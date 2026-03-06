O zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, responde às críticas do técnico do Brighton após vitória apertada na Premier League

Após o apito final, Gabriel foi rápido em apontar que a responsabilidade pelo ritmo do jogo é dos árbitros, e não dos jogadores. Ele enfatizou que o time não se deixaria intimidar pelas reclamações dos adversários na busca pelo primeiro título da liga em mais de duas décadas. “Não nos importamos com o que ele diz”, afirmou Gabriel à ESPN Brasil. “Isso é uma decisão do árbitro em campo. Se ele quer dar um cartão amarelo ou não, ele decide o tempo que levamos. Só temos que fazer as coisas do jeito que estamos fazendo e continuar em frente.”

Gabriel diz que o resultado foi um grande impulso para os Gunners em sua busca para acabar com a espera de 22 anos do clube pela glória, mas ele disse a seus companheiros de equipe para manterem os pés no chão. O jogador da seleção brasileira acrescentou: “Precisamos nos concentrar em nós mesmos e continuar fazendo o que estamos fazendo. Agora são três vitórias consecutivas e, claro, temos que continuar vencendo. Isso é o mais importante.”