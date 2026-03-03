Getty
O técnico do Manchester United, Michael Carrick, afirma que as disputas em jogadas ensaiadas “foram longe demais”, em uma clara crítica ao Arsenal
Estratégia de canto gera debate acirrado
O United ocupa a sexta posição nessa lista, com 16 gols em jogadas ensaiadas, incluindo o gol da vitória de Harry Maguire contra o Liverpool em outubro e o gol de Bryan Mbeumo contra o Tottenham no mês passado. O time também sofreu com a abordagem agressiva dos adversários em cobranças de escanteio, perdendo por 1 a 0 para o Arsenal na estreia da temporada, com um gol marcado em uma cobrança de escanteio que o então técnico Ruben Amorim considerou que deveria ter sido anulado.
O United sobreviveu a uma enxurrada de cruzamentos para vencer o Everton por 1 a 0 na semana passada, com Kobbie Mainoo comparando posteriormente a pressão dos Toffees na área ao Royal Rumble da WWE.
O Arsenal venceu o Chelsea por 2 a 1 no domingo com dois gols em cobranças de escanteio e sofreu um, e houve uma reação negativa dos treinadores em relação ao rumo que o futebol inglês está tomando. O técnico do Liverpool, Arne Slot, disse que “a maioria dos jogos da Premier League não é uma alegria para mim assistir”, enquanto o técnico do Chelsea, Liam Rosenior, disse que a liga precisa rever as disputas nas cobranças de escanteio no final da temporada.
Agora, Carrick entrou no debate.
Carrick: Equilíbrio nas jogadas ensaiadas “não está certo”
Carrick disse em uma coletiva de imprensa: “Acho que isso foi longe demais. Não faz muito tempo, nos disseram que não se podia tocar em ninguém dentro da área e que isso seria punido severamente. Isso se tornou comum, o sucesso dos escanteios e a possibilidade de colocar os jogadores próximos uns dos outros fez com que mais times passassem a fazer isso. É compreensível que tantas equipes estejam fazendo isso e tentando. Como jogo, não parece que tenhamos encontrado o equilíbrio certo. Não sei o que fazer a respeito, não cabe a mim decidir.”
Carrick “não tem palavras para elogiar” o elenco
O United vai a Newcastle ocupando o terceiro lugar na tabela da Premier League pela primeira vez desde maio de 2023, tendo vencido seis dos sete jogos sob o comando de Carrick e permanecendo invicto. O técnico elogiou muito o ritmo de trabalho e o desempenho dos jogadores desde que substituiu Ruben Amorim em meados de janeiro.
“Em termos de talento e habilidade, os rapazes mostraram do que são capazes”, disse ele. “Bons hábitos, bom comportamento, cuidando uns dos outros, não tenho palavras para elogiar os jogadores.
Os rapazes precisam estar com a cabeça no lugar para conseguirem ter um bom desempenho. Acho que a única maneira de fazer isso e ter as melhores chances é viver o momento, e todos precisam se envolver nas discussões. Não fui muito longe em termos do que era possível naquela fase. Tínhamos que começar a trabalhar rapidamente e colocar as coisas em prática, dar aos jogadores o equilíbrio certo para entrar em campo. Conheço alguns dos jogadores, alguns mais do que outros, é um grupo muito bom.
“O futebol é um jogo difícil para se obter resultados. Eu aprendo, sempre aprendendo à medida que você avança, faço coisas diferentes. Há muito contexto, o grupo de jogadores. Trata-se de viver o momento, manter os pés no chão e não se deixar levar. Você tem que se alimentar da confiança. Estamos famintos por mais. Manter a consistência.”
Maguire e Shaw convocados para o Newcastle
Carrick teve que substituir Maguire e Luke Shaw durante a vitória sobre o Crystal Palace, embora tenha dito na época que os dois estavam doentes e não lesionados. Os dois jogadores foram incluídos na equipe que viajou para Newcastle e Carrick estava esperançoso de que ambos pudessem começar a partida.
“Esperamos que sim. Estamos trabalhando para isso”, disse Carrick. “Eles não estavam se sentindo muito bem, então ainda temos um pouco de tempo até o jogo e vamos ter que ver como eles se sentem. Obviamente, vamos dar a eles todas as chances.”
