O Wrexham vence um clássico do Campeonato! A equipe de Phil Parkinson derrotou o Ipswich em um jogo emocionante com oito gols, dando um grande impulso às esperanças de promoção

Este emocionante jogo no Racecourse foi rápido e furioso desde o início, com Moore a dar a vantagem ao Wrexham aos seis minutos. Após um inteligente cabeceamento de Josh Windass para o avançado, Moore avançou pela ala esquerda e rematou com força para o fundo das redes a partir de um ângulo apertado. O jogador de 33 anos não tinha condições para marcar a partir da zona esquerda da área, mas encontrou o fundo das redes com um remate imparável que ultrapassou Christian Walton na baliza do Ipswich.

O Wrexham começou bem a partida, mas após uma série de interrupções devido a lesões em ambos os lados, os visitantes começaram a ganhar vantagem no confronto. Eles empataram aos20 minutos, com o jogador Anis Mehmeti, contratado em janeiro. O ex-meia do Bristol City marcou seu primeiro gol pelo Tractor Boys depois que Jack Taylor teve um chute defendido e o goleiro Arthur Okonkwo só conseguiu desviar a bola para Mehmeti, que manteve a calma e acertou o ângulo superior da rede.

A oito minutos do intervalo, o Wrexham voltou a assumir a liderança. Moore e Windass estiveram novamente no centro da jogada, com o atacante galês avançando pela esquerda e cruzando primeiro para George Thomason, cujo chute foi defendido, antes que uma segunda bola cruzada por Moore encontrasse Windass, que se abaixou para cabecear para o gol.

Moore viu um toque habilidoso na trave mais próxima ser defendido quando tentava aumentar a vantagem do time da casa, mas os Red Dragons sofreram um golpe duro nos acréscimos do primeiro tempo. Taylor fez um passe engenhoso para Ivan Azon, cujo chute no canto inferior foi devastador, levando os dois times ao intervalo empatados em 2 a 2.

A ação estava longe de terminar no segundo tempo, com os visitantes assumindo a liderança pela primeira vez apenas dois minutos após o reinício. O gol veio de uma fonte improvável, o zagueiro Cedric Kipre, que chutou com força de 25 metros para virar o jogo e surpreender a torcida da casa.

O Wrexham viu um pênalti ser negado pouco antes da marca de uma hora, depois que o goleiro Walton pareceu derrubar Doyle quando o zagueiro central o superou e cabeceou a bola por cima do travessão – mas apenas sete minutos depois, eles empataram. Broadhead liderou um contra-ataque e, depois que seu chute inicial foi bloqueado, Thomason manteve a calma e aproveitou o rebote da esquerda da área para marcar.

Os Red Dragons avançaram em busca da vitória e Doyle deu o toque crucial, cabeceando com força após um escanteio de Lewis O'Brien para deixar a torcida da casa em delírio. O ex-zagueiro do Manchester City fez um bloqueio crucial para impedir que Marcelino Nunez empatasse no outro lado do campo, antes de Broadhead marcar outro contra-ataque contra o Ipswich com um impressionante quinto gol, após mais uma assistência de O'Brien. As chances continuaram surgindo em ambos os lados, mas o placar permaneceu assim, com o Wrexham garantindo uma vitória crucial em sua busca pelos playoffs, fortalecendo sua posição na sexta colocação.