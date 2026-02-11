Getty Images Sport
O Tottenham demite Thomas Frank como técnico, que paga o preço final por uma sequência de oito jogos sem vitórias.
Spurs demite Frank do cargo de técnico
A passagem de Frank pelo Tottenham chegou ao fim e o clube está trabalhando em “planos de contingência”, de acordo com David Ornstein, do The Athletic. O Spurs tomou a decisão após mais uma derrota prejudicial, a 11ª em 26 jogos da Premier League nesta temporada, contra o Newcastle, de Eddie Howe. Frank chegou ao norte de Londres no verão, substituindo Ange Postecoglou no comando, e conseguiu levar o Spurs a um impressionante quarto lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. No entanto, a história tem sido diferente no campeonato nacional, com o Spurs ainda sem conseguir uma única vitória na Premier League em 2026.
Tottenham emite comunicado
O clube confirmou a notícia em um comunicado que dizia: “O clube tomou a decisão de fazer uma mudança no cargo de treinador principal da equipe masculina e Thomas Frank deixará o cargo hoje. Thomas foi nomeado em junho de 2025 e estávamos determinados a dar-lhe o tempo e o apoio necessários para construirmos juntos o futuro. No entanto, os resultados e o desempenho levaram a diretoria a concluir que uma mudança neste momento da temporada é necessária. Durante todo o seu tempo no clube, Thomas se comportou com compromisso inabalável, dando tudo de si em seus esforços para levar o clube adiante. Gostaríamos de agradecer sua contribuição e desejar-lhe todo o sucesso no futuro.”
Frank estava "convencido" de que ficaria.
Havia muitos rumores de que Frank seria demitido após a derrota para o Newcastle, mas ele estava convencido de que era o homem certo para o cargo. Em declarações aos repórteres após o jogo, o dinamarquês disse estar convencido de que continuaria no comando da equipe na próxima partida: “Sim, estou convencido disso. Entendo a pergunta e entendo que é fácil apontar para mim, mas também acho que nunca é apenas o técnico, a diretoria, os diretores, os jogadores ou a comissão técnica. É todo mundo.”
Frank acrescentou: “Quão convencido estou de que sou a pessoa certa para o cargo? 100% certo. Também tenho 100% de certeza de que nunca imaginei que estaríamos em uma situação como esta, com 10 ou 11 lesões. Mas sei que, quando você precisa construir algo e superar dificuldades, é preciso mostrar uma resiliência incrivelmente forte. Você precisa manter a cabeça fria e seguir em frente. Eu entendo o mecanismo do futebol [de demitir o técnico] – sem dúvida –, mas há muitos estudos que [mostram] que isso não é a coisa certa a se fazer. Sei que é a única opção que eles [a diretoria] têm, mas também há muitas situações em que isso não é a coisa certa a se fazer.”
O péssimo histórico de Frank no Spurs
Frank assinou um contrato de três anos com o Tottenham após substituir Postecoglou, que deixou o clube após vencer a Liga Europa, mas levando o Spurs à sua pior campanha na Premier League, terminando em 17º lugar com 38 pontos na última temporada. No entanto, o time do norte de Londres está agora no meio de mais uma temporada terrível na primeira divisão inglesa. Frank deixa o Tottenham após uma média de apenas 1,12 pontos por jogo como técnico na Premier League (29 pontos em 26 jogos). Esta é a média mais baixa de qualquer técnico do Spurs com mais de cinco jogos na competição, de acordo com a Opta.
Arsenal é o próximo adversário do Spurs
O Spurs só volta a entrar em campo na Premier League no dia 22 de fevereiro, dando tempo ao clube para decidir os próximos passos após a saída de Frank. Roberto De Zerbi já foi associado ao cargo, após sua saída do Marselha na sequência da derrota por 5 a 0 para o PSG. O próximo jogo do Tottenham é um grande clássico do norte de Londres, em casa, contra o líder da Premier League, o Arsenal.
