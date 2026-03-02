O Tottenham intensifica a busca por diretores do Chelsea e do Crystal Palace, mas enfrenta obstáculos importantes nos esforços para substituir Fabio Paratici

De acordo com o The Telegraph, o Tottenham realizou verificações de antecedentes através de fontes externas sobre vários candidatos de alto nível. Entre os nomes em consideração estão Paul Winstanley, atualmente diretor esportivo do Chelsea, e Dougie Freedman, que se juntou ao Al-Diriyah, time da segunda divisão saudita, no ano passado, após uma passagem influente pelo Crystal Palace. Winstanley permanece sob contrato com o Chelsea até 2031 e não deve deixar Stamford Bridge. Durante seu mandato, ele desempenhou um papel fundamental em contratações importantes, como Cole Palmer e Moises Caicedo, além de contribuir para nomeações gerenciais nas últimas temporadas.

Freedman, por sua vez, ganhou elogios generalizados pela estratégia de recrutamento do Palace, supervisionando a chegada de talentos como Eberechi Eze, Marc Guehi e Michael Olise. No entanto, tendo assumido recentemente seu cargo na Arábia Saudita, persistem as dúvidas sobre se ele estaria disposto a retornar rapidamente à Premier League.