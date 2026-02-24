O Tottenham garantiu o confronto nas quartas de final da FA Cup feminina contra o Chelsea, após um pênalti no último minuto levar à vitória nos pênaltis

O Spurs afirmou seu domínio logo no início, com Matilda Vinberg marcando o primeiro gol aos sete minutos, deslizando com calma para passar por Elene Lete após um passe preciso de Olivia Holdt. As visitantes controlaram grande parte do primeiro tempo, embora a goleira Lize Kop tenha sido forçada a fazer uma defesa espetacular à queima-roupa de Nikita Parris para manter a vantagem intacta no intervalo. No entanto, o jogo mudou completamente durante dois minutos frenéticos após o reinício.

As mudanças táticas de Eder Maestre se mostraram inspiradas, com as substitutas Luca Corrales e Danielle van de Donk combinando para empatar aos 58 minutos, antes de Jana Fernandez soltar um chute espetacular de 30 metros apenas 60 segundos depois, colocando as donas da casa na frente. O Spurs parecia em choque e caminhava para uma eliminação decepcionante, com o relógio avançando no tempo de acréscimo, lutando para encontrar qualquer ritmo contra uma defesa compacta e enérgica das Lionesses.

Com suas esperanças na copa por um fio no quinto minuto do tempo adicional, o Tottenham jogou tudo para frente, incluindo a goleira Kop. A pressão finalmente surtiu efeito quando uma cabeçada de Bethany England foi bloqueada pelo braço de Teyah Goldie na linha. O árbitro Ryan Atkin não hesitou em apontar para a marca do pênalti, e England, a jogadora decisiva em jogos importantes, mostrou nervos de aço para mandar a bola para o fundo da rede e forçar mais 30 minutos de ação.