O Tottenham revelou de forma direta por que Harry Kane rejeitará o retorno emocionante do Bayern de Munique, já que o atacante “definitivo” deve se juntar ao Real Madrid ou ao Barcelona

Outro ex-astro do Spurs, Danny Murphy, disse recentemente à GOAL, quando questionado se o retorno de Kane ao Spurs poderia ser uma decisão 50/50: “Eu diria que muito menos. Harry Kane está tendo sucesso onde está no momento — mais do que sucesso, ele está voando e marcando muitos gols. Ele está em um time onde acredita que pode disputar a Liga dos Campeões. Ele conquistou seu primeiro título da liga, seu primeiro troféu.

“Sempre há o fator família. Nunca saberemos como é isso. Lembro-me de Michael Owen estar na Espanha e, após um ano, querer voltar para casa com a família. Não conhecemos esse lado da vida de Kane. Mas, do ponto de vista futebolístico, para voltar ao Tottenham, só há uma razão para ele voltar para lá, e é o fato de os torcedores o amarem. Em termos de razões futebolísticas, seria para tentar quebrar o recorde de Alan Shearer.

“Da maneira como ele está jogando, se quisesse deixar Munique, acho que ele teria outras opções, poderia ir para outro clube e disputar os maiores títulos do planeta: campeonatos nacionais e a Liga dos Campeões. Parece romântico voltar ao Tottenham, mas a realidade é que ele iria para lá para ganhar uma Copa da Liga ou uma Copa da Inglaterra. É um retrocesso. Ele estaria se rebaixando. Com seu nível de desempenho atual, ele não precisa disso.”