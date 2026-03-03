O YouTuber KSI volta suas atenções para a Premier League após anunciar participação acionária em antigo clube da EFL

Embora a Premier League continue sendo a meta final a longo prazo, a prioridade imediata é estabilizar um clube que tem enfrentado dificuldades em campo. O Victoria Road, um estádio com capacidade para pouco mais de 6.000 pessoas, está muito longe do Emirates Stadium, onde KSI é frequentemente visto torcendo pelo Arsenal. No entanto, ele prometeu ser um presidente altamente envolvido e participativo no clube do leste de Londres.

Ele se dirigiu diretamente à torcida existente, reconhecendo que seu status de celebridade pode ser motivo de preocupação para os tradicionalistas que apoiam o clube desde sua fundação em 1992. KSI foi rápido em tranquilizar os torcedores locais, garantindo que seria uma figura acessível. “Todos aqui são fantásticos, são pessoas trabalhadoras, e quero ser o homem que pode influenciar as coisas dentro e fora do campo.

Vocês estão aqui há muito mais tempo do que eu, e sei que para alguns de vocês pode ser assustador eu ser um dos proprietários, mas estou acessível.

Vocês podem literalmente me enviar um tweet, e eu vou ver. Podem desabafar suas frustrações comigo ou comemorar comigo; sou acessível.

“Que proprietário vocês conhecem que pode ver todos os torcedores assim? Esse sou eu, mano.”