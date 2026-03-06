Getty Images Sport
O zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, responde às críticas do técnico do Brighton após vitória apertada na Premier League
Gunners conquistam resultados em meio a polêmica sobre “artes negras”
O Arsenal ampliou sua liderança no topo da Premier League para sete pontos após uma vitória disciplinada, embora controversa, na costa sul. O gol de Bukayo Saka aos nove minutos fez a diferença, mas a frustração do Brighton com a abordagem pragmática do Arsenal dominou as discussões pós-jogo. A análise estatística revelou posteriormente que os londrinos passaram mais de 30 minutos da partida em reinícios, com uma média de 31,4 segundos por situação de bola parada. Essa interrupção calculada do ritmo conseguiu sufocar o Brighton, que registrou 11 chutes, mas não conseguiu encontrar uma vantagem clínica contra o líder da liga.
Hurzeler fica furioso com o pragmatismo do Arsenal
A tensão entre os dois bancos era palpável, com Hurzeler fazendo uma avaliação contundente da partida. O técnico do Brighton afirmou que “apenas um time tentou jogar futebol”, acusando o Arsenal de manipular as regras para se adequar aos seus próprios interesses, o que, em sua opinião, prejudicou o espírito de competição leal na partida. O empate de 2 a 2 do Manchester City com o Nottingham Forest exacerbou a frustração de Hurzeler, ressaltando a importância da vitória do Arsenal na disputa pelo título. “Nunca serei aquele tipo de técnico que tenta vencer dessa forma”, disse Hurzeler, irritado. “Se o árbitro permite tudo, então os jogadores estão efetivamente criando suas próprias regras. Você já viu um jogo da Premier League em que um goleiro caiu três vezes?”
Gabriel desvia a fúria da gerência
Após o apito final, Gabriel foi rápido em apontar que a responsabilidade pelo ritmo do jogo é dos árbitros, e não dos jogadores. Ele enfatizou que o time não se deixaria intimidar pelas reclamações dos adversários na busca pelo primeiro título da liga em mais de duas décadas. “Não nos importamos com o que ele diz”, afirmou Gabriel à ESPN Brasil. “Isso é uma decisão do árbitro em campo. Se ele quer dar um cartão amarelo ou não, ele decide o tempo que levamos. Só temos que fazer as coisas do jeito que estamos fazendo e continuar em frente.”
Gabriel diz que o resultado foi um grande impulso para os Gunners em sua busca para acabar com a espera de 22 anos do clube pela glória, mas ele disse a seus companheiros de equipe para manterem os pés no chão. O jogador da seleção brasileira acrescentou: “Precisamos nos concentrar em nós mesmos e continuar fazendo o que estamos fazendo. Agora são três vitórias consecutivas e, claro, temos que continuar vencendo. Isso é o mais importante.”
Três jogos difíceis para os líderes da liga
O Arsenal agora enfrenta uma série de desafios em três competições que testarão sua profundidade sem William Saliba, que perdeu o jogo no meio da semana devido a uma lesão no tornozelo. Agora, o foco está na FA Cup, onde uma viagem ao Mansfield Town, da League One, pode levar ao sucesso nacional. Alguns dias depois, uma partida de alto risco pela Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen exigirá a mesma gestão de jogo de elite que irritou o Brighton. Com a narrativa das “artes negras” crescendo, eles podem enfrentar mais escrutínio dos árbitros e atmosferas hostis quando retornarem à Premier League contra o físico time do Everton no próximo fim de semana, o que pode afetar seu desempenho e estratégia.
