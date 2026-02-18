Getty Images Sport
O técnico do Sevilla foi punido com uma suspensão de sete jogos após receber um cartão vermelho em um confronto acirrado da La Liga, e dois jogadores também foram suspensos
Analisando a sanção de sete jogos
Almeyda recebeu um cartão vermelho durante a partida de sua equipe contra o Real Sociedad, após protestar veementemente contra as decisões do árbitro. O incidente se agravou quando ele entrou em campo e continuou seus protestos por quase um minuto. Após sua expulsão, o técnico argentino de 52 anos invadiu o campo do Estádio Ramon Sanchez Pizjuan, confrontando furiosamente o árbitro por mais de um minuto, o que levou a um maior escrutínio de sua conduta tanto por parte dos árbitros quanto dos observadores.
A suspensão total de Almeyda é categorizada em várias infrações específicas observadas pelos árbitros. A divisão inclui três partidas por “desrespeito”, que continua sendo a parte mais grave da decisão e decorre de palavras ou gestos capturados após o cartão vermelho ter sido mostrado. Além disso, ele recebeu duas partidas por protestos, a causa inicial da expulsão, juntamente com uma partida por “conduta contrária à boa ordem esportiva”, relacionada ao fato de ele ter chutado uma garrafa de água e confrontado os árbitros assistentes. A última partida foi adicionada por “não ter ido para o vestiário”, depois que ele permaneceu na área do túnel e atrasou sua saída da zona técnica.
Sevilha vai recorrer da suspensão de Almeyda
O Sevilla já tentou defender seu técnico, apresentando provas em vídeo que, segundo o clube, contradizem o relatório oficial do árbitro. Consequentemente, o clube andaluz confirmou que irá recorrer da decisão ao Comitê de Apelações e está preparado para levar o caso às mais altas autoridades esportivas, se necessário, a fim de reduzir a duração da suspensão, que atualmente abrange metade das 14 rodadas restantes.
Uma declaração do Sevilla dizia: “O clube, após tomar conhecimento da suspensão de sete jogos imposta ao nosso treinador pela Comissão Disciplinar, na sequência do cartão vermelho que recebeu no último fim de semana contra o Alavés, deseja declarar o seguinte.
“Nosso total apoio ao nosso treinador contra uma punição que consideramos excessiva.
Compartilhamos o arrependimento e as desculpas expressas pelo próprio técnico após a partida em relação à sua reação.
O departamento jurídico do clube esgotará todas as vias disponíveis para recorrer do que considera uma sanção excessiva, tanto em termos do número de jogos impostos como da forma como os factos foram descritos.
Respeitamos as autoridades jurídicas desportivas e as suas decisões, mas utilizaremos todos os meios disponíveis para defender os nossos direitos legítimos e os do nosso treinador.”
Comparações históricas no futebol espanhol
Esta suspensão de sete jogos representa uma das punições mais severas aplicadas a um treinador no futebol profissional espanhol nos últimos anos. Para encontrar um caso semelhante, é preciso voltar à temporada 2014-15, quando o compatriota e amigo de Almeyda, Diego Simeone, foi punido com uma suspensão de oito jogos. Durante um confronto pela Supercopa da Espanha entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid, Simeone foi expulso por protestar “de forma ostensiva, com os braços levantados, ignorando as instruções do quarto árbitro, que em várias ocasiões o advertiu para que cessasse sua atitude”.
A situação de Simeone piorou significativamente devido à sua reação física. O árbitro da partida, Fernandez Borbalan, observou em seu relatório que “uma vez expulso, ele se dirigiu ao quarto árbitro, batendo-lhe duas vezes com a mão aberta na cabeça. Posteriormente, e antes de se retirar para os vestiários, ele aplaudiu várias vezes em sinal de discordância com a decisão tomada”. Efetivamente, o técnico do Atlético havia batido duas vezes na nuca do quarto árbitro, levando a uma medida disciplinar histórica que permaneceu como referência até a recente explosão de Almeyda.
Impacto na sobrevivência e nos objetivos do Sevilla
Com 14 rodadas restantes na temporada da La Liga, perder Almeyda por sete desses jogos representa um pesadelo logístico para o clube de Nervion. O técnico será forçado a assistir das arquibancadas enquanto sua equipe entra em uma reta decisiva da temporada. A equipe jurídica do Sevilla está trabalhando sem parar para garantir que o recurso seja julgado antes da próxima partida, argumentando que o relatório do árbitro não reflete com precisão os eventos capturados pelas câmeras durante a derrota para o Alavés.
Almeyda não é a única figura que estará ausente no próximo jogo contra o Getafe, já que Joan Jordan e Juanlu receberam suspensões de dois e um jogo, respectivamente, após serem expulsos no confronto contra o Alavés.
