O zagueiro do Liverpool, Ibrahima Konate, torna-se o principal alvo do Real Madrid, enquanto a estrela do Borussia Dortmund cai na lista de alvos do gigante da La Liga

O Real Madrid alterou drasticamente sua estratégia de transferências para o verão, identificando o zagueiro Konate, do Liverpool, como a peça-chave para reforçar sua defesa, segundo relatos. O jogador da seleção francesa subiu ao topo da lista de desejos do Santiago Bernabéu, enquanto o clube se prepara para uma grande reformulação defensiva.

A mudança ocorre no momento em que o Los Blancos busca garantir o futuro de um elenco que pode ver a saída da dupla de veteranos David Alaba e Antonio Rudiger. Embora o clube tivesse anteriormente esfriado o interesse no ex-jogador do RB Leipzig, uma série de oportunidades perdidas em outros lugares fez com que Florentino Perez e sua equipe de recrutamento voltassem à mesa de negociações para contratar a estrela da Premier League.