmã mais nova se voltando para trás. Ela estava desmaiando. Ela estava perdendo e recuperando a consciência.”
Desde então, sua equipe de defesa afirmou que, quando Maguire e seu grupo de familiares e amigos chamaram um transporte para levar Daisy a um hospital próximo, eles foram levados a uma delegacia de polícia e supostamente agredidos por policiais à paisana.
Maguire disse sobre essa saga: “Meu pensamento inicial foi que estávamos sendo sequestrados. Ajoelhamo-nos. Colocamos as mãos para cima. Eles simplesmente começaram a nos bater. Eles estavam batendo nas minhas pernas, dizendo que minha carreira tinha acabado. Não haveria mais futebol: ‘Você não jogará mais’. Nesse momento, pensei que não havia chance. Eles eram policiais, ou eu não sabia quem eram. Então, tentei fugir. Fiquei em pânico, com medo, temendo pela minha vida durante todo o tempo.”
Maguire considerou “ridículas” as acusações de que ele empurrou um policial que tentava algemá-lo — causando ferimentos nas pernas e nas costas — e que ele ofereceu suborno aos policiais.
Ele acrescentou sobre o infeliz episódio: “Foi horrível. Não é algo que eu queira fazer novamente. É a primeira vez que estou dentro de uma prisão e não desejo isso a ninguém. Não sinto que devo desculpas a ninguém. Desculpas são para quando você faz algo errado.
“Se me arrependo de ter passado por essa situação? Obviamente, a situação tornou tudo mais difícil, e eu jogo por um dos maiores clubes do mundo, então me arrependo de ter feito os torcedores e o clube passarem por isso. Mas acho que isso poderia ter acontecido em qualquer lugar. Eu amo a Grécia. Acho que os jogadores de futebol são um pouco criticados por tentarem ficar longe de tudo que está sob os holofotes. Não é assim que quero viver minha vida.
Tenho muita fé na lei grega. Um novo julgamento nos dará mais tempo para reunir as provas, permitir que as testemunhas compareçam ao tribunal, e estou realmente confiante de que a verdade será revelada e virá à tona.”
- Getty
Maguire concentrado no Manchester United e na tentativa de integrar a seleção inglesa para a Copa do Mundo
Maguire não precisou comparecer à audiência em que foi proferida a decisão do novo julgamento, tendo sido representado por sua equipe de advogados. O experiente zagueiro, que ainda espera integrar a seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026, estava se preparando para o confronto do Manchester United com o Newcastle, pelo Campeonato Inglês, no St James' Park — partida em que os Red Devils sofreram uma derrota por 2 a 1 contra os Magpies, que jogaram com dez jogadores.
Publicidade