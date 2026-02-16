O Tottenham enviou um aviso a Mauricio Pochettino sobre seu retorno, já que a seleção americana atrapalhou os planos de trazer o técnico argentino de volta à Premier League

Com esses compromissos internacionais sendo levados em consideração, Zamora não está convencido de que o técnico argentino seria a escolha certa para o Tottenham. Falando através dos melhores sites de apostas, o ex-atacante do Spurs disse ao GOAL, quando questionado se os apelos de uma torcida insatisfeita deveriam ser atendidos: “Ele não pode começar antes do fim da Copa do Mundo. Se você é seu compatriota, você está dizendo 'não quero que você tire os olhos da bola' — sei que você não está em tempo integral, todos os dias no escritório, mas eu diria que não quero que você tire os olhos da bola.

“Embora ele seja o favorito dos torcedores e eles o queiram lá, vai ser complicado. Acho que pessoas como Poch vão querer tempo, uma boa pré-temporada. Quem quer que vá para lá, vai querer uma pré-temporada completa. É difícil por causa da Copa do Mundo. Todos esses jogadores só vão voltar no final de julho, se alguns deles chegarem bem longe. Eles vão querer uma pausa, vão querer pelo menos duas semanas de folga. É um trabalho complicado para qualquer um. Poch obviamente se divertiu muito lá. Não terminou da melhor maneira, mas posso entender por que os torcedores querem que ele volte.”