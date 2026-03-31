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O Tottenham contrata Roberto De Zerbi numa tentativa desesperada de evitar o rebaixamento
O Spurs contrata De Zerbi
O Tottenham confirmou que o ex-técnico do Marselha e do Brighton aceitou assumir o cargo, assinando um contrato de longo prazo, após a saída do técnico interino Igor Tudor. De Zerbi era um alvo de longa data do clube para o cargo de técnico.
De Zerbi disse: “Estou muito feliz por me juntar a este fantástico clube de futebol, que é um dos maiores e mais prestigiados do mundo.
“Em todas as minhas conversas com a diretoria do clube, a ambição deles para o futuro ficou clara: construir uma equipe capaz de alcançar grandes conquistas e, para isso, praticar um estilo de futebol que emocione e inspire nossos torcedores. Estou aqui porque acredito nessa ambição e assinei um contrato de longo prazo para dar tudo de mim para concretizá-la.
“Nossa prioridade imediata é subir na tabela da Premier League, e esse será nosso foco total até o apito final da última partida da temporada. Estou ansioso para entrar em campo e trabalhar com esses jogadores para alcançar esse objetivo.”
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As enormes dificuldades do Spurs
O Spurs enfrenta um rebaixamento potencialmente desastroso da Premier League, e De Zerbi tem pouco tempo para começar com o pé direito.
No entanto, o diretor esportivo Johan Lange elogiou sua contratação, afirmando: “Roberto era nossa principal meta para o verão e estamos muito satisfeitos por poder trazê-lo agora.
“Ele é um dos treinadores mais criativos e visionários do futebol mundial e traz consigo uma vasta experiência no mais alto nível, inclusive na Premier League.”
Rio Ferdinand é um comentarista que acha que é uma contratação arriscada, dizendo: “Olha, no momento eu estaria mais preocupado com a hierarquia, estaria analisando isso. Por que as coisas deram tão errado para tantos? Grandes nomes, novos nomes… por que este clube não conseguiu avançar? Não entendo isso, porque eles têm tudo à disposição… será que eles [a hierarquia] vão ser um obstáculo para mim [o próximo técnico do Tottenham] nos bastidores? Será que vão arruinar ainda mais a minha reputação agora? Qual é a situação aqui?”
Crítica dos fãs
Segundo a BBC Sport, a Associação de Torcedores do Tottenham Hotspur deixou claro que não pode apoiar a contratação de De Zerbi devido aos comentários que ele fez sobre Mason Greenwood quando estava no Marselha.
Ele disse na época: “Tudo o que vejo é que Mason parece um bom rapaz, ele pagou caro pelo que aconteceu.
"Provavelmente, ele encontrou aqui o ambiente certo para si, que lhe deu carinho e lhe estendeu a mão.
Quando olho para ele como pessoa, sinto tristeza pelo que aconteceu na vida dele, sem entrar em detalhes.
Porque a pessoa que conheço aqui é muito diferente daquela que tem sido descrita, especialmente na Inglaterra.”
De Zerbi foi acusado de minimizar as ações de Greenwood e de retratá-lo como uma vítima.
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E agora?
O Spurs enfrenta o Sunderland no Stadium of Light no próximo fim de semana, na estreia de De Zerbi como técnico. Ele só comandará o time em casa a partir de 18 de abril, quando o Spurs enfrentará seu ex-clube, o Brighton.