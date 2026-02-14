Getty Images Sport
O Wrexham comemora o aniversário da aquisição ao derrotar o Ipswich e chegar à quinta rodada da FA Cup pela primeira vez em quase 30 anos
Feliz aniversário para Wrexham
O Wrexham tem desfrutado de uma rápida ascensão nas divisões desde que Reynolds e Mac assumiram o clube em 2021 e agora está causando impacto na FA Cup. O time galês já causou agitação na competição ao eliminar o Nottingham Forest, da Premier League, na terceira rodada, enquanto a vitória sobre o Ipswich significa que os Red Dragons estão na quinta rodada pela primeira vez em 29 anos. O astro do Wrexham, Ollie Rathbone, admitiu que foi mais uma noite memorável para o clube após a vitória. Ele disse ao Match of the Day Wales: “O clube está em uma jornada incrível e nós só queremos continuar contribuindo para isso. É mais uma noite especial, e é bom voltar a vencer em casa.”
Wrexham quer mais
Parkinson também comemorou a vitória e admite que sua equipe está ansiosa por mais. Ele disse à BBC Sport: “Cada temporada no futebol é especial e você tem que aproveitá-la. A FA Cup faz parte disso e era importante que a gente reforçasse a vitória sobre o Nottingham Forest com outra vitória hoje à noite. Acho que é ótimo para nossos proprietários, Rob e Ryan, que comemoraram seu quinto aniversário, e levá-los à quinta rodada também é ótimo para eles. Estamos realmente ansiosos pelo sorteio na segunda-feira à noite, quando estivermos no hotel em Bristol. Vamos saborear isso. Mas, como fizemos da última vez, vamos deixar a FA Cup em segundo plano agora e nos concentrar no campeonato. Não vamos ficar muito blasés, mas, ouçam, tivemos tantas noites incríveis aqui e queremos mais. Somos ambiciosos, por que não seríamos?”
Elogios ao “subestimado” Parkinson
Embora os holofotes estejam frequentemente voltados para os famosos proprietários do time de Wrexham ou para os jogadores, foi Parkinson quem recebeu elogios após a partida. O ex-meio-campista do Manchester United e da seleção do País de Gales, Robbie Savage, disse à TNT Sports: “Ele é provavelmente um dos treinadores mais subestimados, porque sempre que o Wrexham é promovido ou tem uma equipe na Premier League, as pessoas subestimam a equipe e subestimam o treinador. Ele tem feito um trabalho incrível com este clube de futebol e está provando que as pessoas estão erradas ao dizer que não é possível vencer times da Premier League. Ele fez isso pelo Bradford contra o Chelsea [na FA Cup em 2015] e está fazendo isso na liga. A cada temporada que eles sobem, [as pessoas dizem] 'ele não consegue fazer isso nesse nível', mas ele está provando que todos estão errados. Acho que ele é um dos melhores treinadores da atualidade por causa do que conquistou.”
Parkinson também tem o time atualmente nas vagas dos play-offs de promoção do Campeonato, o que significa que seus sonhos de chegar à Premier League continuam vivos.
Laço glamoroso para Wrexham?
O Wrexham descobrirá seus próximos adversários na FA Cup na segunda-feira, quando será realizado o sorteio da quinta rodada. A equipe de Parkinson espera chegar às quartas de final pela quarta vez na história do clube e pode muito bem estar torcendo por um confronto de peso. O Chelsea, gigante da Premier League, já garantiu sua vaga após derrotar o Hull City na noite de sexta-feira, enquanto Arsenal e Manchester City enfrentam adversários de divisões inferiores e devem avançar.
