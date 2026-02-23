O Wrexham perde jogador importante devido a lesão no ligamento do joelho, o que representa um grande revés para as esperanças de promoção à Premier League

Sheaf sofreu a lesão durante a emocionante vitória por 5 a 3 do Wrexham sobre o Ipswich, outro candidato à promoção na Championship, no sábado. O meio-campista foi forçado a sair no início do segundo tempo, quando a equipe de Parkinson recuperou-se de uma desvantagem de 3 a 2 e conquistou os três pontos em uma partida dramática no STōK Cae Ras. O resultado fez com que o Red Dragons voltasse às vagas da repescagem para a promoção na Championship e deixou Parkinson muito satisfeito.

Ele disse aos repórteres: “Achei que Kieffer [Moore] voltou a jogar seu melhor hoje, achei que ele estava imbatível, principalmente no primeiro tempo, e Josh [Windass] faz o que sabe fazer, cria grandes momentos. Eu disse aos rapazes no intervalo: ‘não deixem o gol afetar a gente no 2 a 2’.

Acho que tivemos azar por não estarmos na frente, e então, vejam só, o zagueiro central marcou um gol para fazer 3 a 2. Acho que um grupo de jogadores menos experiente poderia ter começado a deixar a fadiga se instalar mentalmente, mas não foi o que aconteceu. Respondemos de forma brilhante e foi um grande esforço dos rapazes, e os reservas obviamente tiveram impacto quando mais precisávamos deles. No geral, o esforço da equipe hoje foi excelente.”