O Tottenham agiu de forma decisiva para travar sua alarmante queda na tabela da Premier League ao nomear Tudor. Após a demissão de Thomas Frank na quarta-feira, a diretoria do clube identificou o croata como o candidato ideal para estabilizar o barco a curto prazo.

No entanto, em uma decisão que intrigará a torcida, o acordo com o técnico de 47 anos é estritamente provisório. Relatos confirmam que o contrato de Tudor terá duração até o verão e, significativamente, não inclui a opção de torná-lo permanente. Essa estratégia, impulsionada pelo diretor executivo Vinai Venkatesham e pelo diretor técnico Johan Lange, sugere que o Spurs está se preparando para uma contratação importante no período de entressafra. Ao trazer uma opção temporária sem compromissos de longo prazo, o clube do norte de Londres manteve efetivamente as portas abertas para um retorno a um leque mais amplo de candidatos em junho.

O ex-técnico do Spurs, Pochettino, provavelmente estará nessa lista, apesar de seu compromisso no verão com os EUA na Copa do Mundo. O argentino expressou repetidamente seu amor pelo clube londrino desde sua saída e fez isso mais uma vez recentemente, ao criticar as ambições do clube. Foi até mesmo noticiado esta semana que ele é o homem que a diretoria quer nomear como técnico permanente, mas terá que esperar até o final do verão antes de poder trazê-lo de volta à capital inglesa.