O Tottenham contrata Roberto De Zerbi numa tentativa desesperada de evitar o rebaixamento

O Tottenham confirmou que o ex-técnico do Marselha e do Brighton aceitou assumir o cargo, assinando um contrato de longo prazo, após a saída do técnico interino Igor Tudor. De Zerbi era um alvo de longa data do clube para o cargo de técnico.

De Zerbi disse: “Estou muito feliz por me juntar a este fantástico clube de futebol, que é um dos maiores e mais prestigiados do mundo.

“Em todas as minhas conversas com a diretoria do clube, a ambição deles para o futuro ficou clara: construir uma equipe capaz de alcançar grandes conquistas e, para isso, praticar um estilo de futebol que emocione e inspire nossos torcedores. Estou aqui porque acredito nessa ambição e assinei um contrato de longo prazo para dar tudo de mim para concretizá-la.

“Nossa prioridade imediata é subir na tabela da Premier League, e esse será nosso foco total até o apito final da última partida da temporada. Estou ansioso para entrar em campo e trabalhar com esses jogadores para alcançar esse objetivo.”