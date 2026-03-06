Getty
Traduzido por
O zagueiro do Liverpool, Ibrahima Konate, torna-se o principal alvo do Real Madrid, enquanto a estrela do Borussia Dortmund cai na lista de alvos do gigante da La Liga
O Real Madrid muda o foco para o zagueiro do Liverpool
O Real Madrid alterou drasticamente sua estratégia de transferências para o verão, identificando o zagueiro Konate, do Liverpool, como a peça-chave para reforçar sua defesa, segundo relatos. O jogador da seleção francesa subiu ao topo da lista de desejos do Santiago Bernabéu, enquanto o clube se prepara para uma grande reformulação defensiva.
A mudança ocorre no momento em que o Los Blancos busca garantir o futuro de um elenco que pode ver a saída da dupla de veteranos David Alaba e Antonio Rudiger. Embora o clube tivesse anteriormente esfriado o interesse no ex-jogador do RB Leipzig, uma série de oportunidades perdidas em outros lugares fez com que Florentino Perez e sua equipe de recrutamento voltassem à mesa de negociações para contratar a estrela da Premier League.
- AFP
Uma mudança de planos na capital espanhola
A busca do Real Madrid por Konate foi reacendida pela falta de alternativas no mercado. O clube perdeu Marc Guehi, que se juntou ao Manchester City em janeiro, e Dayot Upamecano, que recentemente comprometeu seu futuro com o Bayern de Munique.
Este desenvolvimento teve um impacto direto em Nico Schlotterbeck, do Borussia Dortmund. De acordo com o BILD, o internacional alemão já não está no topo da lista de desejos do clube espanhol, que agora se concentra em garantir a contratação do jogador do Liverpool.
Resolvendo o quebra-cabeça defensivo
Um fator importante nessa mudança estratégica é a viabilidade financeira da operação. A situação atual de Konate em Anfield o torna uma proposta atraente para a hierarquia do Real Madrid, em comparação com os altos custos associados a outros alvos de elite.
Enquanto o Dortmund provavelmente exigiria uma taxa na casa dos € 40 milhões por Schlotterbeck, Konate representa uma solução muito mais econômica. O ex-zagueiro do RB Leipzig estaria disponível para uma transferência gratuita neste verão, permitindo ao Real Madrid alocar seu orçamento para outras áreas do campo.
- Getty Images Sport
Olhando para um verão crucial
A necessidade urgente de contratar um zagueiro central de alto nível está crescendo devido às preocupações com a forma física de Rudiger e Alaba. A indisponibilidade da dupla de veteranos nesta temporada levou a especulações de que eles podem não ter seus contratos renovados antes do término dos atuais, em junho, já que os dois somaram apenas 17 partidas na La Liga.
Enquanto a diretoria do Real Madrid continuará trabalhando nos bastidores em relação à transferência de Konate, os jogadores de Álvaro Arbelo continuarão suas dificuldades em campo nesta temporada. O Los Blancos sofreu duas derrotas consecutivas no campeonato, ficando quatro pontos atrás do líder Barcelona. O Real Madrid agora buscará voltar às vitórias quando viajar para enfrentar o Celta Vigo.
Publicidade