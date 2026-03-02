AFP
O Tottenham intensifica a busca por diretores do Chelsea e do Crystal Palace, mas enfrenta obstáculos importantes nos esforços para substituir Fabio Paratici
Winstanley e Freedman entre os alvos
De acordo com o The Telegraph, o Tottenham realizou verificações de antecedentes através de fontes externas sobre vários candidatos de alto nível. Entre os nomes em consideração estão Paul Winstanley, atualmente diretor esportivo do Chelsea, e Dougie Freedman, que se juntou ao Al-Diriyah, time da segunda divisão saudita, no ano passado, após uma passagem influente pelo Crystal Palace. Winstanley permanece sob contrato com o Chelsea até 2031 e não deve deixar Stamford Bridge. Durante seu mandato, ele desempenhou um papel fundamental em contratações importantes, como Cole Palmer e Moises Caicedo, além de contribuir para nomeações gerenciais nas últimas temporadas.
Freedman, por sua vez, ganhou elogios generalizados pela estratégia de recrutamento do Palace, supervisionando a chegada de talentos como Eberechi Eze, Marc Guehi e Michael Olise. No entanto, tendo assumido recentemente seu cargo na Arábia Saudita, persistem as dúvidas sobre se ele estaria disposto a retornar rapidamente à Premier League.
Reestruturação estratégica no Spurs
A busca do Tottenham faz parte de uma ampla reformulação estrutural que visa modernizar as operações de observação e fortalecer os processos de recrutamento baseados em dados. A hierarquia do clube está sob crescente pressão dos torcedores para garantir que a próxima contratação represente uma solução visionária de longo prazo, em vez de uma solução de curto prazo.
O clube deseja, idealmente, ter um novo diretor esportivo a tempo de influenciar a nomeação do próximo treinador permanente. Igor Tudor está atualmente supervisionando os assuntos da equipe principal de forma interina após mudanças na gestão, mas espera-se uma nomeação permanente no verão, quando um leque mais amplo de candidatos estiver disponível.
O legado de Paratici e os desafios estruturais
Embora Paratici tenha oficialmente seguido em frente, sua influência permanece incorporada na estrutura de formação do elenco do Tottenham. Ele foi fundamental na formação de vários componentes essenciais do elenco atual, o que significa que qualquer sucessor enfrentará a delicada tarefa de construir sobre essa base enquanto implementa sua própria filosofia.
Um dos principais obstáculos enfrentados pelo Spurs é a complexidade contratual em torno de seus candidatos preferidos. Os executivos seniores de clubes rivais costumam estar protegidos por longos períodos de aviso prévio e cláusulas de compensação, tornando as contratações no meio da temporada extremamente difíceis de negociar.
“Nunca é fácil tirar um executivo sênior de um concorrente direto”, observou uma fonte próxima à situação. “O Tottenham está procedendo com diligência, mas está ciente de que muitos de seus alvos preferidos estão profundamente envolvidos em projetos em andamento em outros lugares.”
Muito em jogo na janela de transferências de verão
Com a janela de transferências de verão se aproximando e o Spurs correndo o risco de ser rebaixado da Premier League, o momento é crítico. Se não conseguirem chegar a um acordo antecipado, eles podem mais uma vez depender de sua estrutura de recrutamento existente para outro período crucial do mercado.
À medida que a temporada entra em sua fase decisiva, a clareza da diretoria será vital. A ambição do Tottenham de se restabelecer entre a elite da Premier League depende não apenas do desempenho em campo, mas também da visão estratégica implementada nos bastidores.
