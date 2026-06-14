O trio dos Faraós: nosso objetivo é derrotar a Bélgica... e não temos medo de ninguém

A seleção egípcia se prepara para iniciar sua campanha na Copa do Mundo de 2026, enfrentando a Bélgica nesta noite de segunda-feira.

A seleção egípcia está no Grupo 7, ao lado da Bélgica, do Irã e da Nova Zelândia.

Yasser Ibrahim, zagueiro dos Faraós, disse em declarações publicadas pela conta da Federação Egípcia no site X: “O confronto contra a Bélgica não será fácil, mas nosso objetivo é conquistar os primeiros três pontos”.

Ele acrescentou: “Estamos totalmente preparados para enfrentar o poderio ofensivo da seleção da Bélgica, e nosso objetivo é fazer a nossa torcida feliz”.

E enfatizou: “A seleção egípcia não teme ninguém, e Hossam Hassan é uma personalidade forte e um grande treinador”.