Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Arne Slot Liverpool GFX GOAL
Mark Doyle

O tempo está se esgotando para Arne Slot: a reta final do Liverpool deixa as esperanças de ficar entre os cinco primeiros e o cargo do técnico por um fio

No domingo, em Anfield, o Liverpool perdeu para o Manchester City pela segunda vez nesta temporada. Arne Slot insistiu, após a derrota por 2 a 1, que “a melhora” de sua equipe desde a desmoralizante goleada por 3 a 0 no Etihad, em novembro, era “visível para todos” e que certamente houve alguns sinais positivos no segundo tempo — mas eles ainda sofreram um colapso quase habitual nos minutos finais.

Além disso, a ideia de que o Liverpool ter levado o jogo a um time do City longe de estar em sua melhor forma, após um primeiro tempo vergonhosamente passivo, deva ser considerada um progresso é altamente discutível. Afinal, os Reds têm jogado bem em alguns momentos ao longo da atual campanha. O que ainda estamos esperando é um desempenho completo na Premier League, uma prova irrefutável de que os campeões da última temporada ainda são capazes de vencer jogos de forma consistente em uma competição cada vez mais intensa.

Slot diz que eles estão “chegando lá”, mas os Reds estão rapidamente ficando sem tempo — e jogos — para salvar sua temporada. Com apenas 13 partidas restantes da campanha 2025-26, o Liverpool ocupa a sexta posição na tabela, cinco pontos atrás do Chelsea, quinto colocado, e mais um atrás do Manchester United, quarto colocado.

O meio-campista Ryan Gravenberch diz estar “confiante” de que os Reds conseguirão se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada. “É uma posição difícil, mas não estou realmente preocupado”, disse o holandês, “porque sei da qualidade que temos”.

No entanto, seria difícil encontrar algum torcedor do Liverpool que esteja tão otimista quanto ele em relação à possibilidade de a equipe de Slot conseguir voltar ao top 5, e isso por vários motivos.

  • Bournemouth v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Conjunto de acessórios suaves...

    Gravenberch reconheceu que o Liverpool simplesmente “tem que começar a ganhar jogos” – mas isso é algo que os Reds têm lutado para fazer durante toda a temporada, e particularmente desde o início do ano.

    No papel, a equipe de Slot tem uma série de jogos fáceis até a pausa internacional de março, contra Sunderland (fora), Nottingham Forest (a), West Ham (em casa), Wolves (a), Tottenham (c) e Brighton (a). O recém-promovido Sunderland é o time mais bem colocado entre esses seis, no meio da tabela, então a meta mínima tem que ser simplesmente 14 pontos nos próximos seis jogos, porque quatro vitórias e dois empates colocariam o Liverpool com 53 pontos após 29 rodadas - e de volta à briga pelo top 5 antes dos últimos sete jogos, que incluem três confrontos consecutivos e potencialmente decisivos contra Manchester United (a), Chelsea (c) e Aston Villa (f) em maio.

    Sessenta e seis pontos foram suficientes para garantir o quinto lugar nas duas últimas temporadas da Premier League (embora o Newcastle só tenha entrado na Liga dos Campeões por diferença de gols no ano passado), o que significa que os Reds precisam de pelo menos 27 pontos dos 39 restantes - e isso normalmente não seria uma tarefa muito difícil para um time campeão.

    No entanto, o problema é que, enquanto o United e o Chelsea recuperaram a forma desde que demitiram seus respectivos treinadores há pouco mais de um mês, o Liverpool ainda não conseguiu justificar a manutenção de Slot.

    • Publicidade
  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Onde está a melhoria?

    O Liverpool teve uma oportunidade de ouro para voltar aos trilhos após a última pausa internacional, começando com a visita do Nottingham Forest, ameaçado de rebaixamento, em 22 de novembro. No entanto, a equipe de Slot capitulou após sofrer o primeiro gol (obviamente em uma jogada ensaiada) em uma humilhante derrota por 3 a 0.

    Os Reds não perderam outro jogo por dois meses, mas foi a sequência invicta menos convincente da história da Premier League, com os atuais campeões empatando seis das dez partidas disputadas entre 30 de novembro e 17 de janeiro. O único ponto positivo foi conquistado no Emirates Stadium, enquanto mesmo três das quatro vitórias, contra Brighton, Spurs e Wolves, foram dolorosamente inexpressivas.

    Foi, portanto, um pouco chocante ouvir Slot falar sobre melhorias tanto após o jogo contra o City quanto antes da viagem de quarta-feira a Sunderland, já que o Liverpool conseguiu vencer apenas uma das sete partidas do campeonato em 2026. Não é como se eles tivessem tido uma sequência de jogos especialmente difícil, com os Merseysiders conquistando apenas três pontos nas partidas contra Leeds, Fulham, Burnley e Bournemouth.

    Há muito poucos motivos reais, então, para acreditar que o Liverpool vai de repente começar a derrotar times que jogam na retaguarda — e especialmente o Sunderland, que não perdeu nenhum jogo em casa até agora nesta temporada.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NEWCASTLEAFP

    A queda de Salah

    Obviamente, a parceria produtiva que Hugo Ekitike e Florian Wirtz estão formando é um motivo legítimo para otimismo, pelo menos em termos de futuro, mas o problema é que Mohamed Salah está atualmente vivendo de glórias passadas. Depois de inspirar o Liverpool a conquistar seu segundo título da Premier League com uma temporada histórica, Salah sofreu uma queda chocante de rendimento diante do gol, o que roubou da equipe de Slot sua arma ofensiva mais eficaz.

    Olhando de fora, é difícil saber ao certo quem é o culpado pelo fato de o jogador de 33 anos ter marcado apenas quatro gols em 17 jogos do campeonato (seu pior desempenho nesta fase da temporada desde sua passagem pela Série A, há mais de uma década) — porque ele não se tornou um jogador mediano da noite para o dia. A idade acaba afetando todos os jogadores, mas o futebol não o abandonou repentinamente no final da última temporada.

    Salah argumentou de forma controversa que estava sendo usado como bode expiatório quando foi retirado da equipe em novembro, enquanto Slot poderia apontar o fato de que o egípcio não estava mais apresentando os números necessários para justificar a engenhosa redução de suas funções defensivas na temporada passada.

    Tudo o que sabemos com certeza é que Slot precisa desesperadamente descobrir como fazer Salah voltar a jogar em algo parecido com seu melhor, porque o Liverpool não tem outro jogador que marque trinta gols por temporada em seu elenco no momento.

    Ekitike pode estar se saindo melhor do que o esperado, enquanto Wirtz aumentou sua produção nas últimas semanas, mas, além de talvez Dominik Szoboszlai e suas jogadas ensaiadas, ninguém mais está ajudando a compensar a falta, resultando em tantas derrotas ou empates dos Reds em jogos acirrados que Salah decidiu na temporada passada.

  • Gakpo LiverpoolGetty

    Não conseguindo preencher a lacuna deixada por Diaz

    Outra consequência das dificuldades de Salah é que Luis Diaz está fazendo mais falta do que qualquer um poderia imaginar, com Cody Gakpo tendo falhado miseravelmente em preencher o vazio deixado pelo colombiano.

    O Liverpool foi, sem dúvida, forçado a vender Diaz. O ala queria sair muito antes de finalmente ser autorizado a se juntar ao Bayern de Munique — e nem mesmo o papel de destaque que desempenhou na conquista do 20º título, que igualou o recorde, foi suficiente para fazê-lo mudar de ideia. Richard Hughes & Co., portanto, consideraram que € 75 milhões (£ 65 milhões/$ 89 milhões) era um valor razoável por um jogador de 28 anos (na época) que queria sair — e com um grau significativo de justificativa.

    Os Reds também tinham total confiança em Gakpo para continuar sua boa fase (18 gols em todas as competições) depois de ter sido colocado em sua posição preferida na ala esquerda por Slot na temporada passada. Infelizmente, o holandês está passando por uma queda de rendimento ainda mais dramática do que muitos de seus companheiros de equipe e, portanto, tornou-se uma espécie de alvo da frustração dos torcedores devido ao seu hábito irritante de continuar cortando para dentro com o pé direito - sem muito efeito.

    Nesse contexto, os dirigentes do Liverpool realmente poderiam ter dispensado o hat-trick de Diaz pelo Bayern de Munique na mesma noite em que Gakpo mais uma vez enlouqueceu Anfield com outra exibição terrivelmente ineficaz contra o City.

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOLAFP

    Deficiências da equipe expostas

    Gakpo também está sendo usado como um argumento para criticar Slot por continuar escalando seu compatriota, que está em baixa de rendimento, mas o técnico argumentaria que ele realmente não tem escolha, já que Federico Chiesa não conseguiu aproveitar ao máximo as poucas oportunidades que teve como titular (embora a culpa seja de quem?) e Rio Ngumoha ainda tem apenas 17 anos.

    Certamente há um argumento muito forte a ser feito de que o elenco de Slot é deficiente em várias áreas, o que parece estranho depois de uma onda de gastos sem precedentes no verão - e ainda assim ficou evidente no domingo.

    Slot tinha tão pouca confiança em seus reservas que só colocou Curtis Jones em campo a seis minutos do fim, antes de colocar Chiesa após ficar 2 a 1 atrás nos acréscimos. Pep Guardiola, porém, tinha tantas opções à sua disposição que pôde escalar dois jogadores que o Liverpool poderia — e deveria — ter contratado, Marc Guehi e Antoine Semenyo, colocar Ruben Dias, Nathan Ake e Rayan Cherki em campo e, o mais significativo de tudo, deixar Phil Foden, Tijjani Reijnders e Nico Gonzalez no banco durante toda a partida.

    Slot só pode sonhar com tal profundidade, com o Liverpool ridiculamente prestes a colocar outro meio-campista na lateral direita contra o Sunderland — provavelmente Jones — devido à suspensão de Szoboszlai por uma partida por sua expulsão no final do jogo contra o City e ao fato de que o técnico claramente não avalia o fraco Calvin Ramsay.

    É claro que perder Conor Bradley e Jeremie Frimpong por lesão ao mesmo tempo pode ser considerado azar, e Slot tem falado muito sobre a falta de sorte do Liverpool, mas a incapacidade do irlandês de se manter em forma é de conhecimento geral há algum tempo — e o mesmo vale para Joe Gomez, que parece incapaz de jogar mais do que algumas partidas a cada poucos meses.

    A equipe de recrutamento dos Reds, portanto, tem muito a responder, porque, apesar de ter gasto quase meio bilhão de libras no verão passado, o elenco atual não está suficientemente equipado para terminar a campanha da liga com sucesso e, ao mesmo tempo, chegar longe na FA Cup ou na Liga dos Campeões — e nenhuma discussão otimista com Slot, Hughes e Billy Hogan vai convencer os torcedores do contrário. De fato, Slot efetivamente admitiu, ao falar com a imprensa na terça-feira, que o Liverpool não consegue lidar com jogos duas vezes por semana.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lutando física e mentalmente

    Jamie Carragher argumentou, em meio às repercussões da derrota de domingo, que veio após uma semana de descanso, que a única maneira do Liverpool tornar esta temporada “especial” é conquistando a sétima Copa da Europa, e não há como negar que a equipe de Slot parece mais adequada para a competição continental do que para a exigente Premier League. No entanto, os problemas dos Reds não são apenas físicos; eles também são claramente psicológicos. Os que antes eram monstros mentais agora são preocupantemente fracos de vontade, propensos a entrar em colapso quando a pressão realmente aumenta — como ilustrado pelo fato de que eles já igualaram o recorde de mais gols sofridos nos acréscimos em uma única temporada da Premier League (quatro).

    Considerando que ainda faltam 13 jogos, certamente não seria nenhuma surpresa se os Reds assumissem a posse definitiva desse recorde tão indesejado. Como Slot confessou, o Liverpool chegou a um ponto em que quase espera perder no último minuto — o que é uma situação triste e preocupante.

    “O número de vezes que sofremos gols no final da prorrogação é muito maior do que o normal. É azar ou a culpa é nossa?” , questionou o ex-técnico do Feyenoord. “Tentei muitas coisas diferentes, fiz substituições defensivas e a bola entrou, continuei jogando com os mesmos jogadores e a bola entrou, então tentamos de tudo. Posso dizer que não temos tido sorte, isso é definitivamente verdade. Então, é azar ou faz parte de quem somos? Isso é algo que poderemos descobrir nos próximos três a quatro meses.”

    Essencialmente, o Liverpool está perdendo a fé em si mesmo, sem saber mais quem é, e essa crise de identidade inoportuna pode custar-lhe a Liga dos Campeões — o que Slot admitiu na terça-feira ser inaceitável.

    É verdade que seus principais rivais entre os cinco primeiros estão longe de ser perfeitos, como os resultados da noite de terça-feira deixaram claro. Ainda assim, tanto o United quanto o Chelsea permanecem invictos sob seus novos treinadores e, embora o Villa de Unai Emery, devastado por lesões, tenha passado de uma surpreendente conquista do título para olhar nervosamente por cima do ombro, eles estão oito pontos à frente do Liverpool — o que atualmente parece uma diferença intransponível para um time com média de 1,52 pontos por jogo nesta temporada e, portanto, a caminho de terminar com apenas 59 pontos.

    O medo muito real para os torcedores de Anfield, então, é que, se os Reds não redescobrirem repentinamente a autoconfiança da temporada passada nas próximas seis semanas, eles estarão tão atrás do Villa, do United e do Chelsea quando maio chegar que os confrontos diretos serão irrelevantes.

    Não há mais margem para erros, então. “Temos que estar perto da perfeição”, reconheceu Slot na véspera do jogo contra o Sunderland. Mas isso parece improvável quando se considera que até mesmo jogadores como Virgil van Dijk e Alisson Becker estão cometendo erros incrivelmente caros na defesa. É claro que o técnico dificilmente pode ser responsabilizado por erros individuais, mas embora ele insista que o desempenho geral do Liverpool melhorou, os resultados não melhoraram e, como ele mesmo admitiu, a tabela do campeonato nunca mente.

    “É sempre o reflexo mais importante de onde você está”, disse Slot no domingo, e onde o Liverpool está agora é em apuros. A classificação para a Liga dos Campeões está em jogo, assim como o emprego do técnico.

    Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV
0