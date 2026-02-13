Goal.com
O técnico do Wigan revela ter conversado com o técnico da Premier League antes do confronto com o Arsenal na FA Cup

O técnico interino do Wigan Athletic, Glenn Whelan, admitiu que recebeu conselhos da Premier League antes da partida da FA Cup contra o Arsenal neste fim de semana. O Latics espera conseguir uma vitória surpreendente ao enfrentar o líder da primeira divisão.

  • Wigan busca grande reviravolta

    O Wigan pretende derrotar o líder da Premier League neste fim de semana, quando enfrenta o Arsenal na quarta rodada da FA Cup, mas terá que fazê-lo sem seu técnico permanente. Whelan foi nomeado técnico interino após a demissão de Ryan Lowe, após a goleada por 6 a 1 sofrida contra o Peterborough United. O Latics está atualmente na terceira posição da parte de baixo da tabela da League One e venceu apenas sete das 30 partidas disputadas até agora.

    Whelan revelou agora que conversou com o técnico do Brentford, Keith Andrews, com quem jogou pela seleção da República da Irlanda durante sua carreira internacional. O Brentford está atualmente em sétimo lugar na tabela da Premier League, apenas cinco pontos atrás do Manchester United, quarto colocado, e Whelan admite que a “primeira coisa” que fez foi conversar com seu antigo companheiro de equipe.

    É claro que o Brentford empatou com o Arsenal em 1 a 1 no meio da semana, prejudicando as chances do Gunners de conquistar o título da Premier League.

    Whelan procura conselhos

    Whelan disse ao podcast Off The Ball: “Foi a primeira coisa que fiz esta manhã. Especialmente com ele e [o ex-jogador de futebol irlandês, agora treinador de jogadas ensaiadas do Brentford] Stephen Rice nas jogadas ensaiadas - estamos todos a puxar na mesma direção.”

    Sobre o trabalho de Andrews no Brentford, ele disse: “[Tem sido] incrível.

    Acho que ele era provavelmente um dos favoritos para ser demitido [antes da temporada]. Obviamente, houve muitas mudanças no Brentford, tanto em termos de jogadores quanto de equipe técnica, e chegar e recolher os cacos como ele fez foi uma lufada de ar fresco.

    E não apenas para mim, mas para qualquer jovem treinador, agora você vê Keith como alguém que está avançando para tentar ganhar experiência, para tentar aprender tudo o que puder com ele, porque o que ele fez e como se apresentou diante das câmeras de TV é incrível.

    “Ele está deixando todos nós orgulhosos.”

  • Arteta pronto para o teste

    O Arsenal empatou com o Brentford em sua última partida, mas o técnico Mikel Arteta insiste que sua equipe estará pronta para o próximo desafio da copa.

    Ele disse aos repórteres: “A cada três dias jogamos competições diferentes, então estamos acostumados a isso. Portanto, vamos refletir sobre o jogo [contra o Brentford], tirar o lado positivo, aprender com os erros que precisamos melhorar e voltar no domingo com a energia e as baterias totalmente carregadas para vencer o jogo.

    É uma oportunidade para a equipe, mais uma vez, com outra competição, e a história que temos relacionada a essa competição é incrível. Jogaremos em casa novamente. Estou muito animado para me recuperar e voltar a jogar.”

    O Arsenal não vence a FA Cup desde 2020, algo que Arteta sabe que os Gunners precisam corrigir.

    Ele acrescentou: “Não fomos bons o suficiente naquele dia, e quando você entra em uma competição, precisa ser excelente naquele dia, e o resto, a camisa que você veste ou o emblema que você usa, é irrelevante. Então, vamos ter que provar isso contra o Wigan novamente no domingo.”

    O que vem a seguir?

    O Arsenal enfrentará o Wigan no sábado. Os Gunners enfrentarão então o Wolves quando retornarem à Premier League, enquanto o Latics enfrentará o Luton.

    Tanto o Arsenal quanto o Wigan já foram vencedores da competição, mas seus caminhos divergiram bastante desde suas respectivas vitórias em Wembley.

