Getty Images Sport
O Tottenham elabora um plano para Mauricio Pochettino, com o clube planejando contratar o popular ex-jogador como técnico interino até o verão.
Plano do Spurs para trazer Pochettino de volta
De acordo com o Telegraph, o Spurs quer recontratar Pochettino após a demissão de Frank, mas enfrenta a perspectiva de ter que esperar até o final da Copa do Mundo de 2026. O nome do argentino foi cantado pelos torcedores do Spurs durante a derrota para o Newcastle, após ter passado cinco anos no comando entre 2014 e 2019. Ele levou o clube à final da Liga dos Campeões e também supervisionou mais de uma disputa pelo título. Na última temporada em White Hart Lane, ele levou um dos melhores times do Spurs da era moderna a uma campanha invicta em casa.
De acordo com a reportagem, a diretoria do norte de Londres está ciente da força do sentimento em relação ao ex-técnico do Chelsea e do Paris Saint-Germain, mas não está claro se ele estaria disposto a fazer a mudança caso o Spurs passasse pelo pesadelo do rebaixamento para a Championship. Fontes disseram ao jornal que Pochettino “voltaria ao clube” se fosse convidado.
- Getty Images Sport
Um interino até o verão?
O Spurs pode procurar nomear um interino primeiro, como fez o Manchester United quando contratou Michael Carrick após demitir Ruben Amorim. Uma contratação de Robbie Keane, ex-atacante do clube, foi considerada, embora ele esteja atualmente sob contrato com o clube húngaro Ferencvaros. Ele é visto como o “candidato Carrick”, e a única opção interna seria John Heitinga, que foi nomeado para a equipe de Frank no mês passado. Espera-se que eles busquem um candidato externo, o que deixou o futuro de Heitinga incerto, mas pode aumentar as chances de Keane.
Também há relatos de interesse em Roberto De Zerbi, ex-técnico do Brighton que recentemente deixou o Marselha. No entanto, ele só deixou o clube francês esta semana e não está claro se ele estaria disposto a voltar ao banco de reservas tão rapidamente, ou se ele foi convidado. Também houve interesse em Oliver Glasner, Andoni Iraola e Marco Silva anteriormente.
Será que o Spurs vai sobreviver?
O Spurs divulgou um comunicado sobre a saída de Frank, insistindo que ele “sairia hoje”, em vez de haver qualquer alegação de saída por mútuo consentimento ou demissão.
Eles disseram: “O clube tomou a decisão de fazer uma mudança no cargo de treinador principal da equipe masculina e Thomas Frank deixará o clube hoje.
Thomas foi nomeado em junho de 2025, e estávamos determinados a dar-lhe o tempo e o apoio necessários para construirmos juntos o futuro. No entanto, os resultados e o desempenho levaram a diretoria a concluir que uma mudança neste momento da temporada é necessária.
Durante todo o seu tempo no clube, Thomas se comportou com compromisso inabalável, dando tudo de si em seus esforços para levar o clube adiante. Gostaríamos de agradecer sua contribuição e desejar-lhe todo o sucesso no futuro.”
O desempenho do Spurs deixou claro que o papel de Frank havia se tornado insustentável; eles não vencem um jogo do campeonato desde 2026, com sua vitória mais recente ocorrendo em 28 de dezembro, por 1 a 0, sobre o Crystal Palace, no Selhurst Park. Eles têm 12 jogos restantes na temporada e o próximo compromisso será contra o Arsenal, no que pode ser o primeiro jogo de um novo técnico interino.
- AFP
O que vem a seguir?
O Spurs anunciou que o ala Wilson Odobert está fora do resto da temporada depois de romper o ligamento cruzado anterior contra o Newcastle. Segue-se um confronto crucial com o Arsenal. Uma vitória seria muito boa para o Spurs e também poderia atrapalhar a busca do título pelo Arsenal. O Arsenal, é claro, está no topo da tabela, e dizem que Frank estava um pouco obcecado com o rival do norte de Londres antes de ser demitido.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade