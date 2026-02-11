O Tottenham elabora um plano para Mauricio Pochettino, com o clube planejando contratar o popular ex-jogador como técnico interino até o verão.

O Spurs divulgou um comunicado sobre a saída de Frank, insistindo que ele “sairia hoje”, em vez de haver qualquer alegação de saída por mútuo consentimento ou demissão.

Eles disseram: “O clube tomou a decisão de fazer uma mudança no cargo de treinador principal da equipe masculina e Thomas Frank deixará o clube hoje.

Thomas foi nomeado em junho de 2025, e estávamos determinados a dar-lhe o tempo e o apoio necessários para construirmos juntos o futuro. No entanto, os resultados e o desempenho levaram a diretoria a concluir que uma mudança neste momento da temporada é necessária.

Durante todo o seu tempo no clube, Thomas se comportou com compromisso inabalável, dando tudo de si em seus esforços para levar o clube adiante. Gostaríamos de agradecer sua contribuição e desejar-lhe todo o sucesso no futuro.”

O desempenho do Spurs deixou claro que o papel de Frank havia se tornado insustentável; eles não vencem um jogo do campeonato desde 2026, com sua vitória mais recente ocorrendo em 28 de dezembro, por 1 a 0, sobre o Crystal Palace, no Selhurst Park. Eles têm 12 jogos restantes na temporada e o próximo compromisso será contra o Arsenal, no que pode ser o primeiro jogo de um novo técnico interino.