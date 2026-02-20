O Tottenham nomeia o ex-treinador interino do Chelsea e ex-assistente de Mauricio Pochettino para a equipe técnica de Igor Tudor

O Spurs confirmou a nomeação de Saltor para a comissão técnica de Tudor, com o técnico interino encarregado de levar o clube à permanência na Premier League. Atualmente, o time está em 16º lugar, apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, antes do confronto deste fim de semana com o Arsenal, em um importante clássico do norte de Londres.

O clube disse em um comunicado: “Após a chegada de Igor Tudor como técnico principal até o final da temporada, podemos agora confirmar a nomeação de três treinadores adicionais para a comissão técnica da nossa equipe principal masculina.

Damos as boas-vindas a Bruno Saltor como assistente técnico de Igor. Nascido em El Masnou, na Espanha, Bruno passou os primeiros anos de sua carreira de jogador em seu país natal antes de se juntar ao Brighton & Hove Albion em 2012, onde fez 235 partidas em sete temporadas. Ele passou a exercer funções de treinador no Seagulls após se aposentar em 2019 e, desde então, também ocupou cargos de treinador no Chelsea e no West Ham United.

“Tomislav Rogic se junta à equipe como treinador de goleiros e tem uma vasta experiência na função em clubes como Hajduk Split, Shakhtar Donetsk, Zenit e Club Brugge, antes de se juntar à equipe de Igor na Lazio e depois na Juventus.

Riccardo Ragnacci chega como preparador físico, também com vasta experiência na Itália em clubes como Cagliari, Bologna, Hellas Verona, Lecce, Empoli e, mais recentemente, ao lado de Igor na Juventus.

Bruno, Tomislav e Riccardo juntam-se a Andreas Georgson (treinador assistente), Cameron Campbell (treinador de desenvolvimento individual) e Fabian Otte (treinador de goleiros) na equipe técnica. Eles continuarão a ser apoiados por Stuart Lewis e Dean Brill, que foram promovidos de suas funções na nossa Academia no verão passado.

“Também podemos confirmar as saídas de Justin Cochrane (treinador assistente da equipe principal), John Heitinga (treinador assistente da equipe principal) e Chris Haslam (chefe de desempenho e treinador assistente da equipe principal). Agradecemos a todos por seus serviços e desejamos-lhes tudo de bom para o futuro.”