O YouTuber KSI volta suas atenções para a Premier League após anunciar participação acionária em antigo clube da EFL
O anúncio e a visão ambiciosa
O jogador de 32 anos, cujo nome verdadeiro é Olajide Olatunji, fez o anúncio bombástico através de um vídeo nas redes sociais na tarde de terça-feira. Ele não é estranho a empreendimentos ambiciosos, tendo revolucionado a indústria de bebidas com a Prime e o mundo do entretenimento no Britain's Got Talent.
Agora, o superfã do Arsenal está trocando o mundo virtual da FIFA pela garra da National League South. Para o influenciador multimilionário, é um retorno espiritual ao clube que ajudou a construir seu império online por meio de seus primeiros vídeos de jogos. Expressando sua empolgação no vídeo do anúncio, KSI afirmou: “Estou muito animado para começar esta jornada. Com certeza será uma montanha-russa, mas espero trazer o Dagenham and Redbridge de volta aos dias de glória... Então, juntem-se a mim nesta aventura emocionante e nos vemos na Victoria Road neste sábado!”
Preenchendo a lacuna entre os jogos e a realidade
O Dagenham & Redbridge ocupa atualmente a 13ª posição na National League South, após ter sofrido um decepcionante rebaixamento da quinta divisão na última temporada. O contraste entre o novo proprietário e o clube é gritante; KSI possui mais de 50 milhões de seguidores em suas plataformas de mídia social, superando os modestos 43.500 seguidores do clube no Instagram. No entanto, com um patrimônio líquido estimado em £ 80 milhões, o apoio financeiro certamente existe para iniciar uma rápida ascensão pelas divisões.
Embora o salto da sexta divisão regional para a primeira divisão pareça uma fantasia, KSI está convencido de que pode replicar o sucesso hollywoodiano visto por Ryan Reynolds e Rob Mac em Wrexham. Ele está plenamente ciente das diferenças entre o controle e a sala de reuniões, mas insiste que seu espírito competitivo irá preencher a lacuna. “Jogar videogame e ser dono de um clube de futebol são coisas muito diferentes, eu sei disso, mas com Race to Division One, foi uma jornada... Com este clube, quero fazer o impensável. Quero levar o Dagenham and Redbridge à Premier League.”
Conectando-se com os fiéis do Daggers
Embora a Premier League continue sendo a meta final a longo prazo, a prioridade imediata é estabilizar um clube que tem enfrentado dificuldades em campo. O Victoria Road, um estádio com capacidade para pouco mais de 6.000 pessoas, está muito longe do Emirates Stadium, onde KSI é frequentemente visto torcendo pelo Arsenal. No entanto, ele prometeu ser um presidente altamente envolvido e participativo no clube do leste de Londres.
Ele se dirigiu diretamente à torcida existente, reconhecendo que seu status de celebridade pode ser motivo de preocupação para os tradicionalistas que apoiam o clube desde sua fundação em 1992. KSI foi rápido em tranquilizar os torcedores locais, garantindo que seria uma figura acessível. “Todos aqui são fantásticos, são pessoas trabalhadoras, e quero ser o homem que pode influenciar as coisas dentro e fora do campo.
Vocês estão aqui há muito mais tempo do que eu, e sei que para alguns de vocês pode ser assustador eu ser um dos proprietários, mas estou acessível.
Vocês podem literalmente me enviar um tweet, e eu vou ver. Podem desabafar suas frustrações comigo ou comemorar comigo; sou acessível.
“Que proprietário vocês conhecem que pode ver todos os torcedores assim? Esse sou eu, mano.”
O espírito de um lutador na sala de reuniões
A iniciativa segue os passos do colega criador de conteúdo Spencer Owen, fundador da Hashtag United, mas KSI está seguindo um caminho diferente ao tentar revitalizar um antigo time histórico da EFL. Os fãs online rapidamente encontraram humor na situação, brincando que o YouTuber terá um choque quando perceber que não pode curar magicamente jogadores lesionados na vida real aplicando um “cartão de cura” virtual a atacantes como Andy Carroll, como costumava fazer em seus nostálgicos dias no FIFA Ultimate Team.
Além dos memes da internet, o novo chefe do Daggers enfatizou que está pronto para a rotina implacável do futebol fora da liga. Ele pretende infundir no time a mesma atitude de “nunca desistir” que o fez sobreviver a lutas brutais no ringue de boxe. Encerrando sua declaração com uma promessa de compromisso absoluto, Olatunji concluiu: “Sou um lutador. Já quebrei o nariz, já quebrei a mão, já quebrei o polegar. Já participei de lutas difíceis, mas continuo em frente, não importa o que aconteça. Com o Daggers, vou continuar lutando. Vou fazer tudo o que puder para garantir que tenhamos sucesso.”
