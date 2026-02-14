O Wrexham comemora o aniversário da aquisição ao derrotar o Ipswich e chegar à quinta rodada da FA Cup pela primeira vez em quase 30 anos

Embora os holofotes estejam frequentemente voltados para os famosos proprietários do time de Wrexham ou para os jogadores, foi Parkinson quem recebeu elogios após a partida. O ex-meio-campista do Manchester United e da seleção do País de Gales, Robbie Savage, disse à TNT Sports: “Ele é provavelmente um dos treinadores mais subestimados, porque sempre que o Wrexham é promovido ou tem uma equipe na Premier League, as pessoas subestimam a equipe e subestimam o treinador. Ele tem feito um trabalho incrível com este clube de futebol e está provando que as pessoas estão erradas ao dizer que não é possível vencer times da Premier League. Ele fez isso pelo Bradford contra o Chelsea [na FA Cup em 2015] e está fazendo isso na liga. A cada temporada que eles sobem, [as pessoas dizem] 'ele não consegue fazer isso nesse nível', mas ele está provando que todos estão errados. Acho que ele é um dos melhores treinadores da atualidade por causa do que conquistou.”

Parkinson também tem o time atualmente nas vagas dos play-offs de promoção do Campeonato, o que significa que seus sonhos de chegar à Premier League continuam vivos.