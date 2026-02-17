Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Harry Kane TottenhamGetty
Chris Burton

Traduzido por

O Tottenham revelou de forma direta por que Harry Kane rejeitará o retorno emocionante do Bayern de Munique, já que o atacante “definitivo” deve se juntar ao Real Madrid ou ao Barcelona

O Tottenham foi informado de forma brutal que não há chance de Harry Kane vestir novamente a famosa camisa branca do clube. O capitão da Inglaterra rompeu os laços de longa data com o Spurs em 2023, como o maior artilheiro de todos os tempos do clube, e quebrou sua maldição de troféus na Alemanha com o Bayern de Munique. Um retorno à Premier League foi cogitado, mas Bobby Zamora explicou ao GOAL por que essa mudança é improvável.

  • O prolífico atacante Kane alcançou 500 gols na carreira

    Kane deixou o norte de Londres como o maior artilheiro de todos os tempos do Tottenham, tendo marcado 280 gols em 435 partidas. Os títulos importantes continuaram fora de alcance, levando a uma transferência milionária para a Allianz Arena.

    Lá, ele saboreou o sucesso tangível, conquistando o título da Bundesliga, enquanto mantinha um padrão individual impressionante, com 500 gols na carreira, tornando-se o primeiro inglês a atingir essa marca.

    Muitos sugeriram que Kane poderia ser tentado a voltar para sua terra natal e perseguir o recorde de gols de Alan Shearer na Premier League. O Spurs teria a chance de igualar qualquer oferta pelo seu ex-ídolo da torcida.

    • Publicidade
  • Harry Kane Tottenham 2021-22Getty Images

    Será que Kane voltará a jogar pelo Tottenham?

    Zamora não acredita que um acordo será fechado. O ex-atacante, em entrevista à William Hill, disse ao GOAL, quando questionado se veremos Kane jogando pelo Tottenham novamente: “Acho que não. Ele está feliz lá e indo muito, muito bem. Será interessante. Não consigo imaginar isso.

    Se ele voltar à Inglaterra para uma última temporada, acho que vai querer uma oportunidade real de ganhar um dos principais troféus do país. Se for uma ou duas temporadas de volta à Premier League, ele certamente vai querer ter a oportunidade de ganhar algo, porque obviamente nunca conseguiu isso no Spurs. Da forma como as coisas estão, não me parece que eles sejam os favoritos para conseguir contratá-lo, na minha opinião.”

  • Quais são as chances do Spurs fechar um acordo?

    Outro ex-astro do Spurs, Danny Murphy, disse recentemente à GOAL, quando questionado se o retorno de Kane ao Spurs poderia ser uma decisão 50/50: “Eu diria que muito menos. Harry Kane está tendo sucesso onde está no momento — mais do que sucesso, ele está voando e marcando muitos gols. Ele está em um time onde acredita que pode disputar a Liga dos Campeões. Ele conquistou seu primeiro título da liga, seu primeiro troféu.

    “Sempre há o fator família. Nunca saberemos como é isso. Lembro-me de Michael Owen estar na Espanha e, após um ano, querer voltar para casa com a família. Não conhecemos esse lado da vida de Kane. Mas, do ponto de vista futebolístico, para voltar ao Tottenham, só há uma razão para ele voltar para lá, e é o fato de os torcedores o amarem. Em termos de razões futebolísticas, seria para tentar quebrar o recorde de Alan Shearer.

    “Da maneira como ele está jogando, se quisesse deixar Munique, acho que ele teria outras opções, poderia ir para outro clube e disputar os maiores títulos do planeta: campeonatos nacionais e a Liga dos Campeões. Parece romântico voltar ao Tottenham, mas a realidade é que ele iria para lá para ganhar uma Copa da Liga ou uma Copa da Inglaterra. É um retrocesso. Ele estaria se rebaixando. Com seu nível de desempenho atual, ele não precisa disso.”

  • Harry Kane Bayern Munich 2025-26Getty

    Será que o Barcelona ou o Real Madrid conseguirão atrair Kane para a La Liga?

    O Bayern afirmou que as cláusulas de rescisão do contrato de Kane, que supostamente chegavam a £ 57 milhões (US$ 77 milhões), já expiraram. No entanto, ele só está vinculado ao clube até 2027 e pode decidir que está pronto para um novo desafio.

    Há rumores de que os gigantes da La Liga, Barcelona e Real Madrid, estão interessados nele. Quando questionado se uma transferência para a Espanha seria uma decisão sensata para sua carreira, Zamora respondeu: “Sim, acho que sim. Ele continua marcando muitos gols e ainda é uma ameaça absoluta. Clubes como o Real Madrid se encaixariam muito bem, criariam chances — o Barcelona também —, passariam a bola para ele na área e ele marcaria gols.

    “Ele é o melhor. Qualquer um desses times que cria algumas chances por jogo certamente estará de olho nele, porque sabem que serão gols todas as semanas. Se você colocar a bola em uma determinada área, com Harry, ele vai marcar.”

  • Kane quer fazer mais história em 2026

    Kane marcou 41 gols pelo Bayern nesta temporada, em 35 partidas. Ele tem 26 gols na Bundesliga e está atrás do recorde de Robert Lewandowski em uma única campanha, que é de 41 gols.

    Depois de encerrar mais uma campanha em busca de títulos nacionais e continentais, com os sonhos da Liga dos Campeões ainda vivos, Kane, que é o maior artilheiro de seu país, será o capitão da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

0