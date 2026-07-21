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O Tottenham contrata Alice Sombath, do Lyon, em uma transferência que bate o recorde do clube
O Spurs fecha contrato recorde
O Tottenham Women oficializou a contratação da zagueira da seleção francesa Sombath, do Lyon, por um valor recorde para o clube. Embora o valor pago pela jogadora de 22 anos não tenha sido divulgado, o montante supera o recorde anterior do Spurs, estabelecido com a chegada de Signe Gaupset em janeiro, que teria sido superior a £375.000. Sombath se torna a sexta contratação do clube do norte de Londres nesta janela de transferências de verão.
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Sombath aproveita esse novo capítulo
Tendo alcançado seu sucesso profissional com o Les Fenottes aos apenas 16 anos, a jovem jogadora de futebol gravou seu nome na história como a primeira jogadora de ascendência tailandesa a erguer o troféu da Liga dos Campeões Feminina.
Com a valiosa experiência adquirida após ser convocada para a seleção francesa para a Euro 2025, a talentosa zagueira está ansiosa para embarcar em sua nova aventura na Inglaterra, pelo Tottenham. Em entrevista ao site oficial do clube sobre a transferência, Sombath disse: “Conversei bastante com minha equipe e achei que mudar de clube e tentar um novo desafio seria mais um passo importante para mim.
“Isso significa muito para mim. É um novo time. Depois de seis anos no meu clube anterior, será um novo desafio e mal posso esperar para começar a temporada. O campeonato é muito competitivo. São os jogos difíceis que mais estou ansiosa para disputar. Cada partida é difícil e, ao vir para cá, é isso que mais me anima.”
Ho elogia o pedigree de elite
A contratação de Sombath completa as seis principais contratações almejadas por Ho, após as chegadas anteriores de Shekiera Martinez, Kirsty Hanson, Victoria Pelova, Caitlin Dijkstra e Selma Panengstuen.
Ao avaliar o currículo de uma jogadora que ostenta cinco títulos nacionais, além de conquistas europeias, Ho afirmou: “Ela se encaixa no perfil que estamos construindo. Ela já demonstrou grande maturidade em suas atuações, e acreditamos que possui todas as qualidades para continuar se desenvolvendo e se tornar uma jogadora de ponta dentro do nosso ambiente.
“Alice é uma zagueira agressiva, que se sente à vontade com a posse de bola, é competitiva nos duelos e tem a ambição de continuar melhorando a cada dia. Essas características são muito importantes para nós, e estamos animados em ajudá-la a dar o próximo passo em sua carreira, ao mesmo tempo em que fortalecemos o elenco.”
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O Spurs busca chegar entre os quatro primeiros
Garantir as contratações para a temporada de verão com antecedência proporciona à equipe de Ho uma vantagem significativa, já que ela passa por uma pré-temporada completa. Depois de uma impressionante recuperação da 11ª para a 5ª posição na última temporada, o Spurs agora tem como meta chegar entre os quatro primeiros para diminuir a diferença em relação à elite do campeonato. Espera-se que a experiência internacional e o histórico de vitórias de Sombath sejam fundamentais quando a nova temporada da WSL começar, em 4 de setembro.
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