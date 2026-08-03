O golpe mais forte foi essencialmente político; a União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) declarou que a atual liderança da FIFA "perdeu a confiança" da entidade europeia e de vários membros da família do futebol.

A UEFA foi ainda mais longe ao acenar com o boicote a todas as competições da FIFA, incluindo a Copa do Mundo, caso o projeto prossiga. A esse posicionamento se somaram outras confederações continentais influentes, com destaque para a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), que sediou a Copa do Mundo de 2026, e a Confederação Asiática de Futebol, o que fez com que a oposição abrangesse quase mais da metade das federações membros.

No âmbito interno, as renúncias e as críticas vieram dos círculos mais próximos. Carlos Cordeiro, principal assessor de Infantino e ex-presidente da Federação Americana, renunciou, declarando sua total rejeição ao plano e o descrevendo como "um mau negócio para as federações membros e um mau negócio para o futebol e seu futuro no longo prazo".

Ao mesmo tempo, Kevin Lamour, diretor executivo de operações da FIFA, acusou que os funcionários "foram enganados", descrevendo o projeto como "um projeto de uma única pessoa".

Esses desdobramentos colocaram o futuro de Infantino por um fio, especialmente com a aproximação das eleições presidenciais de 2027. O homem que parecia praticamente garantido para a reeleição se transformou em uma figura isolada, diante de exigências por uma revisão completa da governança.

Reportagens da imprensa ao longo dos dois dias anteriores indicaram que círculos próximos o haviam alertado previamente, mas seu estilo de tomar decisões unilaterais o fez parecer "um homem morto andando pela terra", segundo a expressão de alguns observadores.

A derrota aqui não é apenas um recuo em relação a um projeto, mas uma erosão na legitimidade política sobre a qual Infantino construiu seu poder ao longo de quase uma década. Ele passou a ser cobrado a reconstruir as pontes com os grandes continentes, em meio a um clima de desconfiança e a apelos por responsabilização dos responsáveis pelos "planos secretos".