O Tottenham elabora um plano para Mauricio Pochettino, com o clube planejando contratar o popular ex-jogador como técnico interino até o verão.

O Tottenham Hotspur está interessado em recontratar Mauricio Pochettino como treinador principal após demitir Thomas Frank. O clube está em 16º lugar, logo acima da zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos de vantagem sobre o West Ham United, que ocupa a 18ª posição. No entanto, talvez seja necessário esperar até depois da Copa do Mundo de 2026 para liberar Pochettino de seu cargo atual como técnico da seleção masculina dos Estados Unidos.

  • Plano do Spurs para trazer Pochettino de volta

    De acordo com o Telegraph, o Spurs quer recontratar Pochettino após a demissão de Frank, mas enfrenta a perspectiva de ter que esperar até o final da Copa do Mundo de 2026. O nome do argentino foi cantado pelos torcedores do Spurs durante a derrota para o Newcastle, após ter passado cinco anos no comando entre 2014 e 2019. Ele levou o clube à final da Liga dos Campeões e também supervisionou mais de uma disputa pelo título. Na última temporada em White Hart Lane, ele levou um dos melhores times do Spurs da era moderna a uma campanha invicta em casa.

    De acordo com a reportagem, a diretoria do norte de Londres está ciente da força do sentimento em relação ao ex-técnico do Chelsea e do Paris Saint-Germain, mas não está claro se ele estaria disposto a fazer a mudança caso o Spurs passasse pelo pesadelo do rebaixamento para a Championship. Fontes disseram ao jornal que Pochettino “voltaria ao clube” se fosse convidado.

    Um interino até o verão?

    O Spurs pode procurar nomear um interino primeiro, como fez o Manchester United quando contratou Michael Carrick após demitir Ruben Amorim. Uma contratação de Robbie Keane, ex-atacante do clube, foi considerada, embora ele esteja atualmente sob contrato com o clube húngaro Ferencvaros. Ele é visto como o “candidato Carrick”, e a única opção interna seria John Heitinga, que foi nomeado para a equipe de Frank no mês passado. Espera-se que eles busquem um candidato externo, o que deixou o futuro de Heitinga incerto, mas pode aumentar as chances de Keane.

    Também há relatos de interesse em Roberto De Zerbi, ex-técnico do Brighton que recentemente deixou o Marselha. No entanto, ele só deixou o clube francês esta semana e não está claro se ele estaria disposto a voltar ao banco de reservas tão rapidamente, ou se ele foi convidado. Também houve interesse em Oliver Glasner, Andoni Iraola e Marco Silva anteriormente.

  • Será que o Spurs vai sobreviver?

    O Spurs divulgou um comunicado sobre a saída de Frank, insistindo que ele “sairia hoje”, em vez de haver qualquer alegação de saída por mútuo consentimento ou demissão.

    Eles disseram: “O clube tomou a decisão de fazer uma mudança no cargo de treinador principal da equipe masculina e Thomas Frank deixará o clube hoje.

    Thomas foi nomeado em junho de 2025, e estávamos determinados a dar-lhe o tempo e o apoio necessários para construirmos juntos o futuro. No entanto, os resultados e o desempenho levaram a diretoria a concluir que uma mudança neste momento da temporada é necessária.

    Durante todo o seu tempo no clube, Thomas se comportou com compromisso inabalável, dando tudo de si em seus esforços para levar o clube adiante. Gostaríamos de agradecer sua contribuição e desejar-lhe todo o sucesso no futuro.”

    O desempenho do Spurs deixou claro que o papel de Frank havia se tornado insustentável; eles não vencem um jogo do campeonato desde 2026, com sua vitória mais recente ocorrendo em 28 de dezembro, por 1 a 0, sobre o Crystal Palace, no Selhurst Park. Eles têm 12 jogos restantes na temporada e o próximo compromisso será contra o Arsenal, no que pode ser o primeiro jogo de um novo técnico interino.

    O que vem a seguir?

    O Spurs anunciou que o ala Wilson Odobert está fora do resto da temporada depois de romper o ligamento cruzado anterior contra o Newcastle. Segue-se um confronto crucial com o Arsenal. Uma vitória seria muito boa para o Spurs e também poderia atrapalhar a busca do título pelo Arsenal. O Arsenal, é claro, está no topo da tabela, e dizem que Frank estava um pouco obcecado com o rival do norte de Londres antes de ser demitido.

