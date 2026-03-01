Getty
Traduzido por
O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, envia uma mensagem forte sobre Rodrygo em meio a rumores sobre sua saída no verão
Rodrygo não se abala com os rumores
Arbeloa foi rápido em descartar qualquer sugestão de que o ex-astro do Santos seja dispensável no Bernabeu, especialmente com vários gigantes da Premier League supostamente interessados em sua contratação antes da janela de transferências do verão. A defesa apaixonada surge em um momento em que Rodrygo continua a ver seu futuro a longo prazo no Real Madrid sendo questionado, com rumores de saída surgindo previsivelmente durante cada período de transferências.
No entanto, o atacante brasileiro insiste que continua totalmente imperturbável diante dos rumores constantes. “Estou acostumado com isso; todos os anos dizem que vou sair”, revelou Rodrygo ao discutir as especulações incessantes ao longo de 2025. “Durante a janela de transferências, toda semana eu estava em um time diferente. Eu até brincava com meus pais e amigos: 'Olha, hoje estou neste, amanhã estou naquele'. Toda semana eu estava em um time diferente, mas, como disse, estava muito calmo mentalmente e isso não me afetava em nada. Vou continuar dando o meu melhor todos os dias em que vestir esta camisa.”
- Getty Images
Rodrygo pronto para o confronto contra o Getafe
Arbeloa está muito feliz por ter Rodrygo novamente disponível para o confronto de segunda-feira contra o Getafe. Com o atacante Kylian Mbappé indisponível, o técnico espanhol apostou no retorno do brasileiro para mudar o jogo, elogiando a imensa versatilidade que ele traz para o terço final do campo. Em entrevista coletiva antes do confronto, o técnico afirmou: “Rodrygo deve ser muito importante. Ele era assim antes da lesão e pode ser um jogador fundamental e decisivo. Ele vem demonstrando sua qualidade no Real Madrid há muitos anos.
“Na ala direita, na esquerda, na frente... nas três posições de ataque, ele pode nos dar o que tem, muita qualidade, visão de jogo, chegadas à área. Ele é um jogador muito completo, muito difícil de marcar”, acrescentou Arbeloa. “Ele nos dá muitas possibilidades e eu realmente queria tê-lo de volta para que ele ganhe minutos e importância na equipe.”
Flexibilidade tática e a boa fase de Vinicius Júnior
O técnico do Real Madrid enfatizou que sua configuração tática é projetada para acomodar os talentos únicos de seu elenco, em vez de forçar os jogadores a um sistema rígido, insistindo que suas decisões são sempre baseadas no que a partida específica exige e garantindo que haja um lugar para cada atacante de alto calibre em sua rotação, quando estiverem em forma e disponíveis.
Arbeloa acrescentou: “O bom é que, com as diferentes capacidades e condições que os jogadores têm, eles nos oferecem coisas diferentes. Quando você faz alterações, não tira alguém porque está jogando mal, mas porque quer outras coisas. O retorno de Rodrygo vai contribuir com muitas coisas em diferentes posições e, em cada uma delas, ele é diferente do que temos.”
Ele também aproveitou a oportunidade para elogiar Vinicius Júnior, embora tenha se recusado a levar o crédito pela recente boa fase do ponta, afirmando: “Não sei se toquei em alguma tecla; o mérito é de Vinicius, que é um jogador fantástico. Meu único mérito é dar a ele muita confiança e carinho.”
Um jogo de cada vez para Arbeloa
O caminho a percorrer até ao final da campanha parece difícil, com um apetecível confronto nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City no horizonte. Enquanto os torcedores já estão entusiasmados com a batalha iminente contra os homens de Pep Guardiola, Arbeloa continua fortemente concentrado nos obstáculos imediatos no campeonato nacional, começando pelos jogos da La Liga contra o Getafe e o Celta Vigo.
Ele disse: “Sabemos como nosso adversário é difícil, com um técnico que sempre tira o melhor de seus jogadores. Eles são um adversário muito difícil, capaz de tornar as partidas muito disputadas e forçar você a jogar seu próprio jogo. Temos que estar muito concentrados. Estamos realmente ansiosos para jogar em casa, diante de nossos torcedores, e conquistar os três pontos.”
Publicidade