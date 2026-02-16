O técnico interino do Manchester United, Michael Carrick, foi informado por um ex-companheiro de equipe dos Red Devils sobre a difícil tarefa que precisa realizar para ter chances de assumir o cargo permanentemente

Carrick teve um início incrível em Old Trafford desde que assumiu o lugar de Amorim como técnico interino. Ele levou o United a quatro vitórias e um empate desde que assumiu o comando, com o clube atualmente na quarta posição, um ponto à frente do Chelsea, quinto colocado. O United também está apenas cinco pontos atrás do Aston Villa, terceiro colocado, e 12 atrás do líder Arsenal. Agora, o ex-zagueiro do United Mikael Silvestre disse ao seu antigo companheiro de equipe exatamente o que ele precisa fazer para garantir o cargo de forma permanente.

Mikaël Silvestre falou à Sky Bet: “Michael Carrick será considerado para o cargo se mantiver a vaga na Liga dos Campeões e se os jogadores acreditarem no que ele está fazendo. Ele está na melhor posição agora, porque é um longo processo de entrevistas para o cargo permanente.

“Cada treino e cada jogo são uma oportunidade para ele mostrar seu valor. Ele não tem nada a perder, pois assumiu como técnico interino. Ele conhece o vestiário, os jogadores e o clube, e isso lhe dá uma vantagem sobre alguém que vem de fora.

“Se estamos falando de um projeto de longo prazo, ele é um técnico jovem e podemos esperar que continue evoluindo e se desenvolvendo. Ele se colocou em uma ótima posição com seus resultados, mas precisa manter o foco e continuar trabalhando.”