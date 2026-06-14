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O trio dos Faraós: nosso objetivo é derrotar a Bélgica... e não temos medo de ninguém

Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
Copa do Mundo
R. Rabia
Trezeguet
Y. Ibrahim
Egito
EUA

A seleção egípcia se prepara para iniciar sua campanha na Copa do Mundo de 2026, enfrentando a Bélgica nesta noite de segunda-feira.

A seleção egípcia está no Grupo 7, ao lado da Bélgica, do Irã e da Nova Zelândia.

Yasser Ibrahim, zagueiro dos Faraós, disse em declarações publicadas pela conta da Federação Egípcia no site X: “O confronto contra a Bélgica não será fácil, mas nosso objetivo é conquistar os primeiros três pontos”.

Ele acrescentou: “Estamos totalmente preparados para enfrentar o poderio ofensivo da seleção da Bélgica, e nosso objetivo é fazer a nossa torcida feliz”.

E enfatizou: “A seleção egípcia não teme ninguém, e Hossam Hassan é uma personalidade forte e um grande treinador”.

  • Os jogadores da seleção egípcia estão unidos como um só

    Ao mesmo tempo, Mahmoud Hassan Trezeguet, estrela dos Faraós, afirmou que eles disputam todas as partidas com um único lema: a vitória.

    Ele continuou: “Todos os jogadores da seleção egípcia estão unidos como um só e queremos fazer a nossa torcida feliz”.

    Ele destacou: “Respeitamos a Bélgica, o Irã e a Nova Zelândia, e agradecemos à torcida egípcia pelo apoio à equipe em todos os lugares”. 

    Já Rami Rabia, zagueiro dos Faraós, explicou: “Estamos prontos para o pontapé inicial e vamos jogar para vencer a Bélgica”.

    E enfatizou: “Nosso objetivo é chegar o mais longe possível na Copa do Mundo, já que a seleção egípcia conta com grandes jogadores e Mohamed Salah é um grande capitão”.

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