O United Strand é milionário? Frank Ilett, torcedor do Manchester United, fala sobre os ganhos com a ação viral para o crescimento do cabelo.
A ação viral pode terminar na noite de terça-feira
A ação do United Strand começou como resultado da inconsistência dos Red Devils ao longo do último ano. Em outubro de 2024, ele prometeu não cortar o cabelo novamente até que o United ganhasse cinco partidas consecutivas e se tornou uma sensação nas redes sociais durante esse período, postando atualizações sobre seu cabelo enquanto seu time favorito lutava em campo.
O ex-técnico Ruben Amorim simplesmente não conseguiu que seu time tivesse uma sequência consistente de resultados, com sua maior sequência de vitórias sendo duas séries separadas de três partidas. Ele foi demitido em janeiro deste ano, com Michael Carrick sendo nomeado técnico interino do clube até o final da temporada, depois que Darren Fletcher comandou algumas partidas como técnico interino.
Carrick conseguiu uma sequência de quatro vitórias consecutivas, conquistando vitórias notáveis contra o Manchester City e o Arsenal em suas duas primeiras partidas, antes de uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o Fulham e uma vitória direta por 2 a 0 sobre o Tottenham Hotspur, após o cartão vermelho de Cristian Romero. O United volta a entrar em campo na terça-feira à noite, quando enfrenta o West Ham United no London Stadium, e uma vitória significaria que seu famoso torcedor teria seu primeiro corte de cabelo em mais de 15 meses.
Torcedor do Manchester United revela a verdade sobre seus ganhos em meio a alegações de que seria milionário
A ação sem dúvida adicionou um pouco de leveza muito necessária à torcida do United, que antes estava desanimada com o fraco desempenho do time. Isso também fez com que alguns espectadores questionassem quanto dinheiro o United Strand — cujo nome verdadeiro é Frank Ilett — ganhou desde que começou. Ele foi visto em anúncios da Paddy Power e criou um negócio de comércio eletrônico.
Ele disse ao The Sun: “Definitivamente, não sou o milionário que algumas pessoas pensam que sou. Tem-se falado muito sobre ganhar milhões, mas não é esse o caso. Não é tão bem remunerado quanto algumas pessoas pensam. Mas não foi por isso que comecei.
“O verdadeiro problema é não conseguir enxergar direito. Na verdade, tenho sorte de usar óculos, porque a armação sustenta um pouco a minha franja. Agora, mal consigo enxergar na maior parte do tempo. Preciso tirar isso.”
Campanha de arrecadação de fundos em benefício de instituição de caridade infantil
Ilett também revelou que a instituição de caridade infantil Little Princess Trust receberá uma doação dos fundos que ele arrecadou até agora. A instituição fornece perucas de cabelo natural gratuitas para crianças e jovens que perderam o cabelo devido ao tratamento do câncer ou outras condições.
Frank disse: “Também estou fazendo uma campanha de arrecadação de fundos para eles. Acho que arrecadamos cerca de £ 6.000 para eles até agora. É uma instituição de caridade realmente ótima, com pessoas incríveis. Meu cabelo está com 25 cm agora, o que felizmente é comprido o suficiente para poder doar.”
Ele também planeja continuar criando conteúdo, dizendo à FourFourTwo: “Talvez não com tanta frequência, talvez não diariamente ou algo assim. Mas sim, ainda vou fazer conteúdo relacionado ao futebol e provavelmente tentar diversificar um pouco para outras coisas também.”
O Manchester United busca a quinta vitória consecutiva contra o West Ham
A façanha pode finalmente chegar ao fim na terça-feira à noite, quando o United enfrentar o West Ham. Embora os Red Devils estejam em grande forma desde a chegada de Carrick, os Hammers também estão em boa fase. A equipe de Nuno Espírito Santo venceu três dos últimos quatro jogos da Premier League, o que a colocou a três pontos do 17º colocado Nottingham Forest, com Crysencio Summerville particularmente impressionante, com gols em cinco jogos consecutivos em todas as competições.
Se os Red Devils conseguirem garantir a ida do United Strand ao barbeiro com uma quinta vitória, eles passarão para o terceiro lugar, acima do Aston Villa no saldo de gols, antes que a equipe de Unai Emery enfrente o Brighton and Hove Albion na quarta-feira.
