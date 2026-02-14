Getty
O técnico do Liverpool, Arne Slot, revela novidades sobre as negociações do contrato de Ibrahima Konate antes do término do contrato no verão
Konate enfrenta um futuro incerto
O futuro de Konate permanece incerto, já que ele se aproxima do fim do seu contrato com o Liverpool. O zagueiro passou por uma temporada difícil no Liverpool, mas tem impressionado recentemente desde que voltou de licença por motivo de falecimento do pai. Konate marcou em seu retorno contra o Newcastle, mas admitiu que foi um momento difícil para ele e sua família. Ele disse à TNT Sports: “Com certeza, estou muito feliz e não tenho palavras para descrever o que sinto agora, porque foram duas semanas muito difíceis para minha família e para mim. Isso faz parte da vida. É difícil aceitar, mas não temos escolha. Vi que a equipe tinha alguns jogadores lesionados. O técnico me ligou e disse para eu não ter pressa, que não precisava voltar correndo. Nessa situação, achei importante voltar e ajudar a equipe. Acho que foi isso que fiz hoje com a equipe, com Anfield, o clima estava incrível hoje, e é disso que precisamos até o final da temporada.”
Slot fala sobre o futuro de Konate
Konate parecia destinado ao Real Madrid, mas os Blancos teriam perdido o interesse no zagueiro no início desta temporada devido a uma queda de rendimento. Slot foi questionado sobre a situação e deixou claro o que deseja que aconteça. Ele disse aos repórteres: “Estamos em negociações com ele, então isso mostra o que queremos. É claro que gostaríamos que ele ficasse, mas as negociações estão em andamento, então vamos ver no que isso vai dar. Não estaríamos em negociações se não quiséssemos que ele ficasse.
“Ibou teve uma fase muito boa recentemente. Ele fez muitos jogos bons no início da temporada, mas também foi um dos responsáveis pelo gol que levamos. Seu desempenho geral foi bom, mas um pequeno erro que cometeu levou imediatamente a um gol e, por isso, foi julgado de forma diferente. Mas ele tem uma parceria muito boa com Virgil desde que cheguei aqui e, assim como Virgil, sempre esteve em boa forma. Bate na madeira. Esses dois são vitais para nós, não só pela qualidade que têm, mas também pela falta de opções que temos atrás.”
Van Dijk incentiva Konate a permanecer
Konate também foi incentivado a permanecer no Liverpool pelo capitão Virgil van Dijk. Ele disse: “Somos amigos, conversamos sobre tudo. É um processo e vamos ver no que vai dar. Nunca é tão fácil assim. Vimos isso na minha própria situação no ano passado, então nunca é tão fácil assim que podemos simplesmente dizer ‘vamos resolver isso’. Obviamente, quero que ele fique. Ele é uma figura importante em campo. É o que todos veem, mas fora de campo também, ele é um dos líderes. Ele é excelente e, aos meus olhos, um zagueiro de classe mundial. Não posso fazer muito, mas está nas mãos do clube, junto com seus agentes e ele mesmo, então vamos ver no que vai dar, mas não tenho influência sobre isso.”
O que vem a seguir?
Os torcedores terão que esperar para ver se Konate decide continuar no Liverpool ou seguir em frente. O Liverpool já tomou medidas para reforçar sua defesa para a próxima temporada, concordando em contratar Jeremy Jacquet, do Rennes. Enquanto isso, a equipe de Slot deve voltar à ação no sábado contra o Brighton, na quarta rodada da FA Cup.
