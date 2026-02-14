O técnico do Liverpool, Arne Slot, revela novidades sobre as negociações do contrato de Ibrahima Konate antes do término do contrato no verão

Konate parecia destinado ao Real Madrid, mas os Blancos teriam perdido o interesse no zagueiro no início desta temporada devido a uma queda de rendimento. Slot foi questionado sobre a situação e deixou claro o que deseja que aconteça. Ele disse aos repórteres: “Estamos em negociações com ele, então isso mostra o que queremos. É claro que gostaríamos que ele ficasse, mas as negociações estão em andamento, então vamos ver no que isso vai dar. Não estaríamos em negociações se não quiséssemos que ele ficasse.

“Ibou teve uma fase muito boa recentemente. Ele fez muitos jogos bons no início da temporada, mas também foi um dos responsáveis pelo gol que levamos. Seu desempenho geral foi bom, mas um pequeno erro que cometeu levou imediatamente a um gol e, por isso, foi julgado de forma diferente. Mas ele tem uma parceria muito boa com Virgil desde que cheguei aqui e, assim como Virgil, sempre esteve em boa forma. Bate na madeira. Esses dois são vitais para nós, não só pela qualidade que têm, mas também pela falta de opções que temos atrás.”