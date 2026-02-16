Getty/GOAL
O Tottenham enviou um aviso a Mauricio Pochettino sobre seu retorno, já que a seleção americana atrapalhou os planos de trazer o técnico argentino de volta à Premier League
Frank demitido e Tudor assume como técnico interino
O técnico dinamarquês Frank foi demitido do cargo em 11 de fevereiro, após apenas 38 jogos no comando. O comando foi entregue ao ex-técnico da Juventus e do Marselha, Igor Tudor, de forma interina até o final da temporada. Uma nomeação permanente será feita nessa fase.
Há rumores de que Pochettino poderia ser atraído de volta a um ambiente familiar, depois de ter encerrado em 2019 uma produtiva passagem de cinco anos pelo Spurs, que incluiu uma campanha até a final da Liga dos Campeões. Ele agora está no comando da seleção dos Estados Unidos, que disputará a Copa do Mundo em casa.
O técnico da seleção americana, Pochettino, seria a escolha certa para o Tottenham?
Com esses compromissos internacionais sendo levados em consideração, Zamora não está convencido de que o técnico argentino seria a escolha certa para o Tottenham. Falando através dos melhores sites de apostas, o ex-atacante do Spurs disse ao GOAL, quando questionado se os apelos de uma torcida insatisfeita deveriam ser atendidos: “Ele não pode começar antes do fim da Copa do Mundo. Se você é seu compatriota, você está dizendo 'não quero que você tire os olhos da bola' — sei que você não está em tempo integral, todos os dias no escritório, mas eu diria que não quero que você tire os olhos da bola.
“Embora ele seja o favorito dos torcedores e eles o queiram lá, vai ser complicado. Acho que pessoas como Poch vão querer tempo, uma boa pré-temporada. Quem quer que vá para lá, vai querer uma pré-temporada completa. É difícil por causa da Copa do Mundo. Todos esses jogadores só vão voltar no final de julho, se alguns deles chegarem bem longe. Eles vão querer uma pausa, vão querer pelo menos duas semanas de folga. É um trabalho complicado para qualquer um. Poch obviamente se divertiu muito lá. Não terminou da melhor maneira, mas posso entender por que os torcedores querem que ele volte.”
Opções alternativas: o Spurs não é o único clube que interessa a Pochettino
O Tottenham não será o único clube com uma vaga de destaque neste verão - com times como Manchester United e Real Madrid tendo vagas a preencher, enquanto há rumores de mudanças no Manchester City e no Paris Saint-Germain.
Questionado sobre se Pochettino terá outras opções a considerar, já que seu contrato com a seleção americana expira, Zamora acrescentou, enquanto o Spurs toca o coração: “Ele terá. É um grande clube, porém, um clube enorme. Ele também tem boas lembranças lá.
“É um clube enorme, realmente. A infraestrutura de tudo é incomparável. É apenas a parte final do quebra-cabeça que eles não conseguiram resolver nos últimos seis ou sete anos. Simplesmente não deu certo e não encontraram esse entendimento. Não entendo o que vai fazer isso acontecer.”
Pochettino quer voltar à Premier League enquanto Tudor inicia seu reinado
O ex-jogador e técnico do Spurs, Tim Sherwood, acredita que Pochettino será procurado independentemente disso neste verão. Ele disse à Sky Sports: “Sabemos quem vai chegar – será Pochettino, 100%. Não acho que o clube terá coragem suficiente para procurar outra pessoa. Existem outras opções disponíveis, mas a pressão sobre outra pessoa que assumisse o cargo e perdesse dois jogos, com a torcida dizendo 'vocês tiveram a chance de trazer Poch de volta', seria impossível para eles procurarem outra opção.”
O próprio Pochettino disse anteriormente à BBC Sport sobre seu retorno ao futebol inglês, onde também passou um tempo no comando do Southampton: “A Premier League é a melhor liga do mundo. É claro que sinto falta dela. Estou muito feliz nos Estados Unidos, mas também penso em voltar um dia para a Premier League. É a liga mais competitiva.”
O Spurs, que está nas oitavas de final da Liga dos Campeões depois de ver Ange Postecoglou conquistar a glória da Liga Europa na temporada passada, está em 16º lugar na tabela da Premier League, cinco pontos à frente da zona de rebaixamento.
Tudor enfrentará o mais difícil dos testes em sua estreia no comando, com o Tottenham se preparando para receber o arquirrival Arsenal, que lidera a tabela, em um clássico do norte de Londres no domingo.
