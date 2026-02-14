Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Wrexham v Ipswich Town - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Gill Clark

Traduzido por

O Wrexham comemora o aniversário da aquisição ao derrotar o Ipswich e chegar à quinta rodada da FA Cup pela primeira vez em quase 30 anos

O Wrexham comemorou cinco anos com Ryan Reynolds e Rob Mac no comando do clube ao derrotar o Ipswich Town na quarta rodada da FA Cup. A equipe de Phil Parkinson venceu por 1 a 0 na noite de sexta-feira e chegou à quinta fase da famosa competição pela primeira vez desde 1997. Josh Windass foi o herói dos anfitriões, marcando o único gol da partida contra seus colegas aspirantes à promoção na Championship.

  • Feliz aniversário para Wrexham

    O Wrexham tem desfrutado de uma rápida ascensão nas divisões desde que Reynolds e Mac assumiram o clube em 2021 e agora está causando impacto na FA Cup. O time galês já causou agitação na competição ao eliminar o Nottingham Forest, da Premier League, na terceira rodada, enquanto a vitória sobre o Ipswich significa que os Red Dragons estão na quinta rodada pela primeira vez em 29 anos. O astro do Wrexham, Ollie Rathbone, admitiu que foi mais uma noite memorável para o clube após a vitória. Ele disse ao Match of the Day Wales: “O clube está em uma jornada incrível e nós só queremos continuar contribuindo para isso. É mais uma noite especial, e é bom voltar a vencer em casa.”

    • Publicidade
  • Wrexham v Ipswich Town - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    Wrexham quer mais

    Parkinson também comemorou a vitória e admite que sua equipe está ansiosa por mais. Ele disse à BBC Sport: “Cada temporada no futebol é especial e você tem que aproveitá-la. A FA Cup faz parte disso e era importante que a gente reforçasse a vitória sobre o Nottingham Forest com outra vitória hoje à noite. Acho que é ótimo para nossos proprietários, Rob e Ryan, que comemoraram seu quinto aniversário, e levá-los à quinta rodada também é ótimo para eles. Estamos realmente ansiosos pelo sorteio na segunda-feira à noite, quando estivermos no hotel em Bristol. Vamos saborear isso. Mas, como fizemos da última vez, vamos deixar a FA Cup em segundo plano agora e nos concentrar no campeonato. Não vamos ficar muito blasés, mas, ouçam, tivemos tantas noites incríveis aqui e queremos mais. Somos ambiciosos, por que não seríamos?”

  • Elogios ao “subestimado” Parkinson

    Embora os holofotes estejam frequentemente voltados para os famosos proprietários do time de Wrexham ou para os jogadores, foi Parkinson quem recebeu elogios após a partida. O ex-meio-campista do Manchester United e da seleção do País de Gales, Robbie Savage, disse à TNT Sports: “Ele é provavelmente um dos treinadores mais subestimados, porque sempre que o Wrexham é promovido ou tem uma equipe na Premier League, as pessoas subestimam a equipe e subestimam o treinador. Ele tem feito um trabalho incrível com este clube de futebol e está provando que as pessoas estão erradas ao dizer que não é possível vencer times da Premier League. Ele fez isso pelo Bradford contra o Chelsea [na FA Cup em 2015] e está fazendo isso na liga. A cada temporada que eles sobem, [as pessoas dizem] 'ele não consegue fazer isso nesse nível', mas ele está provando que todos estão errados. Acho que ele é um dos melhores treinadores da atualidade por causa do que conquistou.”

    Parkinson também tem o time atualmente nas vagas dos play-offs de promoção do Campeonato, o que significa que seus sonhos de chegar à Premier League continuam vivos.

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Laço glamoroso para Wrexham?

    O Wrexham descobrirá seus próximos adversários na FA Cup na segunda-feira, quando será realizado o sorteio da quinta rodada. A equipe de Parkinson espera chegar às quartas de final pela quarta vez na história do clube e pode muito bem estar torcendo por um confronto de peso. O Chelsea, gigante da Premier League, já garantiu sua vaga após derrotar o Hull City na noite de sexta-feira, enquanto Arsenal e Manchester City enfrentam adversários de divisões inferiores e devem avançar.

Championship
Bristol City crest
Bristol City
BRC
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Championship
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Ipswich crest
Ipswich
IPS
0