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OL Lyonnes v SKN St.Pölten - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

O Tottenham contrata Alice Sombath, do Lyon, em uma transferência que bate o recorde do clube

A. Sombath
Tottenham Hotspur Women
WSL
OL Lyonnes
Premiere Ligue

O Tottenham Hotspur Women concretizou a contratação de destaque da zagueira da seleção francesa Alice Sombath, vinda do Lyon, por um valor não divulgado que constitui um recorde para o clube. A conceituada zagueira central chega ao norte de Londres após uma passagem repleta de títulos na França, proporcionando um reforço defensivo significativo ao elenco em evolução do técnico Martin Ho, de cara para a nova temporada.

  • O Spurs fecha contrato recorde

    O Tottenham Women oficializou a contratação da zagueira da seleção francesa Sombath, do Lyon, por um valor recorde para o clube. Embora o valor pago pela jogadora de 22 anos não tenha sido divulgado, o montante supera o recorde anterior do Spurs, estabelecido com a chegada de Signe Gaupset em janeiro, que teria sido superior a £375.000. Sombath se torna a sexta contratação do clube do norte de Londres nesta janela de transferências de verão.



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  • Germany v France - Women's Nations League 2025 Semi-Final First LegGetty Images Sport

    Sombath aproveita esse novo capítulo

    Tendo alcançado seu sucesso profissional com o Les Fenottes aos apenas 16 anos, a jovem jogadora de futebol gravou seu nome na história como a primeira jogadora de ascendência tailandesa a erguer o troféu da Liga dos Campeões Feminina.

    Com a valiosa experiência adquirida após ser convocada para a seleção francesa para a Euro 2025, a talentosa zagueira está ansiosa para embarcar em sua nova aventura na Inglaterra, pelo Tottenham. Em entrevista ao site oficial do clube sobre a transferência, Sombath disse: “Conversei bastante com minha equipe e achei que mudar de clube e tentar um novo desafio seria mais um passo importante para mim.

    “Isso significa muito para mim. É um novo time. Depois de seis anos no meu clube anterior, será um novo desafio e mal posso esperar para começar a temporada. O campeonato é muito competitivo. São os jogos difíceis que mais estou ansiosa para disputar. Cada partida é difícil e, ao vir para cá, é isso que mais me anima.”

  • Ho elogia o pedigree de elite

    A contratação de Sombath completa as seis principais contratações almejadas por Ho, após as chegadas anteriores de Shekiera Martinez, Kirsty Hanson, Victoria Pelova, Caitlin Dijkstra e Selma Panengstuen.

    Ao avaliar o currículo de uma jogadora que ostenta cinco títulos nacionais, além de conquistas europeias, Ho afirmou: “Ela se encaixa no perfil que estamos construindo. Ela já demonstrou grande maturidade em suas atuações, e acreditamos que possui todas as qualidades para continuar se desenvolvendo e se tornar uma jogadora de ponta dentro do nosso ambiente.

    “Alice é uma zagueira agressiva, que se sente à vontade com a posse de bola, é competitiva nos duelos e tem a ambição de continuar melhorando a cada dia. Essas características são muito importantes para nós, e estamos animados em ajudá-la a dar o próximo passo em sua carreira, ao mesmo tempo em que fortalecemos o elenco.”

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  • World Sevens Football - Day TwoGetty Images Sport

    O Spurs busca chegar entre os quatro primeiros

    Garantir as contratações para a temporada de verão com antecedência proporciona à equipe de Ho uma vantagem significativa, já que ela passa por uma pré-temporada completa. Depois de uma impressionante recuperação da 11ª para a 5ª posição na última temporada, o Spurs agora tem como meta chegar entre os quatro primeiros para diminuir a diferença em relação à elite do campeonato. Espera-se que a experiência internacional e o histórico de vitórias de Sombath sejam fundamentais quando a nova temporada da WSL começar, em 4 de setembro.