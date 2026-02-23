Getty Images Sport
O Wrexham perde jogador importante devido a lesão no ligamento do joelho, o que representa um grande revés para as esperanças de promoção à Premier League
Sheaf lesionado em jogo emocionante em Wrexham
Sheaf sofreu a lesão durante a emocionante vitória por 5 a 3 do Wrexham sobre o Ipswich, outro candidato à promoção na Championship, no sábado. O meio-campista foi forçado a sair no início do segundo tempo, quando a equipe de Parkinson recuperou-se de uma desvantagem de 3 a 2 e conquistou os três pontos em uma partida dramática no STōK Cae Ras. O resultado fez com que o Red Dragons voltasse às vagas da repescagem para a promoção na Championship e deixou Parkinson muito satisfeito.
Ele disse aos repórteres: “Achei que Kieffer [Moore] voltou a jogar seu melhor hoje, achei que ele estava imbatível, principalmente no primeiro tempo, e Josh [Windass] faz o que sabe fazer, cria grandes momentos. Eu disse aos rapazes no intervalo: ‘não deixem o gol afetar a gente no 2 a 2’.
Acho que tivemos azar por não estarmos na frente, e então, vejam só, o zagueiro central marcou um gol para fazer 3 a 2. Acho que um grupo de jogadores menos experiente poderia ter começado a deixar a fadiga se instalar mentalmente, mas não foi o que aconteceu. Respondemos de forma brilhante e foi um grande esforço dos rapazes, e os reservas obviamente tiveram impacto quando mais precisávamos deles. No geral, o esforço da equipe hoje foi excelente.”
“É um verdadeiro golpe” – Parkinson confirma lesão
Parkinson confirmou agora o revés da lesão e partilhou a sua decepção com a notícia. Ele disse aos repórteres: “O Ben não parece estar bem, e é um verdadeiro golpe para nós. Por mais que houvesse entusiasmo após a vitória, do meu ponto de vista e do ponto de vista da equipe, eu sempre tive isso em mente. Não achei que seria uma boa notícia, e ele vai consultar um especialista hoje à noite em Londres, mas o prognóstico inicial é de uma lesão de dez semanas. Ele lesionou o ligamento medial e o Ben teve muito azar, porque foi apenas uma entrada bloqueada e ele acabou abrindo o joelho. Mas coisas assim acontecem no futebol e as lesões fazem parte da vida do indivíduo e do time como um todo, e nós seguimos em frente. Ben receberá o melhor tratamento possível e voltará forte, mas, do nosso ponto de vista, são oportunidades para outros jogadores.”
Wrexham de olho na Premier League
O Wrexham terá como objetivo continuar sua incrível ascensão nas divisões e chegar à terra prometida da Premier League. O CEO Michael Williamson não tem dúvidas de que seria uma conquista única para o time galês.
“Não há um roteiro para isso. Passar da National League até a Premier League em promoções sucessivas é algo que nenhum outro clube na história do futebol inglês conseguiu”, disse ele à ESPN.
“Quando estávamos na League One, eu disse ao Rob e ao Ryan: ‘Ei, vamos tentar chegar à Championship o mais rápido possível, porque, do contrário, corremos o risco de ficar presos na League One’. Eles acreditaram nisso. Investimos em um elenco e conseguimos essa promoção. Corremos durante toda a última temporada fora do campo e em todas as outras áreas da organização, e estamos correndo para conseguir sobreviver na Championship e chegar a um nível em que possamos sobreviver na Championship.
No final das contas, se chegarmos à Premier League, estaremos correndo novamente para estar prontos para a Premier League.”
O que vem a seguir para Wrexham?
O Wrexham volta a entrar em campo na terça-feira contra o Portsmouth, pelo Campeonato Inglês, e depois enfrenta o Charlton. Depois disso, o time galês muda o foco para uma partida emocionante pela FA Cup, quando recebe o Chelsea, gigante da Premier League, pela quinta rodada da competição.
