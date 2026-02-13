O técnico do Wigan revela ter conversado com o técnico da Premier League antes do confronto com o Arsenal na FA Cup

O Wigan pretende derrotar o líder da Premier League neste fim de semana, quando enfrenta o Arsenal na quarta rodada da FA Cup, mas terá que fazê-lo sem seu técnico permanente. Whelan foi nomeado técnico interino após a demissão de Ryan Lowe, após a goleada por 6 a 1 sofrida contra o Peterborough United. O Latics está atualmente na terceira posição da parte de baixo da tabela da League One e venceu apenas sete das 30 partidas disputadas até agora.

Whelan revelou agora que conversou com o técnico do Brentford, Keith Andrews, com quem jogou pela seleção da República da Irlanda durante sua carreira internacional. O Brentford está atualmente em sétimo lugar na tabela da Premier League, apenas cinco pontos atrás do Manchester United, quarto colocado, e Whelan admite que a “primeira coisa” que fez foi conversar com seu antigo companheiro de equipe.

É claro que o Brentford empatou com o Arsenal em 1 a 1 no meio da semana, prejudicando as chances do Gunners de conquistar o título da Premier League.