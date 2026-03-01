Arbeloa foi rápido em descartar qualquer sugestão de que o ex-astro do Santos seja dispensável no Bernabeu, especialmente com vários gigantes da Premier League supostamente interessados em sua contratação antes da janela de transferências do verão. A defesa apaixonada surge em um momento em que Rodrygo continua a ver seu futuro a longo prazo no Real Madrid sendo questionado, com rumores de saída surgindo previsivelmente durante cada período de transferências.

No entanto, o atacante brasileiro insiste que continua totalmente imperturbável diante dos rumores constantes. “Estou acostumado com isso; todos os anos dizem que vou sair”, revelou Rodrygo ao discutir as especulações incessantes ao longo de 2025. “Durante a janela de transferências, toda semana eu estava em um time diferente. Eu até brincava com meus pais e amigos: 'Olha, hoje estou neste, amanhã estou naquele'. Toda semana eu estava em um time diferente, mas, como disse, estava muito calmo mentalmente e isso não me afetava em nada. Vou continuar dando o meu melhor todos os dias em que vestir esta camisa.”