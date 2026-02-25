O técnico do Preston afirma que a visita de Snoop Dogg deixou o túnel do Swansea com cheiro de maconha

Apesar do alvoroço em torno da estrela de “Gin and Juice”, Heckingbottom permaneceu praticamente imperturbável diante da distração, exceto por um detalhe olfativo notável. O técnico do Preston minimizou o impacto da visita do rapper antes da partida no desempenho de sua equipe, sugerindo que o barulho e o espetáculo não eram nada que seus jogadores não tivessem enfrentado em outros estádios agitados no início da temporada. No entanto, ele não pôde deixar de comentar sobre o aroma único que o recebeu enquanto as duas equipes se preparavam para a batalha no gramado.

Dirigindo-se à mídia após o empate em 1 a 1, Heckingbottom brincou: “A única coisa que notei de diferente foi o cheiro de maconha no túnel antes do jogo. Só é diferente para as pessoas que estão aqui todas as semanas, não é? Não jogamos em Swansea todas as semanas, então não é diferente para nós. Fomos a Ipswich na semana passada, eles estavam lá, seus torcedores estavam lá, e foi barulho durante todo o jogo. Acho que mantivemos todos quietos aqui até o final.”