O tempo está se esgotando para Arne Slot: a reta final do Liverpool deixa as esperanças de ficar entre os cinco primeiros e o cargo do técnico por um fio

Jamie Carragher argumentou, em meio às repercussões da derrota de domingo, que veio após uma semana de descanso, que a única maneira do Liverpool tornar esta temporada “especial” é conquistando a sétima Copa da Europa, e não há como negar que a equipe de Slot parece mais adequada para a competição continental do que para a exigente Premier League. No entanto, os problemas dos Reds não são apenas físicos; eles também são claramente psicológicos. Os que antes eram monstros mentais agora são preocupantemente fracos de vontade, propensos a entrar em colapso quando a pressão realmente aumenta — como ilustrado pelo fato de que eles já igualaram o recorde de mais gols sofridos nos acréscimos em uma única temporada da Premier League (quatro).

Considerando que ainda faltam 13 jogos, certamente não seria nenhuma surpresa se os Reds assumissem a posse definitiva desse recorde tão indesejado. Como Slot confessou, o Liverpool chegou a um ponto em que quase espera perder no último minuto — o que é uma situação triste e preocupante.

“O número de vezes que sofremos gols no final da prorrogação é muito maior do que o normal. É azar ou a culpa é nossa?” , questionou o ex-técnico do Feyenoord. “Tentei muitas coisas diferentes, fiz substituições defensivas e a bola entrou, continuei jogando com os mesmos jogadores e a bola entrou, então tentamos de tudo. Posso dizer que não temos tido sorte, isso é definitivamente verdade. Então, é azar ou faz parte de quem somos? Isso é algo que poderemos descobrir nos próximos três a quatro meses.”

Essencialmente, o Liverpool está perdendo a fé em si mesmo, sem saber mais quem é, e essa crise de identidade inoportuna pode custar-lhe a Liga dos Campeões — o que Slot admitiu na terça-feira ser inaceitável.

É verdade que seus principais rivais entre os cinco primeiros estão longe de ser perfeitos, como os resultados da noite de terça-feira deixaram claro. Ainda assim, tanto o United quanto o Chelsea permanecem invictos sob seus novos treinadores e, embora o Villa de Unai Emery, devastado por lesões, tenha passado de uma surpreendente conquista do título para olhar nervosamente por cima do ombro, eles estão oito pontos à frente do Liverpool — o que atualmente parece uma diferença intransponível para um time com média de 1,52 pontos por jogo nesta temporada e, portanto, a caminho de terminar com apenas 59 pontos.

O medo muito real para os torcedores de Anfield, então, é que, se os Reds não redescobrirem repentinamente a autoconfiança da temporada passada nas próximas seis semanas, eles estarão tão atrás do Villa, do United e do Chelsea quando maio chegar que os confrontos diretos serão irrelevantes.

Não há mais margem para erros, então. “Temos que estar perto da perfeição”, reconheceu Slot na véspera do jogo contra o Sunderland. Mas isso parece improvável quando se considera que até mesmo jogadores como Virgil van Dijk e Alisson Becker estão cometendo erros incrivelmente caros na defesa. É claro que o técnico dificilmente pode ser responsabilizado por erros individuais, mas embora ele insista que o desempenho geral do Liverpool melhorou, os resultados não melhoraram e, como ele mesmo admitiu, a tabela do campeonato nunca mente.

“É sempre o reflexo mais importante de onde você está”, disse Slot no domingo, e onde o Liverpool está agora é em apuros. A classificação para a Liga dos Campeões está em jogo, assim como o emprego do técnico.