O técnico do Preston afirma que a visita de Snoop Dogg deixou o túnel do Swansea com cheiro de maconha
Uma mudança no ar: a avaliação atrevida de Heckingbottom sobre Snoop
Após o apito final do empate em 1 a 1 entre Swansea e Preston na Championship na terça-feira, o técnico visitante Paul Heckingbottom não perdeu tempo em ironizar a presença incomum do astro mundial. Conhecido por sua afinidade pública com certas substâncias ilícitas, a chegada de Snoop aparentemente precedeu uma mudança na qualidade do ar perto dos vestiários. Em relação à pompa pré-jogo e à mudança geral na atmosfera do estádio, o técnico do Preston fez uma avaliação irreverente do ambiente, que deixou pouco para a imaginação daqueles familiarizados com a marca pessoal do rapper.
A revelação pungente de Heckingbottom sobre o túnel
Apesar do alvoroço em torno da estrela de “Gin and Juice”, Heckingbottom permaneceu praticamente imperturbável diante da distração, exceto por um detalhe olfativo notável. O técnico do Preston minimizou o impacto da visita do rapper antes da partida no desempenho de sua equipe, sugerindo que o barulho e o espetáculo não eram nada que seus jogadores não tivessem enfrentado em outros estádios agitados no início da temporada. No entanto, ele não pôde deixar de comentar sobre o aroma único que o recebeu enquanto as duas equipes se preparavam para a batalha no gramado.
Dirigindo-se à mídia após o empate em 1 a 1, Heckingbottom brincou: “A única coisa que notei de diferente foi o cheiro de maconha no túnel antes do jogo. Só é diferente para as pessoas que estão aqui todas as semanas, não é? Não jogamos em Swansea todas as semanas, então não é diferente para nós. Fomos a Ipswich na semana passada, eles estavam lá, seus torcedores estavam lá, e foi barulho durante todo o jogo. Acho que mantivemos todos quietos aqui até o final.”
Snoop Dogg recebe tratamento real
A viagem de Snoop Dogg ao Swansea.com Stadium aconteceu após sua participação de destaque nos Jogos Olímpicos de Inverno, e o clube garantiu que sua primeira visita fosse memorável. Chegando quase três horas antes do início da partida, o artista americano pediu aos torcedores que chegassem cedo aos seus lugares para uma exibição coordenada de toalhas giratórias. Ele entrou em campo passando por uma guarda de honra composta por 20 jovens que representarão o País de Gales na Copa do Mundo de Crianças de Rua de 2026, abraçando totalmente seu papel na hierarquia do clube galês.
Vestido com as tradicionais cores brancas do clube e com o emblema do Swansea estampado em sua jaqueta, Snoop completou uma volta de honra ao som de música rock estrondosa. O rapper foi visto abraçando o mascote do clube, Cyril, o Cisne, e interagindo com os 20.233 torcedores presentes. Sua presença pareceu dar um impulso ao time da casa, que acabou conseguindo arrancar um ponto dramático nos últimos momentos da partida, graças ao gol de empate de Liam Cullen.
Matos elogia a influência positiva do proprietário
O técnico do Swansea, Vítor Matos, ficou entusiasmado com o impacto da visita ilustre, revelando que o rapper entrou no santuário interno do clube após o apito final. Matos enfatizou que Snoop está longe de ser um investidor passivo, destacando sua paixão genuína pelo esporte e seu desejo de ver a equipe ter sucesso sob sua supervisão. O drama no final do jogo só serviu para elevar o ânimo do grupo de proprietários, que comemoravam uma sequência de nove jogos sem derrota em casa.
Refletindo sobre o encontro no vestiário, Matos disse: “Após o jogo, ele veio ao vestiário e conversou com os jogadores. Ele é alguém que gosta de se envolver, não apenas conosco, mas também com a seleção olímpica (dos Estados Unidos). Ele adora esportes, adora esportistas. Ele adora o clube, adora a cidade e quer estar aqui. Acho que tudo isso é positivo e ele estava muito feliz porque sentiu que a equipe tinha a mentalidade certa. Ele sentiu que a equipe poderia avançar.”
