“O verdadeiro futebol é jogado na Europa” – Seleção dos EUA recebe resposta direta sobre por que Christian Pulisic e outros grandes jogadores não permanecerão na MLS antes da Copa do Mundo em casa

Embora o jogo tenha continuado a crescer nos Estados Unidos, tem sido difícil manter os jogadores emergentes em seu país natal. Isso porque, ao atravessar o Atlântico, eles encontram um nível maior de competição e salários mais altos.

As oportunidades de desenvolvimento no ambiente europeu beneficiaram várias estrelas da seleção americana, enquanto outras que foram criadas nessa parte do mundo foram convencidas a jurar lealdade internacional às barras e estrelas. Como resultado, os padrões coletivos foram elevados, permitindo a formação de uma “geração de ouro”.

Esse grupo agora se encaminha para uma Copa do Mundo em casa, com o otimismo continuando a crescer em torno de uma equipe que ocupa confortavelmente uma posição entre as 20 melhores do ranking mundial da FIFA. Mauricio Pochettino convocará vários jogadores que ainda atuam nos Estados Unidos.

A presença do argentino Lionel Messi, considerado o melhor jogador de todos os tempos, continua a dar um impulso bem-vindo a essa divisão, atraindo o interesse mundial, mas será que chegará o dia em que os talentos americanos permanecerão no país e gerarão o mesmo nível de entusiasmo e emoção?