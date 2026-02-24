Getty Images Sport
O Tottenham garantiu o confronto nas quartas de final da FA Cup feminina contra o Chelsea, após um pênalti no último minuto levar à vitória nos pênaltis
O Spurs afirmou seu domínio logo no início, com Matilda Vinberg marcando o primeiro gol aos sete minutos, deslizando com calma para passar por Elene Lete após um passe preciso de Olivia Holdt. As visitantes controlaram grande parte do primeiro tempo, embora a goleira Lize Kop tenha sido forçada a fazer uma defesa espetacular à queima-roupa de Nikita Parris para manter a vantagem intacta no intervalo. No entanto, o jogo mudou completamente durante dois minutos frenéticos após o reinício.
As mudanças táticas de Eder Maestre se mostraram inspiradas, com as substitutas Luca Corrales e Danielle van de Donk combinando para empatar aos 58 minutos, antes de Jana Fernandez soltar um chute espetacular de 30 metros apenas 60 segundos depois, colocando as donas da casa na frente. O Spurs parecia em choque e caminhava para uma eliminação decepcionante, com o relógio avançando no tempo de acréscimo, lutando para encontrar qualquer ritmo contra uma defesa compacta e enérgica das Lionesses.
Com suas esperanças na copa por um fio no quinto minuto do tempo adicional, o Tottenham jogou tudo para frente, incluindo a goleira Kop. A pressão finalmente surtiu efeito quando uma cabeçada de Bethany England foi bloqueada pelo braço de Teyah Goldie na linha. O árbitro Ryan Atkin não hesitou em apontar para a marca do pênalti, e England, a jogadora decisiva em jogos importantes, mostrou nervos de aço para mandar a bola para o fundo da rede e forçar mais 30 minutos de ação.
Kop torna-se o herói em disputa maratona
A disputa de pênaltis atingiu o auge quando jogador após jogador se preparou para converter a 12 metros. Surpreendentemente, todas as cobranças foram bem-sucedidas até a 18ª tentativa, com até mesmo a goleira Kop se preparando para cobrar o sexto pênalti do Spurs. Após nove pênaltis perfeitos dos visitantes, Kop mudou de papel para se tornar a vencedora da partida, mergulhando para a direita para defender a cobrança de Wassa Sangare e garantir a vitória por 9 a 8 para os visitantes na disputa de pênaltis.
Ho elogia o Spurs, apesar de estar “longe do nosso melhor”
O técnico do Spurs, Martin Ho, admitiu que sua equipe não estava em sua melhor forma, mas elogiou a resiliência do elenco para superar uma possível armadilha contra o time recém-promovido da WSL.
Em declarações ao site oficial do Spurs, Ho afirmou: “Sei do nível de desempenho que podemos atingir e hoje não estivemos nem perto do nosso melhor, mas tivemos muitos momentos importantes com a bola. Defensivamente, achei que fomos brilhantes, tivemos que contar com a sorte em alguns momentos, assim como elas também tiveram. Mas espero que pudéssemos ter aproveitado mais algumas dessas chances durante o jogo. No entanto, um jogo da FA Cup sob as luzes que leva você às quartas de final e, para os neutros, provavelmente foi brilhante ver o jogo ir para os pênaltis.”
Mais tarde, ele refletiu sobre a tensão da disputa de pênaltis, afirmando: “Quando vai para os pênaltis, eu nunca assisto, acho que é uma loteria – provavelmente é a parte mais cruel do futebol. Mas [foi] uma bravura e coragem extraordinárias dos jogadores em se apresentarem e cobrarem os pênaltis, porque, em momentos importantes, a pressão é muito grande.”
Um clássico londrino nas quartas de final
A vitória define um confronto emocionante nas quartas de final contra o atual campeão Chelsea, marcado para 5 de abril. O técnico do Spurs agora volta sua atenção para uma missão de revanche contra o Blues, acrescentando: “Fizemos um bom jogo contra eles recentemente, mas não conseguimos sair vitoriosos, então queremos garantir que vamos corrigir isso”.
A tarefa continua sendo extremamente difícil para o time do norte de Londres, já que o Tottenham nunca venceu o Chelsea em 18 tentativas. O confronto mais recente entre os dois times, no início deste mês, pela FA WSL, terminou com uma vitória de 2 a 0 para o Blues, um resultado que Ho está desesperado para reverter na copa.
