“O verdadeiro futebol é jogado na Europa” – Seleção dos EUA recebe resposta direta sobre por que Christian Pulisic e outros grandes jogadores não permanecerão na MLS antes da Copa do Mundo em casa
Messi impulsiona a MLS, mas o que vem a seguir?
Embora o jogo tenha continuado a crescer nos Estados Unidos, tem sido difícil manter os jogadores emergentes em seu país natal. Isso porque, ao atravessar o Atlântico, eles encontram um nível maior de competição e salários mais altos.
As oportunidades de desenvolvimento no ambiente europeu beneficiaram várias estrelas da seleção americana, enquanto outras que foram criadas nessa parte do mundo foram convencidas a jurar lealdade internacional às barras e estrelas. Como resultado, os padrões coletivos foram elevados, permitindo a formação de uma “geração de ouro”.
Esse grupo agora se encaminha para uma Copa do Mundo em casa, com o otimismo continuando a crescer em torno de uma equipe que ocupa confortavelmente uma posição entre as 20 melhores do ranking mundial da FIFA. Mauricio Pochettino convocará vários jogadores que ainda atuam nos Estados Unidos.
A presença do argentino Lionel Messi, considerado o melhor jogador de todos os tempos, continua a dar um impulso bem-vindo a essa divisão, atraindo o interesse mundial, mas será que chegará o dia em que os talentos americanos permanecerão no país e gerarão o mesmo nível de entusiasmo e emoção?
Por que os talentos americanos continuarão indo para a Europa
Quando essa pergunta foi feita a Rossi, natural de Nova Jersey, ex-atacante do Manchester United, Fiorentina, Villarreal e Real Salt Lake, em entrevista à Wiz Slots, ele disse à GOAL: “É um grande desafio, mas o verdadeiro futebol é jogado na Europa. O verdadeiro futebol é jogado na Europa. É lá que todos querem estar.
“A grande liga aqui nos Estados Unidos é a MLS. A MLS é administrada como um esporte americano, mas temos que lembrar que o futebol é um esporte internacional. Você pode administrar a NFL, a NBA e o beisebol à maneira americana, porque são esportes americanos. Esses são três esportes americanos, mas o futebol é um esporte internacional. E, portanto, eles têm um longo caminho a percorrer para chegar ao mesmo nível da Premier League, da Serie A e da Bundesliga. E, com razão, eles devem aspirar a jogar na Europa.”
Rossi acredita que existem falhas óbvias que estão impedindo o avanço do futebol americano, com os limites salariais sendo uma das questões que continuam gerando um debate acalorado. O ex-jogador da seleção italiana Rossi acrescentou: “Não é a estrutura certa para atrair jovens jogadores para se desenvolverem e permanecerem. Acho ótimo para os proprietários, mas não gosto de coisas que são construídas de cima para baixo. Sempre acreditei na construção de baixo para cima.”
Chegará o dia em que as estrelas locais permanecerão na MLS?
Estão sendo feitos esforços para tornar a MLS mais atraente, à medida que as mudanças no calendário a aproximam das ligas europeias, e a esperança é que as estrelas locais em breve não precisem mais considerar uma transferência para o exterior, pois todos os seus caprichos podem ser atendidos nos Estados Unidos.
Outro homem que experimentou a vida na Europa e na América, o ex-ala do Chelsea, Manchester City e New York Red Bulls, Shaun Wright-Phillips, disse anteriormente àGOAL, quando questionado se os jogadores promissores começarão a ficar: “Eu realmente espero que sim. Pelo esporte lá, eu realmente espero que sim. É bom para um país poder fazer isso.
Praticamente todos os outros países podem fazer isso — mesmo aqueles que dizemos não ter grandes bases de fãs, você ainda pode fazer carreira lá. Só os americanos é que têm dificuldade com isso. Você tem jogadores da América Central surgindo, sobrevivendo e jogando, mas são os americanos que pensam: 'Preciso sair dos Estados Unidos ou preciso me aposentar'."
A Copa do Mundo pode servir como base para a MLS
A Copa do Mundo de 2026 deve ajudar os Estados Unidos a colocar mais alicerces no lugar. Resta saber quantos deles serão necessários para que as superestrelas do futuro prefiram o conforto de casa a aventuras distantes no exterior.
