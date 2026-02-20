Getty Images Sport
O Tottenham nomeia o ex-treinador interino do Chelsea e ex-assistente de Mauricio Pochettino para a equipe técnica de Igor Tudor
Uma nomeação ex-Chelsea
O Spurs confirmou a nomeação de Saltor para a comissão técnica de Tudor, com o técnico interino encarregado de levar o clube à permanência na Premier League. Atualmente, o time está em 16º lugar, apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, antes do confronto deste fim de semana com o Arsenal, em um importante clássico do norte de Londres.
O clube disse em um comunicado: “Após a chegada de Igor Tudor como técnico principal até o final da temporada, podemos agora confirmar a nomeação de três treinadores adicionais para a comissão técnica da nossa equipe principal masculina.
Damos as boas-vindas a Bruno Saltor como assistente técnico de Igor. Nascido em El Masnou, na Espanha, Bruno passou os primeiros anos de sua carreira de jogador em seu país natal antes de se juntar ao Brighton & Hove Albion em 2012, onde fez 235 partidas em sete temporadas. Ele passou a exercer funções de treinador no Seagulls após se aposentar em 2019 e, desde então, também ocupou cargos de treinador no Chelsea e no West Ham United.
“Tomislav Rogic se junta à equipe como treinador de goleiros e tem uma vasta experiência na função em clubes como Hajduk Split, Shakhtar Donetsk, Zenit e Club Brugge, antes de se juntar à equipe de Igor na Lazio e depois na Juventus.
Riccardo Ragnacci chega como preparador físico, também com vasta experiência na Itália em clubes como Cagliari, Bologna, Hellas Verona, Lecce, Empoli e, mais recentemente, ao lado de Igor na Juventus.
Bruno, Tomislav e Riccardo juntam-se a Andreas Georgson (treinador assistente), Cameron Campbell (treinador de desenvolvimento individual) e Fabian Otte (treinador de goleiros) na equipe técnica. Eles continuarão a ser apoiados por Stuart Lewis e Dean Brill, que foram promovidos de suas funções na nossa Academia no verão passado.
“Também podemos confirmar as saídas de Justin Cochrane (treinador assistente da equipe principal), John Heitinga (treinador assistente da equipe principal) e Chris Haslam (chefe de desempenho e treinador assistente da equipe principal). Agradecemos a todos por seus serviços e desejamos-lhes tudo de bom para o futuro.”
- Getty Images Sport
A passagem de Saltor pelo Chelsea
Saltor foi nomeado técnico interino do Chelsea após a demissão de Graham Potter em 2023 e comandou uma partida: um empate em 0 a 0 com o Liverpool. Frank Lampard foi nomeado pouco tempo depois.
Após a partida, ele disse à Sky Sports: “Foi difícil aproveitar.
Tem sido muito difícil, triste, decepcionante, mas tenho tentado me concentrar em dar o meu melhor e ajudar os rapazes.”
O Chelsea não definiu um prazo para a permanência de Bruno no cargo e, antes da viagem de sábado para enfrentar o Wolves, o espanhol disse: “No momento, espero ir para casa e descansar.
“Me concentro dia a dia e os proprietários sabem que a equipe será o mais profissional possível. Vamos representar este clube da melhor maneira possível. Conhecemos os padrões aqui, conhecemos as exigências.”
O batismo de fogo de Tudor
Tudor está bem ciente da tarefa que tem pela frente no Tottenham e afirmou que ainda não está a desfrutar do seu trabalho no clube.
Ele disse em sua coletiva de imprensa de apresentação: “Não aproveitei porque não estou aqui para aproveitar, estou aqui para trabalhar. Aproveitar é apenas o primeiro momento depois que há trabalho a ser feito. É um privilégio estar aqui, como disse antes, neste clube fantástico. Também estou muito focado e concentrado em fazer as coisas certas que este clube, esta equipe e estes torcedores precisam. Estou focado nisso, não estou pensando muito no que você me pediu para aproveitar.”
Tudor também confirmou que apenas 13 jogadores estão disponíveis para a partida contra o Arsenal.
Ele acrescentou: “É um momento muito particular, como você sabe, uma situação muito rara em que temos dez jogadores lesionados, com lesões graves também. Fizemos o treino com treze jogadores. É assim que as coisas são. Não é fantástico, não é bonito, mas, neste caso, é um desafio ainda maior ter sucesso e sair dessa situação.
Teremos treze jogadores com certeza, e isso é suficiente para alcançar o que queremos no domingo. E, claro, entendo a importância deste jogo, que é um clássico, um clássico do norte de Londres. Todos esperam que conquistemos os três pontos. Estamos cientes disso.”
- Getty/GOAL
O que vem a seguir?
O Spurs enfrenta o Arsenal em um dos derbies mais importantes do norte de Londres desta geração no domingo. Uma vitória do Spurs não só o afastaria da zona de rebaixamento, como também prejudicaria imensamente as ambições do Arsenal de conquistar o título.
