A ação do United Strand começou como resultado da inconsistência dos Red Devils ao longo do último ano. Em outubro de 2024, ele prometeu não cortar o cabelo novamente até que o United ganhasse cinco partidas consecutivas e se tornou uma sensação nas redes sociais durante esse período, postando atualizações sobre seu cabelo enquanto seu time favorito lutava em campo.

O ex-técnico Ruben Amorim simplesmente não conseguiu que seu time tivesse uma sequência consistente de resultados, com sua maior sequência de vitórias sendo duas séries separadas de três partidas. Ele foi demitido em janeiro deste ano, com Michael Carrick sendo nomeado técnico interino do clube até o final da temporada, depois que Darren Fletcher comandou algumas partidas como técnico interino.

Carrick conseguiu uma sequência de quatro vitórias consecutivas, conquistando vitórias notáveis contra o Manchester City e o Arsenal em suas duas primeiras partidas, antes de uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o Fulham e uma vitória direta por 2 a 0 sobre o Tottenham Hotspur, após o cartão vermelho de Cristian Romero. O United volta a entrar em campo na terça-feira à noite, quando enfrenta o West Ham United no London Stadium, e uma vitória significaria que seu famoso torcedor teria seu primeiro corte de cabelo em mais de 15 meses.