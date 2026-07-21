O Tottenham contrata Alice Sombath, do Lyon, em uma transferência que bate o recorde do clube

Tendo alcançado seu sucesso profissional com o Les Fenottes aos apenas 16 anos, a jovem jogadora de futebol gravou seu nome na história como a primeira jogadora de ascendência tailandesa a erguer o troféu da Liga dos Campeões Feminina.

Com a valiosa experiência adquirida após ser convocada para a seleção francesa para a Euro 2025, a talentosa zagueira está ansiosa para embarcar em sua nova aventura na Inglaterra, pelo Tottenham. Em entrevista ao site oficial do clube sobre a transferência, Sombath disse: “Conversei bastante com minha equipe e achei que mudar de clube e tentar um novo desafio seria mais um passo importante para mim.

“Isso significa muito para mim. É um novo time. Depois de seis anos no meu clube anterior, será um novo desafio e mal posso esperar para começar a temporada. O campeonato é muito competitivo. São os jogos difíceis que mais estou ansiosa para disputar. Cada partida é difícil e, ao vir para cá, é isso que mais me anima.”