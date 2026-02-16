Getty Images Sport
O técnico interino do Manchester United, Michael Carrick, foi informado por um ex-companheiro de equipe dos Red Devils sobre a difícil tarefa que precisa realizar para ter chances de assumir o cargo permanentemente
Carrick tem um início promissor no Manchester United
Carrick teve um início incrível em Old Trafford desde que assumiu o lugar de Amorim como técnico interino. Ele levou o United a quatro vitórias e um empate desde que assumiu o comando, com o clube atualmente na quarta posição, um ponto à frente do Chelsea, quinto colocado. O United também está apenas cinco pontos atrás do Aston Villa, terceiro colocado, e 12 atrás do líder Arsenal. Agora, o ex-zagueiro do United Mikael Silvestre disse ao seu antigo companheiro de equipe exatamente o que ele precisa fazer para garantir o cargo de forma permanente.
Mikaël Silvestre falou à Sky Bet: “Michael Carrick será considerado para o cargo se mantiver a vaga na Liga dos Campeões e se os jogadores acreditarem no que ele está fazendo. Ele está na melhor posição agora, porque é um longo processo de entrevistas para o cargo permanente.
“Cada treino e cada jogo são uma oportunidade para ele mostrar seu valor. Ele não tem nada a perder, pois assumiu como técnico interino. Ele conhece o vestiário, os jogadores e o clube, e isso lhe dá uma vantagem sobre alguém que vem de fora.
“Se estamos falando de um projeto de longo prazo, ele é um técnico jovem e podemos esperar que continue evoluindo e se desenvolvendo. Ele se colocou em uma ótima posição com seus resultados, mas precisa manter o foco e continuar trabalhando.”
Créditos United é o grande responsável pela reviravolta
Carrick tornou Kobbie Mainoo uma parte importante da reconstrução do United, trazendo-o de volta do ostracismo para o qual ele havia sido relegado por Amorim.
Ele foi titular em todos os jogos de Carrick até agora, e Silvestre deu crédito ao jogador da seleção inglesa por seu retorno, acrescentando: “Era óbvio que Ruben Amorim preferia jogar com Casemiro e Bruno Fernandes, e via Kobbie Mainoo mais como um substituto para Bruno. Isso significava que não havia realmente espaço para ele na equipe.
“Mas o crédito é do Kobbie, porque seu nível nunca caiu — foram apenas as escolhas para o time titular que dificultaram sua participação. Agora é diferente, e o bom é que ele nunca parou de trabalhar. Quando teve sua oportunidade, ele mostrou que podia jogar 90 minutos e causar impacto nos jogos como se nunca tivesse saído da equipe. O crédito é dele por permanecer positivo e não desistir.”
As ambições de Carrick
Carrick foi eleito o Treinador do Mês de janeiro e aproveitou para agradecer à sua equipe técnica e aos jogadores por terem devolvido o United à boa forma.
Ele acrescentou: “Acho que é mérito de todos: da equipe, da comissão técnica, da equipe administrativa e, claro, dos jogadores. Isso mostra que tivemos um bom começo, o que é muito gratificante.”
“Os rapazes têm estado bem”, continuou Carrick. “Não é fácil lidar com mudanças, entrar no ritmo e ter o desempenho que eles tiveram em diferentes tipos de jogos, o que provavelmente foi tão gratificante quanto qualquer outra coisa.
“Obviamente, os dois primeiros jogos, de certa forma, cuidam de si mesmos por causa da emoção e de como todos estão animados para eles, mas os jogos depois deles têm sido, para mim, tão bons quanto ver a reação dos rapazes e a qualidade do jogo.
“Entrar nesses jogos foi um desafio e, então, três dias antes do jogo contra o City, [eu e a comissão técnica] chegamos... mais uma vez, é por isso que dou crédito aos jogadores por se colocarem à frente e reagirem à mudança.
“Mas certamente esses dois jogos proporcionam um grande impulso de todos os tipos de emoções para seguir em frente, o que foi fundamental.
“Depois que esses jogos terminaram, o que aconteceu a seguir foi o que realmente me deixou muito feliz: a reação após isso.”
O que vem a seguir?
O United joga contra o Everton fora de casa na próxima segunda-feira. Para manter o ritmo na corrida pela classificação para a Liga dos Campeões, precisa vencer.
