O Tottenham demite Thomas Frank como técnico, que paga o preço final por uma sequência de oito jogos sem vitórias.

Havia muitos rumores de que Frank seria demitido após a derrota para o Newcastle, mas ele estava convencido de que era o homem certo para o cargo. Em declarações aos repórteres após o jogo, o dinamarquês disse estar convencido de que continuaria no comando da equipe na próxima partida: “Sim, estou convencido disso. Entendo a pergunta e entendo que é fácil apontar para mim, mas também acho que nunca é apenas o técnico, a diretoria, os diretores, os jogadores ou a comissão técnica. É todo mundo.”

Frank acrescentou: “Quão convencido estou de que sou a pessoa certa para o cargo? 100% certo. Também tenho 100% de certeza de que nunca imaginei que estaríamos em uma situação como esta, com 10 ou 11 lesões. Mas sei que, quando você precisa construir algo e superar dificuldades, é preciso mostrar uma resiliência incrivelmente forte. Você precisa manter a cabeça fria e seguir em frente. Eu entendo o mecanismo do futebol [de demitir o técnico] – sem dúvida –, mas há muitos estudos que [mostram] que isso não é a coisa certa a se fazer. Sei que é a única opção que eles [a diretoria] têm, mas também há muitas situações em que isso não é a coisa certa a se fazer.”