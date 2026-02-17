Getty
O Tottenham revelou de forma direta por que Harry Kane rejeitará o retorno emocionante do Bayern de Munique, já que o atacante “definitivo” deve se juntar ao Real Madrid ou ao Barcelona
O prolífico atacante Kane alcançou 500 gols na carreira
Kane deixou o norte de Londres como o maior artilheiro de todos os tempos do Tottenham, tendo marcado 280 gols em 435 partidas. Os títulos importantes continuaram fora de alcance, levando a uma transferência milionária para a Allianz Arena.
Lá, ele saboreou o sucesso tangível, conquistando o título da Bundesliga, enquanto mantinha um padrão individual impressionante, com 500 gols na carreira, tornando-se o primeiro inglês a atingir essa marca.
Muitos sugeriram que Kane poderia ser tentado a voltar para sua terra natal e perseguir o recorde de gols de Alan Shearer na Premier League. O Spurs teria a chance de igualar qualquer oferta pelo seu ex-ídolo da torcida.
Será que Kane voltará a jogar pelo Tottenham?
Zamora não acredita que um acordo será fechado. O ex-atacante, em entrevista à William Hill, disse ao GOAL, quando questionado se veremos Kane jogando pelo Tottenham novamente: “Acho que não. Ele está feliz lá e indo muito, muito bem. Será interessante. Não consigo imaginar isso.
Se ele voltar à Inglaterra para uma última temporada, acho que vai querer uma oportunidade real de ganhar um dos principais troféus do país. Se for uma ou duas temporadas de volta à Premier League, ele certamente vai querer ter a oportunidade de ganhar algo, porque obviamente nunca conseguiu isso no Spurs. Da forma como as coisas estão, não me parece que eles sejam os favoritos para conseguir contratá-lo, na minha opinião.”
Quais são as chances do Spurs fechar um acordo?
Outro ex-astro do Spurs, Danny Murphy, disse recentemente à GOAL, quando questionado se o retorno de Kane ao Spurs poderia ser uma decisão 50/50: “Eu diria que muito menos. Harry Kane está tendo sucesso onde está no momento — mais do que sucesso, ele está voando e marcando muitos gols. Ele está em um time onde acredita que pode disputar a Liga dos Campeões. Ele conquistou seu primeiro título da liga, seu primeiro troféu.
“Sempre há o fator família. Nunca saberemos como é isso. Lembro-me de Michael Owen estar na Espanha e, após um ano, querer voltar para casa com a família. Não conhecemos esse lado da vida de Kane. Mas, do ponto de vista futebolístico, para voltar ao Tottenham, só há uma razão para ele voltar para lá, e é o fato de os torcedores o amarem. Em termos de razões futebolísticas, seria para tentar quebrar o recorde de Alan Shearer.
“Da maneira como ele está jogando, se quisesse deixar Munique, acho que ele teria outras opções, poderia ir para outro clube e disputar os maiores títulos do planeta: campeonatos nacionais e a Liga dos Campeões. Parece romântico voltar ao Tottenham, mas a realidade é que ele iria para lá para ganhar uma Copa da Liga ou uma Copa da Inglaterra. É um retrocesso. Ele estaria se rebaixando. Com seu nível de desempenho atual, ele não precisa disso.”
Será que o Barcelona ou o Real Madrid conseguirão atrair Kane para a La Liga?
O Bayern afirmou que as cláusulas de rescisão do contrato de Kane, que supostamente chegavam a £ 57 milhões (US$ 77 milhões), já expiraram. No entanto, ele só está vinculado ao clube até 2027 e pode decidir que está pronto para um novo desafio.
Há rumores de que os gigantes da La Liga, Barcelona e Real Madrid, estão interessados nele. Quando questionado se uma transferência para a Espanha seria uma decisão sensata para sua carreira, Zamora respondeu: “Sim, acho que sim. Ele continua marcando muitos gols e ainda é uma ameaça absoluta. Clubes como o Real Madrid se encaixariam muito bem, criariam chances — o Barcelona também —, passariam a bola para ele na área e ele marcaria gols.
“Ele é o melhor. Qualquer um desses times que cria algumas chances por jogo certamente estará de olho nele, porque sabem que serão gols todas as semanas. Se você colocar a bola em uma determinada área, com Harry, ele vai marcar.”
Kane quer fazer mais história em 2026
Kane marcou 41 gols pelo Bayern nesta temporada, em 35 partidas. Ele tem 26 gols na Bundesliga e está atrás do recorde de Robert Lewandowski em uma única campanha, que é de 41 gols.
Depois de encerrar mais uma campanha em busca de títulos nacionais e continentais, com os sonhos da Liga dos Campeões ainda vivos, Kane, que é o maior artilheiro de seu país, será o capitão da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.
