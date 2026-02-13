O Tottenham contrata estrela do Real Madrid para substituir Cristian Romero, que deve deixar o clube no final da temporada

De acordo com o TEAMtalk, planos de contingência estão sendo elaborados no norte de Londres. O Spurs estaria de olho em Rudiger, um jogador que conhece bem a vida na Premier League, pois atuou por cinco anos no Stamford Bridge, entre 2017 e 2022.

Rudiger venceu a Liga dos Campeões, a FA Cup e a Liga Europa com o Chelsea, estabelecendo uma reputação como um dos melhores zagueiros do planeta durante esse período. Ele foi para a Espanha como agente livre quando buscou um novo desafio.

Ele pode estar de mudança novamente neste verão, com o Real Madrid também vendo David Alaba e Dani Carvajal se tornarem agentes livres. Rudiger terá a chance de provar seu valor nas próximas semanas.

No entanto, os Blancos estão preocupados com as lesões que se tornaram alarmantemente frequentes ao longo dos últimos 12 meses. Se o imponente alemão não conseguir superar esses problemas físicos, nenhuma oferta de renovação será apresentada.

Ele receberá apenas uma extensão de um ano, com o Real buscando construir o futuro. É possível que Rudiger decida buscar um contrato de longo prazo em outro lugar, já que não faltam interessados.