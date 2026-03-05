O Tottenham atingiu o pior resultado em 50 anos após uma terrível derrota em casa para o Crystal Palace, ficando apenas um ponto acima da zona de rebaixamento

O jogo parecia estar a favor do Tottenham no início, quando Dominic Solanke abriu o placar aos 34 minutos, após um gol anulado de Ismaila Sarr. No entanto, o desastre aconteceu quando Micky van de Ven foi expulso por puxar Sarr na área, e o astro do Palace se levantou para converter o pênalti. Jorgen Strand Larsen fez 2 a 1, antes de Sarr ampliar a vantagem dos visitantes aos sete minutos do primeiro tempo.

O Spurs conseguiu se estabilizar no segundo tempo, evitando mais gols, mas o estrago já estava feito. A decisão de Tudor de deixar de fora os principais reforços, Conor Gallagher e Xavi Simons, saiu pela culatra, enquanto suas substituições tardias não conseguiram provocar uma reação. Tudor perdeu agora os três jogos em que comandou interinamente a equipe e já enfrenta questionamentos sobre seu futuro a curto prazo.