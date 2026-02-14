Getty Images Sport
O Tottenham nomeia Igor Tudor como técnico interino após a demissão de Thomas Frank, deixando a porta aberta para o retorno de Mauricio Pochettino
Solução provisória mantém opções de verão em aberto
O Tottenham agiu de forma decisiva para travar sua alarmante queda na tabela da Premier League ao nomear Tudor. Após a demissão de Thomas Frank na quarta-feira, a diretoria do clube identificou o croata como o candidato ideal para estabilizar o barco a curto prazo.
No entanto, em uma decisão que intrigará a torcida, o acordo com o técnico de 47 anos é estritamente provisório. Relatos confirmam que o contrato de Tudor terá duração até o verão e, significativamente, não inclui a opção de torná-lo permanente. Essa estratégia, impulsionada pelo diretor executivo Vinai Venkatesham e pelo diretor técnico Johan Lange, sugere que o Spurs está se preparando para uma contratação importante no período de entressafra. Ao trazer uma opção temporária sem compromissos de longo prazo, o clube do norte de Londres manteve efetivamente as portas abertas para um retorno a um leque mais amplo de candidatos em junho.
O ex-técnico do Spurs, Pochettino, provavelmente estará nessa lista, apesar de seu compromisso no verão com os EUA na Copa do Mundo. O argentino expressou repetidamente seu amor pelo clube londrino desde sua saída e fez isso mais uma vez recentemente, ao criticar as ambições do clube. Foi até mesmo noticiado esta semana que ele é o homem que a diretoria quer nomear como técnico permanente, mas terá que esperar até o final do verão antes de poder trazê-lo de volta à capital inglesa.
Tudor encarregado de salvar uma campanha desastrosa
A missão do ex-técnico da Juventus e do Marselha é clara: salvar a temporada. Tudor chega a um clube em crise, com o Tottenham atualmente na 16ª posição da Premier League. A desastrosa gestão de Frank deixou os Lilywhites apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento, uma realidade que parecia impensável no início da campanha.
Tudor é conhecido por sua capacidade de causar um impacto imediato, uma característica que Venkatesham e Lange estão ansiosos para ver replicada no norte de Londres. O técnico croata é conhecido por sua abordagem pragmática e estilo de alta intensidade, qualidades que têm faltado durante uma sequência em que o Spurs não conseguiu vencer nos últimos oito jogos do campeonato. Embora o desempenho doméstico tenha sido péssimo, Tudor também herda um estranho paradoxo: apesar da briga contra o rebaixamento, ele levará o clube às oitavas de final da Liga dos Campeões, oferecendo um vislumbre de esperança em uma temporada que, de outra forma, seria sombria.
“Meu foco é claro” – Tudor
Tudor não tem ilusões sobre o trabalho que tem pela frente no norte de Londres. Ele disse à mídia do clube: “É uma honra ingressar neste clube em um momento importante. Entendo a responsabilidade que me foi confiada e meu foco é claro. Trazer mais consistência ao nosso desempenho na Ee competir com convicção em todas as partidas. Há muita qualidade neste elenco, e meu trabalho é organizá-lo, energizá-lo e melhorar nossos resultados rapidamente.”
O diretor esportivo Johan Lange acrescentou: “Igor traz clareza, intensidade e experiência para enfrentar momentos desafiadores e causar impacto. Nosso objetivo é simples: estabilizar o desempenho, maximizar a qualidade do elenco e competir com força na Premier League e na Liga dos Campeões.”
O batismo de fogo do clássico do norte de Londres aguarda
Não haverá período de lua de mel para o novo técnico interino. Em uma reviravolta do destino que só o futebol pode escrever, o primeiro jogo de Tudor no banco de reservas será o clássico do norte de Londres contra o arquirrival Arsenal no próximo fim de semana. É o batismo de fogo definitivo, mas também uma oportunidade única de conquistar instantaneamente uma torcida desiludida.
O tempo de preparação será mínimo, mas a experiência de Tudor em grandes clubes como Galatasaray, Marselha e Juventus deve ajudá-lo a lidar com a atmosfera explosiva do clássico. Os jogadores precisarão responder imediatamente aos seus métodos se quiserem resgatar algum orgulho contra os Gunners. A demissão de Frank ocorreu após uma derrota por 2 a 1 em casa para o Newcastle, e o time precisará de uma injeção drástica de confiança antes de enfrentar seus rivais da cidade.
Da desesperança na Juventus à missão de resgate na Premier League
Tudor chega com algo a provar. O ex-defensor está sem trabalho desde outubro, quando foi demitido pela Juventus após apenas sete meses no cargo. Sua passagem por Turim terminou de forma amarga, com a Velha Senhora ocupando a oitava posição na Série A após uma sequência de oito jogos sem vitórias — uma estatística que reflete de forma assustadora o desempenho que custou o emprego de Frank no Spurs.
No entanto, seu currículo como técnico vai além dessa breve passagem. Após uma carreira como jogador, na qual conquistou dois títulos da Série A com a Juve, ele ganhou experiência como técnico do Hajduk Split, PAOK e Udinese, antes de ter passagens impressionantes pelo Hellas Verona e pelo Marselha.
