O técnico do Wigan revela ter conversado com o técnico da Premier League antes do confronto com o Arsenal na FA Cup
Wigan busca grande reviravolta
O Wigan pretende derrotar o líder da Premier League neste fim de semana, quando enfrenta o Arsenal na quarta rodada da FA Cup, mas terá que fazê-lo sem seu técnico permanente. Whelan foi nomeado técnico interino após a demissão de Ryan Lowe, após a goleada por 6 a 1 sofrida contra o Peterborough United. O Latics está atualmente na terceira posição da parte de baixo da tabela da League One e venceu apenas sete das 30 partidas disputadas até agora.
Whelan revelou agora que conversou com o técnico do Brentford, Keith Andrews, com quem jogou pela seleção da República da Irlanda durante sua carreira internacional. O Brentford está atualmente em sétimo lugar na tabela da Premier League, apenas cinco pontos atrás do Manchester United, quarto colocado, e Whelan admite que a “primeira coisa” que fez foi conversar com seu antigo companheiro de equipe.
É claro que o Brentford empatou com o Arsenal em 1 a 1 no meio da semana, prejudicando as chances do Gunners de conquistar o título da Premier League.
Whelan procura conselhos
Whelan disse ao podcast Off The Ball: “Foi a primeira coisa que fiz esta manhã. Especialmente com ele e [o ex-jogador de futebol irlandês, agora treinador de jogadas ensaiadas do Brentford] Stephen Rice nas jogadas ensaiadas - estamos todos a puxar na mesma direção.”
Sobre o trabalho de Andrews no Brentford, ele disse: “[Tem sido] incrível.
Acho que ele era provavelmente um dos favoritos para ser demitido [antes da temporada]. Obviamente, houve muitas mudanças no Brentford, tanto em termos de jogadores quanto de equipe técnica, e chegar e recolher os cacos como ele fez foi uma lufada de ar fresco.
E não apenas para mim, mas para qualquer jovem treinador, agora você vê Keith como alguém que está avançando para tentar ganhar experiência, para tentar aprender tudo o que puder com ele, porque o que ele fez e como se apresentou diante das câmeras de TV é incrível.
“Ele está deixando todos nós orgulhosos.”
Arteta pronto para o teste
O Arsenal empatou com o Brentford em sua última partida, mas o técnico Mikel Arteta insiste que sua equipe estará pronta para o próximo desafio da copa.
Ele disse aos repórteres: “A cada três dias jogamos competições diferentes, então estamos acostumados a isso. Portanto, vamos refletir sobre o jogo [contra o Brentford], tirar o lado positivo, aprender com os erros que precisamos melhorar e voltar no domingo com a energia e as baterias totalmente carregadas para vencer o jogo.
É uma oportunidade para a equipe, mais uma vez, com outra competição, e a história que temos relacionada a essa competição é incrível. Jogaremos em casa novamente. Estou muito animado para me recuperar e voltar a jogar.”
O Arsenal não vence a FA Cup desde 2020, algo que Arteta sabe que os Gunners precisam corrigir.
Ele acrescentou: “Não fomos bons o suficiente naquele dia, e quando você entra em uma competição, precisa ser excelente naquele dia, e o resto, a camisa que você veste ou o emblema que você usa, é irrelevante. Então, vamos ter que provar isso contra o Wigan novamente no domingo.”
O que vem a seguir?
O Arsenal enfrentará o Wigan no sábado. Os Gunners enfrentarão então o Wolves quando retornarem à Premier League, enquanto o Latics enfrentará o Luton.
Tanto o Arsenal quanto o Wigan já foram vencedores da competição, mas seus caminhos divergiram bastante desde suas respectivas vitórias em Wembley.
