Getty
Traduzido por
O Tottenham contrata estrela do Real Madrid para substituir Cristian Romero, que deve deixar o clube no final da temporada
- Getty
O histórico de Romero no Tottenham
Romero, que demonstrou sua frustração em alguns momentos desta temporada e recebeu um cartão vermelho custoso na recente derrota do Tottenham para o Manchester United, está sendo associado ao Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid.
O jogador de 27 anos chegou ao Tottenham em 2021 em um acordo inicial de empréstimo, antes de assinar um contrato permanente com o Atalanta, da Série A. Romero disputou 152 partidas pelo Spurs — saboreando a glória da Copa do Mundo com a Argentina ao longo do caminho —, mas agora seu futuro está sendo questionado.
O ex-jogador do Chelsea Rudiger caminha para se tornar agente livre
De acordo com o TEAMtalk, planos de contingência estão sendo elaborados no norte de Londres. O Spurs estaria de olho em Rudiger, um jogador que conhece bem a vida na Premier League, pois atuou por cinco anos no Stamford Bridge, entre 2017 e 2022.
Rudiger venceu a Liga dos Campeões, a FA Cup e a Liga Europa com o Chelsea, estabelecendo uma reputação como um dos melhores zagueiros do planeta durante esse período. Ele foi para a Espanha como agente livre quando buscou um novo desafio.
Ele pode estar de mudança novamente neste verão, com o Real Madrid também vendo David Alaba e Dani Carvajal se tornarem agentes livres. Rudiger terá a chance de provar seu valor nas próximas semanas.
No entanto, os Blancos estão preocupados com as lesões que se tornaram alarmantemente frequentes ao longo dos últimos 12 meses. Se o imponente alemão não conseguir superar esses problemas físicos, nenhuma oferta de renovação será apresentada.
Ele receberá apenas uma extensão de um ano, com o Real buscando construir o futuro. É possível que Rudiger decida buscar um contrato de longo prazo em outro lugar, já que não faltam interessados.
- Getty
Opções de Rudiger: PSG e Chelsea também interessados
Além dos olhares de admiração lançados em sua direção pelo Tottenham, o gigante francês Paris Saint-Germain também estaria considerando uma proposta. Um retorno surpreendente ao Chelsea também não está descartado.
O Spurs está ansioso para se posicionar na frente da fila de contratações, em meio a temores de que Romero saia quando a próxima janela de transferências for aberta. Rudiger poderia ser adquirido sem a necessidade de pagamento de uma taxa, o que permitiria que os fundos fossem investidos em outras áreas pelo novo técnico do clube, que está em busca de um sucessor para Thomas Frank, demitido recentemente.
Reportagens na Espanha afirmam que a preferência de Rudiger seria permanecer em Madri. Ele está treinando e trabalhando para melhorar sua forma física, com oportunidades esperadas sob o comando do técnico interino do Real Madrid, Álvaro Arbeloa.
Rudiger disse no final da temporada 2024-25, quando começaram a surgir as primeiras perguntas sobre seu próximo passo: “Futuro? No futebol, nunca se sabe, mas onde estou agora [Real Madrid], estou muito, muito feliz. Não pretendo sair tão cedo. É isso.”
Desde então, ele acrescentou, com apenas nove participações em todas as competições nesta temporada: “Conheço muito bem o meu corpo e, à medida que envelhecemos, as coisas não são mais as mesmas. Preciso me sentir bem para jogar e, felizmente, estou me sentindo bem agora.”
Em busca da Copa do Mundo: Rudiger precisa provar sua boa forma física
Rudiger estará ansioso por ter muito tempo de jogo nas próximas semanas e meses, enquanto luta por uma vaga na seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026 - com o experiente zagueiro somando 81 partidas pelo seu país.
Além do interesse demonstrado por times da La Liga e da Premier League, também há rumores de que times da Saudi Pro League, conhecida por seus altos gastos, estariam dispostos a oferecer condições lucrativas a Rudiger caso ele se abrisse para um novo começo no Oriente Médio.
Publicidade