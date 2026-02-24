O Wrexham renova os contratos de dois jogadores emblemáticos, enquanto Ryan Reynolds e Rob Mac se aproximam de realizar o sonho de jogar na Premier League

Rathbone, que se transferiu para o SToK Racecourse no verão de 2024, renovou seu contrato por mais 12 meses, até o final da temporada 2027-28. Ele foi destaque do Wrexham na última temporada, quando o time garantiu o acesso automático à League One.

O jogador de 29 anos marcou oito gols em 42 partidas e foi eleito o Jogador da Temporada do clube. Ele sofreu uma infeliz lesão no tornozelo antes da atual campanha, quando ficou de fora durante uma viagem de pré-temporada à Austrália e Nova Zelândia.

O seu regresso aos relvados foi bem-vindo em meados de dezembro, com Rathbone a marcar dois minutos após a sua reentrada em campo contra o Watford. Até ao momento, ele marcou seis gols em 16 partidas.

Rathbone disse sobre a renovação de seu contrato com o Red Dragons: “Estou muito feliz por assinar um novo contrato. É um dia especial para mim e minha família. Estou muito feliz. Minha trajetória aqui tem sido ótima até agora. Provavelmente é o melhor futebol que já joguei na minha carreira. Quero continuar jogando, continuar melhorando e criar mais momentos especiais para este clube.”