O Tottenham atingiu o pior resultado em 50 anos após uma terrível derrota em casa para o Crystal Palace, ficando apenas um ponto acima da zona de rebaixamento
O cartão vermelho de Van de Ven muda o rumo do jogo
O jogo parecia estar a favor do Tottenham no início, quando Dominic Solanke abriu o placar aos 34 minutos, após um gol anulado de Ismaila Sarr. No entanto, o desastre aconteceu quando Micky van de Ven foi expulso por puxar Sarr na área, e o astro do Palace se levantou para converter o pênalti. Jorgen Strand Larsen fez 2 a 1, antes de Sarr ampliar a vantagem dos visitantes aos sete minutos do primeiro tempo.
O Spurs conseguiu se estabilizar no segundo tempo, evitando mais gols, mas o estrago já estava feito. A decisão de Tudor de deixar de fora os principais reforços, Conor Gallagher e Xavi Simons, saiu pela culatra, enquanto suas substituições tardias não conseguiram provocar uma reação. Tudor perdeu agora os três jogos em que comandou interinamente a equipe e já enfrenta questionamentos sobre seu futuro a curto prazo.
A queda livre do Spurs: um clube em crise
De acordo com a Opta, o Tottenham está há 11 jogos sem vencer na liga pela primeira vez desde outubro de 1975, além de estar passando pela sua primeira sequência de cinco derrotas consecutivas na Premier League desde novembro de 2004, quando perdeu seis partidas seguidas — o que destaca a crescente turbulência no clube.
2026 já é um ano de sofrimento
O Tottenham está passando por um dos piores inícios de ano da sua história na liga. O único início de ano mais longo sem vitórias ocorreu em 1935, quando o Spurs não conseguiu vencer nenhum dos seus primeiros 15 jogos da liga, o que ressalta a gravidade da crise que o clube enfrenta atualmente.
Sem conforto em casa: as dificuldades do estádio do Spurs
O Spurs tem passado por uma fase difícil em casa na Premier League nas últimas duas temporadas. Desde o início da última temporada, apenas o Wolverhampton Wanderers sofreu mais derrotas em casa na competição, perdendo 20 partidas, em comparação com as 19 derrotas do Tottenham em seu próprio estádio. Os números destacam o declínio alarmante do clube em seu próprio território, com o Spurs somando apenas 31 pontos em casa desde o início da campanha 2024-25 - o menor total entre todos os times que estiveram presentes na Premier League durante esse período.
As coisas também não ficam mais fáceis para o Tottenham agora, com a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, seguida por uma difícil viagem à Liverpool pela Premier League.
