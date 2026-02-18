O técnico do Sevilla foi punido com uma suspensão de sete jogos após receber um cartão vermelho em um confronto acirrado da La Liga, e dois jogadores também foram suspensos

O Sevilla já tentou defender seu técnico, apresentando provas em vídeo que, segundo o clube, contradizem o relatório oficial do árbitro. Consequentemente, o clube andaluz confirmou que irá recorrer da decisão ao Comitê de Apelações e está preparado para levar o caso às mais altas autoridades esportivas, se necessário, a fim de reduzir a duração da suspensão, que atualmente abrange metade das 14 rodadas restantes.

Uma declaração do Sevilla dizia: “O clube, após tomar conhecimento da suspensão de sete jogos imposta ao nosso treinador pela Comissão Disciplinar, na sequência do cartão vermelho que recebeu no último fim de semana contra o Alavés, deseja declarar o seguinte.

“Nosso total apoio ao nosso treinador contra uma punição que consideramos excessiva.

Compartilhamos o arrependimento e as desculpas expressas pelo próprio técnico após a partida em relação à sua reação.

O departamento jurídico do clube esgotará todas as vias disponíveis para recorrer do que considera uma sanção excessiva, tanto em termos do número de jogos impostos como da forma como os factos foram descritos.

Respeitamos as autoridades jurídicas desportivas e as suas decisões, mas utilizaremos todos os meios disponíveis para defender os nossos direitos legítimos e os do nosso treinador.”