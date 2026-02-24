Getty/GOAL
O Wrexham renova os contratos de dois jogadores emblemáticos, enquanto Ryan Reynolds e Rob Mac se aproximam de realizar o sonho de jogar na Premier League
Wrexham negocia novos termos na tentativa de promoção
Phil Parkinson está supervisionando essa tarefa, tendo tirado o Wrexham da Liga Nacional e levado-o para o Campeonato, com uma alegria compreensível da sua parte ao ver dois jogadores comprovadamente talentosos se comprometerem com o clube.
Parkinson disse sobre a negociação de novos contratos com profissionais experientes da EFL: “Os dois são ótimos rapazes e bons jogadores, que deram contribuições significativas para nós no ano passado e nesta temporada.
O Ollie tem sido fenomenal para nós, realmente, e o George se adaptou bem ao nível da Championship. Ambos representam o que queremos no clube: jogam com verdadeira dedicação e comprometimento em todas as partidas, e é ótimo que tenham assinado novos contratos.”
Rathbone encantado com novo contrato com os Red Dragons
Rathbone, que se transferiu para o SToK Racecourse no verão de 2024, renovou seu contrato por mais 12 meses, até o final da temporada 2027-28. Ele foi destaque do Wrexham na última temporada, quando o time garantiu o acesso automático à League One.
O jogador de 29 anos marcou oito gols em 42 partidas e foi eleito o Jogador da Temporada do clube. Ele sofreu uma infeliz lesão no tornozelo antes da atual campanha, quando ficou de fora durante uma viagem de pré-temporada à Austrália e Nova Zelândia.
O seu regresso aos relvados foi bem-vindo em meados de dezembro, com Rathbone a marcar dois minutos após a sua reentrada em campo contra o Watford. Até ao momento, ele marcou seis gols em 16 partidas.
Rathbone disse sobre a renovação de seu contrato com o Red Dragons: “Estou muito feliz por assinar um novo contrato. É um dia especial para mim e minha família. Estou muito feliz. Minha trajetória aqui tem sido ótima até agora. Provavelmente é o melhor futebol que já joguei na minha carreira. Quero continuar jogando, continuar melhorando e criar mais momentos especiais para este clube.”
Dobson prolonga a sua parceria com os Red Dragons
Dobson, que se juntou ao Red Dragons Wrexham na mesma janela de transferências que Rathbone, também renovou seu contrato até o verão de 2028. Ele fez 48 partidas pela equipe de Parkinson na última temporada, ganhando elogios generalizados por sua habilidade em recuperar a posse de bola e colocar o Wrexham na frente.
Ele participou de todos, exceto três, dos 33 jogos do Wrexham no Campeonato Inglês nesta temporada, tendo passado os últimos nove anos de sua carreira competindo na League One. O jogador de 28 anos, formado na academia do West Ham, disse: “Estou muito feliz por assinar um novo contrato com o clube.
Foram 19 meses incríveis. Adorei cada minuto. Tem sido uma jornada fantástica até agora. Estou muito feliz por renovar e espero que possamos criar muitas outras memórias especiais.”
Tentativa de classificação para os playoffs: Wrexham busca terminar entre os seis primeiros
Os coproprietários do Hollywood, Ryan Reynolds e Rob Mac, estão no negócio de realizar sonhos. Eles tiveram cinco anos notáveis no comando, tendo concluído uma aquisição impressionante em 2021, e têm os olhos voltados para a primeira divisão.
O comentarista da EFL, Don Goodman, está entre aqueles que elogiam o Wrexham, dizendo sobre sua tentativa de garantir uma classificação entre os seis primeiros em 2025-26: “Acho que Phil Parkinson fez um trabalho incrível ao colocar o Wrexham na disputa pelos play-offs. Eu diria que a ambição deles em agosto deveria ter sido se consolidar no meio da tabela. Mas, da forma como a liga se desenrolou, eles estão bem no meio da disputa.”
O Wrexham ocupa a sexta posição na tabela do Campeonato, cinco pontos atrás do terceiro colocado Millwall, mas apenas quatro à frente do Queens Park Rangers, em 13º lugar. A equipe de Parkinson voltará a campo na terça-feira, quando receberá o Portsmouth, com a confiança em alta no elenco do Red Dragons após a épica vitória por 5 a 3 sobre o Ipswich na última partida.
