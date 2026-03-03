O técnico do Manchester United, Michael Carrick, afirma que as disputas em jogadas ensaiadas “foram longe demais”, em uma clara crítica ao Arsenal

O United ocupa a sexta posição nessa lista, com 16 gols em jogadas ensaiadas, incluindo o gol da vitória de Harry Maguire contra o Liverpool em outubro e o gol de Bryan Mbeumo contra o Tottenham no mês passado. O time também sofreu com a abordagem agressiva dos adversários em cobranças de escanteio, perdendo por 1 a 0 para o Arsenal na estreia da temporada, com um gol marcado em uma cobrança de escanteio que o então técnico Ruben Amorim considerou que deveria ter sido anulado.

O United sobreviveu a uma enxurrada de cruzamentos para vencer o Everton por 1 a 0 na semana passada, com Kobbie Mainoo comparando posteriormente a pressão dos Toffees na área ao Royal Rumble da WWE.

O Arsenal venceu o Chelsea por 2 a 1 no domingo com dois gols em cobranças de escanteio e sofreu um, e houve uma reação negativa dos treinadores em relação ao rumo que o futebol inglês está tomando. O técnico do Liverpool, Arne Slot, disse que “a maioria dos jogos da Premier League não é uma alegria para mim assistir”, enquanto o técnico do Chelsea, Liam Rosenior, disse que a liga precisa rever as disputas nas cobranças de escanteio no final da temporada.

Agora, Carrick entrou no debate.